'Covid-19': Mēģinājumi ierobežot sērgu turpinās. Teksta tiešraides arhīvs

Pasaule, KazahstānaLai ierobežotu "Covid-19" izplatību, Kazahstānas divās lielākajās pilsētās - Almati un Nursultanā - no ceturtdienas stāsies spēkā stingri ierobežojumi, tostarp patrulēšanā un dezinficēšanā tiks iesaistīta armija.https://www.delfi.lv/news/arzemes/kazahstana-covid-19-del-sledz-divas-lielakas-pilsetas.d?id=51978691

IzklaideSamanta Tīna, kurai maijā bija jāpārstāv Latvija starptautiskajā dziesmu konkursā "Eirovīzija", pauž sēras par atcelto pasākumu, ar saviem faniem padaloties, kā jūtas.https://www.delfi.lv/izklaide/slavenibas/muziki/stulbi-skumji-sapigi-samanta-tina-sarugtinata-par-atcelto-eiroviziju.d?id=51978627

Latvija, SabiedrībaLiepājā no rītdienas, 19. marta, stadionā "Olimpija", sāks darboties mobilā telts jaunā koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" testa veikšanai.https://www.delfi.lv/news/national/politics/no-ceturtdienas-liepaja-darbosies-mobila-telts-covid-19-testa-veiksanai.d?id=51978591

Sports, pasauleItālijas Futbola federācijas (FIGC) prezidents Gabriels Gravina trešdien pauda cerību, ka Itālijas A sērijas futbola čempionāts varētu atsākties 2.maijā, bet vēlākais jūlijā, sezonai tiktu likts punkts. (LETA)

Sports, pasauleTenisa profesionāļu asociācija (ATP) un Sieviešu tenisa asociācija (WTA) trešdien kopīgi paziņoja par lēmumu apturēt sezonu līdz 7.jūnijam Covid-19 vīrusa straujās izplatības dēļ. Pagaidām nav zināms, kāds būs sezonas turpinājums kā "Covid-19" ietekmēs Vimbldonu un "US Open"https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/atp-un-wta-lidz-7-junijam-aptur-sezonu.d?id=51978629

Grieķija, pasaule Grieķija no ceturtdienas aizliegusi ārpus telpām pulcēties vienkopus vairāk par deviņiem cilvēkiem. Par aizlieguma pārkāpšanu paredzēts 1000 eiro liels naudassods. Grieķijā apstiprināti 418 inficēšanās gadījumi ar Covid-19, taču amatpersonas lēš, ka patiesais inficēto skaits ir 2000 līdz 3000. (LETA)

Sabiedrība, LatvijaOzolnieku pirmsskolas izglītības iestādes "Zīlīte" vienas grupas bērniem un pedagogiem noteikta pašizolācija, jo viena bērna ģimenes loceklim apstiprināta saslimšana ar jaunā koronavīrusa izraisīto "Covid-19".https://www.delfi.lv/news/national/politics/bernudarza-ozolniekos-nosaka-pasizolaciju-vienas-grupas-berniem-un-pedagogiem.d?id=51978457

Sports, Latvija/pasaulePasaules tūres posms pludmales volejbolā, kam maijā bija jānotiek Majoros, iespējams, notiks vasaras otrajā pusē pēc Tokijas olimpiskajām spēlēm (ja olimpiskās spēles notiks).https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/voleyball/jurmalas-posms-pludmales-volejbola-iespejams-notiks-augusta.d?id=51978537

Sabiedrība, LatvijaT/C "Spice" sakarā ar "Covid-19" straujo izplatību un tirdzniecības centra nomnieku kopsapulces lēmumu, saīsina tirdzniecības centra darba laiku. Sākot no 19. marta līdz 14. aprīlim, "Spice" un "Spice Home" strādās no pulksten 11 līdz pulksten 20. "Rimi" darbalaiks paliks nemainīgs. Vienlaicīgi vairāki tirdzniecības centra nomnieki ir lēmuši uz laiku saīsināt veikalu darba laikus vai pat tos slēgt.

Itālija, pasauleItālijā pēdējo 24 stundu laikā no "Covid-19" miruši 475 cilvēki, kopējam nāves skaitam sasniedzot gandrīz 3000. Tas ir lielākais mirušo skaits diennakts laikā kādā valstī kopš slimības sākšanās.

Pasaule, LielbritānijaNo piektdienas Lielbritānijā tiks slēgtas visas skolas, trešdien pavēstīja britu premjerministrs Boriss Džonsons. Kopumā trešdien no "Covid-19" miruši jau 104 cilvēki, bet ar vīrusu saslimuši ir 2626 cilvēki.

