'Covid-19': Latvijas konsulārais dienests nevar sniegt finansiālu palīdzību ceļotājiem

Saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" izplatību ārvalstīs, Latvijas konsulārais dienests nevar apmaksāt jaunu atpakaļceļa biļeti uz Latviju, ja iepriekš iegādātā biļete nav izmantojama, informē Ārlietu ministrijas (ĀM) Konsulārais departaments.

Kā pastāstīja ĀM preses sekretārs Jānis Beķeris, pēc Itālijas varas iestāžu noteiktās karantīnas daļā Ziemeļitālijas, Latvijas valstspiederīgie, kas patlaban atrodas Itālijā, vēršas ministrijā pēc informācijas par iespējām kompensēt zaudējumus, kas saistīti ar ceļojuma atcelšanu.

Beķeris sacīja, šādos gadījumos cilvēkiem jāsazinās ar tūroperatoru, apdrošinātāju, vai arī Patērētāju tiesību aizsardzības centru.

Savukārt, ja cilvēks ir nonācis ārkārtas situācijā un viņš no saviem personīgajiem līdzekļiem nevar segt ar atgriešanos saistītos izdevumus, kā arī ir izsmeltas jebkādas citas iespējas iegūt naudu atpakaļceļam, ĀM var piešķirt aizdevumu, lai atgrieztos Latvijā.

"Gadījumā, ja ir izsmeltas visas citas iespējas, piemēram, atgriešanās naudu nav iespējams iegūt no radiniekiem, pašvaldības, vai citiem avotiem, Ārlietu ministrija var piešķirt aizdevumu," skaidroja Beķeris.

Ministrijā uzsver, ka konsulārais dienests nesedz izdevumus, kas saistīti ar papildu uzturēšanos ārvalstīs. Tāpat dienests nevar nodrošināt Latvijas valstspiederīgajiem izņēmumus no vispārējās kārtības, kas attiecas arī uz citu valstu pilsoņiem, vai arī izsniegt apliecinājuma dokumentus, ka ceļotājs kavējis darbu vai mācības.

Latvijas konsulārais dienests iedzīvotājiem var palīdzēt, sniedzot ieteikumus par "Covid-19" skarto reģionu apmeklēšanu un piesardzības pasākumiem, kā arī informāciju par pārvietošanās ierobežojumiem un saziņu ar vietējām valsts iestādēm.

Ja ziņas par ceļojumu ir iekļautas Konsulārajā reģistrā, dienests var sazināties ar ceļotāju vai tā kontaktpersonu un pārliecināties, vai nepieciešama konsulārā palīdzība.

Vienlaikus dienests var informēt par izceļošanas iespējām no jaunā koronavīrusa skartā reģiona, kā arī organizēt un koordinēt repatriācijas vai evakuācijas pasākumus, bet tikai tad, ja tādi ir izsludināti.

Jautāts par iespējām organizēt speciālu reisu, lai tos, kuriem no Itālijas jāatgriežas Latvijā, centralizētu izvestu, Beķeris atsaucās uz Krīzes vadības padomes 2.marta sēdes lēmumā ietverto punktu. Tas nosaka, ka ĀM sadarbībā ar Veselības ministriju nepieciešamības gadījumā jānodrošina Latvijas valstspiederīgo repatriācija atbilstoši starptautisko organizāciju un attiecīgo valstu institūciju noteiktajiem ierobežojumiem.

"Patlaban tūristiem ir iespēja izceļot, tādēļ evakuācija nav nepieciešama. Evakuāciju no Itālijas šobrīd neapsver neviena cita Eiropas Savienības dalībvalsts," skaidroja Beķeris.

Tāpat ĀM preses sekretārs norādīja, ka ministrijā nav informācijas par precīzu Latvijas valstspiederīgo skaitu Ziemeļitālijā. Balstoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju, kas attiecas uz laika periodu līdz šī gada 1.janvārim, Itālijā pastāvīgi uzturas 2078 Latvijas valstspiederīgie. Savukārt ĀM Konsulārajā reģistrā līdz 9.martam par īslaicīgu atrašanos Itālijā reģistrējušies septiņi valstspiederīgie.

Ja Latvijas valstspiederīgajam ir nepieciešama konsulārā palīdzība, jāzvana uz Konsulārā departamenta tālruni ārkārtas situācijām +371 26 33 77 11, vai jāraksta uz e-pasta adresi "palidziba@mfa.gov.lv".

Tāpat, dodoties uz ārzemēm, Konsulārais departaments iesaka reģistrēties Konsulārajā reģistrā, viedtālrunī lejupielādēt ĀM lietotni "Ceļo droši", kā arī sekot departamentam sociālo tīklu platformā "Facebook" - "facebook.com/celodrosi".

Kā ziņots, Itālija svētdien noteikusi karantīnu reģionam ap valsts finanšu galvaspilsētu Milānu un tūrisma centru Venēciju, lai ierobežotu jaunā koronavīrusa izplatību.

Karantīna, kas noteikta līdz 3. aprīlim, aptver Lombardiju un vēl 14 provinces - reģionu ar vairāk nekā 15 miljoniem cilvēku jeb ceturto daļu valsts iedzīvotāju. Šai laikā tiks stingri ierobežota izbraukšana un iebraukšana karantīnas zonā bez nopietniem un steidzamiem iemesliem.

Veselības un drošības apsvērumu dēļ nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" no 9. marta, līdz aprīļa beigām pārtrauc visus lidojumus uz un no Itālijas pilsētām Milānas un Veronas, informēja uzņēmumā.

Ar pasažieriem, kuri rezervējuši biļetes ietekmētajiem lidojumiem, lidsabiedrība sazināsies personīgi.

Savukārt ĀM jau iepriekš norādīja, ka Ziemeļitālijā esošajiem Latvijas iedzīvotājiem jārēķinās ar iespējamu ilgāku uzkavēšanos Itālijā vai nepieciešamību meklēt izkļūšanu no reģiona pa sauszemes ceļiem.

Ministrijā uzsvēra, ka saistībā ar Itālijas varas iestāžu noteikto karantīnu daļā Ziemeļitālijas pārvietošanās ierobežojumi attiecas uz visiem šajā teritorijā esošajiem cilvēkiem, tai skaitā Latvijas iedzīvotājiem, kuriem tas var nozīmēt kavētu atgriešanos Latvijā.

Ministrijas pārstāvji norādīja, ka Itālijas lēmums ierobežo fizisko personu gandrīz jebkāda veida pārvietošanos –gan iebraucot, gan izbraucot no karantīnai pakļautajām teritorijām. Izņēmumi gan ir, ja tas ir saistīts ar darba vajadzībām, neatliekamu situāciju vai veselības problēmām, kā arī atļauta ir atgriešanās dzīvesvietā. Visos gadījumos var nākties pierādīt nepieciešamību pamest karantīnai pakļauto teritoriju.

Kā sacīja ĀM preses sekretārs Jānis Beķeris, ministrija jau patlaban saņem daudzus zvanus no Ziemeļitālijā esošajiem Latvijas iedzīvotājiem ar lūgumiem sniegt konsultācijas par situācijas risinājumiem. Tostarp par iespējām atgriezties Latvijā interesējas arī Latvijas pilsoņi, kuri jau ilgāku laiku dzīvo Itālijā.

Ministrija aicina sekot līdzi informācijai tās "Facebook" lapā, kā arī nepieciešamības gadījumā interesēties konsulārajā dienestā.

Vienlaikus Beķeris atgādināja, ka ministrija jau iepriekš aicināja nedoties uz šo reģionu. Tagad, kad Ziemeļitālijas reģionos noteikta karantīna un lidsabiedrība "airBaltic" paziņojusi, ka no pirmdienas līdz aprīļa beigām atceļ lidojumus no Milānas un Veronas, var nākties rēķināties ar varbūtību ilgāku laiku uzkavēties Itālijā vai arī nepieciešamību meklēt iespējas izkļūšanai no reģiona pa sauszemes ceļiem.