Bizness, LatvijaVairāki Latvijas uzņēmumi iesaistījušies dezinfekcijas līdzekļu pieejamības nodrošināšanā, tostarp alkohola ražotājs "Latvijas balzams" tuvākajās dienās plāno sākt ražot roku dezinfekcijas līdzekli, savukārt olu un olu produktu ražošanas uzņēmums "Balticovo" pašu saražotos dezinfekcijas līdzekļus ziedos valsts un pašvaldības iestādēm.https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/latvijas-balzams-razos-dezinfekcijas-lidzekli-balticovo-ziedos-passarazoto.d?id=51978249

PasaulePasaules Veselības organizācija (PVO) preses konferencē apstiprina – ar “Covid-19” saslimušo skaits pasaulē pārsniedzis 200 000 robežu. Šobrīd zināms par vairāk nekā 8000 nāves gadījumiem. 80% saslimšanas gadījumu konstatēti Eiropā un Klusā okeāna Rietumu reģiona valstīs (lielākā daļa Āzijas valstu). PVO norāda, ka joprojām iedarbīgākā lieta “Covid-19” izpaltības apturēšanā ir sociālā distancēšanās, atceļot lielos pasākumus un pārsvarā uzturoties mājās.

Turcija, pasauleTurcija no trešdienas pusnakts slēgs sauszemes un dzelzceļa robežšķērsošanas punktus uz robežas ar Grieķiju un Bulgāriju.

Sabiedrība, LatvijaKuldīgas pašvaldības policija divās dienās saņēmusi informāciju par 11 pašizolēšanās vai karantīnas pārkāpumiem, informēja Kuldīgas Pašvaldības policijas priekšnieks Kaspars Šabāns.Viņš norāda, ka vienā no šodienas vizītēm policijas inspektori saskārušies ar nicinošu attieksmi, kad norādījuši uz noteikumu pārkāpumu. "Uzsveru, ka atkārtotu noteikumu neievērošanas gadījumā personām piemērosim administratīvos sodus. Katra lieta, protams, tiks izvērtēta atsevišķi," uzsvēra Šabāns.https://www.delfi.lv/news/national/politics/kuldigas-pasvaldibas-policija-divas-dienas-sanemusi-informaciju-par-11-pasizolesanas-parkapumiem.d?id=51978441

Pasaule, LielbritānijaLielbritānijā no COVID-19 mirušo skaits pārsniedzis 100 cilvēku robežu un sasniedzis 104. Kā norāda vietējās varas iestādes, visi jaunie sērgas upuri ir bijuši vecumā no 59 līdz 94 gadiem, un visiem bijuši jau citu slimību simptomi.

Sabiedrība, pasauleKopš otrdienas, 17. marta, hakatona "HackForce" ietvaros 28 komandas strādā pie idejām, kuras potenciāli varētu risināt un samazināt jaunā koronavīrusa krīzes sekas. Šobrīd naudas balvu fonds ir sasniedzis 39 000 eiro, kuru savā starpā sadalīs daudzsološākās idejas un izmantos ideju tālākai attīstībai. Hakatonā aktīvi darbojas 27 komandas, bet kopumā projektam dažādās lomās pieslēgušies jau teju 700 no 18 dažādām pasaules valstīm. Projektu autori ar mentoru palīdzību izstrādā idejas un risinājumus koronavīrusa krīzes mazināšanai, un jau ceturtdien pulksten 18 prezentēs izstrādātos prototipus publiski tiešsaistes vidē.https://www.delfi.lv/bizness/tehnologijas/27-dazadas-idejas-startapu-uzsaktaja-hakatona-pret-covid-19-liela-atsauciba.d?id=51978285

Sabiedrība, LatvijaŅemot vērā epidemioloģisko situāciju saistībā ar vīrusa COVID-19 izplatību un izsludināto ārkārtas situāciju valstī, VADC vērš uzmanību, ka ārstniecības iestāžu darbs nav apturēts, pacientus turpina ārstēt pēc nelaimes gadījumiem, traumām un citām smagām saslimšanām, tāpēc slimnīcu pieprasījums pēc asins komponentiem nav mazinājies. VADC lūdz donoru atsaucību, lai nodrošinātu nepieciešamo asins krājumu un slimnīcu pieprasījumu pēc asins komponentiem.

Sabiedrība/ lidojumi, LatvijaPēc Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas pieprasījuma un ar Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas atļauju Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" izpildīs reisu no Larnakas uz Rīgu. Reiss no Larnakas izlidos ceturtdien, 19. martā, plkst. 13.35 pēc vietējā laika. Ar šo reisu būs iespējams atceļot līdz 140 pasažieriem.Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pilsoņi, kā arī šo valstu pastāvīgie iedzīvotāji, kuri vēlas atgriezties, tiek aicināti rezervēt biļetes šim lidojumam, zvanot uz airBaltic zvanu centru pa īpaši izveidotu tālruni +371 67207771. Biļetes cena ir 289,73 eiro, ieskaitot vienu reģistrētu bagāžu, kā arī vienu rokas bagāžu vienību."airBaltic" ir saziņā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, lai koordinētu pieprasījumus arī citiem lidojumiem.

Pasaule, ASV, Kanāda ASV un Kanāda nolūkā ierobežot jaunā koronavīrusa izplatību vienojušās uz laiku slēgt savstarpējo sauszemes robežu "nesvarīgam transportam", trešdien tviterī paziņojis ASV prezidents Donalds Tramps. (LETA)

Pasaule, Krievija Krievijā “Covid-19” konstatēts 147 personām.

Pasaule, Lietuva https://www.delfi.lv/news/arzemes/covid-19-lietuva-publisko-marsrutus-pa-kuriem-parvietojas-inficetie-cilveki.d?id=51978181

Sports, LatvijaStarptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) trešdien organizēja telekonferenci ar visām Eiropas Nacionālajām Olimpiskajām komitejām, tajā skaitā arī ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK), kuras laikā tika saņemta aktuālākā informācija par gatavošanos Tokijas olimpiskajām spēlēm šā gada vasarā, informēja LOK.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/vrublevskis-atletu-veseliba-sagatavosana-un-vinu-daliba-tokijas-olimpiskajas-speles-ir-prioritate.d?id=51978173

Sabiedrība, Latvijahttps://www.delfi.lv/calis/jaunumi/bernu-slimnica-aicina-vecakus-nemaldinat-medikus-un-ieverot-pasizolacijas-noteikumus.d?id=51978105

Pasaule, Itālijahttps://www.delfi.lv/news/arzemes/foto-covid-19-del-venecijas-kanalos-udens-klust-neparasti-dzidrs-un-paradas-zivis.d?id=51977999

Sabiedrība, LatvijaRīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Neatliekamās medicīniskāspalīdzības un pacientu uzņemšanas klīnikas ārsti ir konstatējuši vairākus gadījumus, ka pacienti ar augšējo elpceļu saslimšanas simptomiem vēršas pēc medicīniskās palīdzības un apzināti maldina mediķus, piemēram, sniedz nepatiesu informāciju pa sevi, stāstot, ka ir atgriezušies no ārzemēm vai ir bijuši kontaktā ar "Covid-19" pacientu, ar mērķi - veikt bezmaksas analīzi jaunā koronavīrusa noteikšanai.

Latvija, kriminālziņashttps://www.delfi.lv/news/national/politics/par-arkartejas-situacijas-ierobezojumu-parkapumiem-saktas-28-administrativa-parkapuma-lietas.d?id=51976865

PasauleStenfordas Universitātes pētnieki ziņo, ka Eiropas Kosmosa aģentūras un NASA uzņemtie satelītattēli liecina par ievērojamu gaisa kvalitātes uzlabošanos reģionos, kuros noteikta stingra karantīna. Viņi gan paredz, ka situācija atgriezīsies "normālā stāvoklī" drīz pēc karantīnas pārtraukšanas.

Pasaule, ĶīnaHonkongā pirmdien miris 17 gadus vecs punduršpics. Suns bija pirmais mājdzīvnieks, kuram konstatēta koronavīrusa izraisītā slimība "Covid-19" īsi pēc tam, kad viņa 60 gadus vecajai saimniecei tika konstatēts koronavīruss. Punduršpics pēc izārstēšanas saimniecei tika atdots nedēļas nogalē, bet miris pirmdienas vakarā. Nāves iemeslus nevarēs noskaidrot, jo saimniece atteikusi mīlulim autopsijas veikšanu.

IzklaideEiropas raidorganizāciju apvienība paziņojusi, ka šī gada "Eirovīzija" atcelta. Tam bija jānotiek maijā triju dienu garumā Roterdamā, Nīderlandē.https://www.delfi.lv/izklaide/televizija/atcelta-si-gada-liela-eirovizija-roterdama.d?id=51976053

Pasaule, MozambikaMozambikā līdz šim nav reģistrēts neviens "Covid-19" saslimšanas gadījums. Neskatoties uz to, Starptautiskais valūtas fonds atlicis pārstāvju braucienu uz šo nabadzīgo Āfrikas valsti, potenciāli atliekot arī tai ļoti nepieciešamās finansiālās palīdzības sniegšanu. Mozambika pēc IKP uz iedzīvotāju ir viena no nabadzīgākajām pasaulē, atpaliekot pat no Ziemeļkorejas, kara plosītās Afganistānas un Sīrijas, kā arī kaimiņos esošās Zimbabves, kuras ekonomika pēdējo 30 gadu laikā korupcijas, autoritāras pārvaldes un sankciju dēļ ir faktiski pilnībā iznīcināta. Bijušo Portugāles koloniju pērn plosīja tropiskais ciklons "Idai", prasot vairāk nekā 1000 cilvēku dzīvības un izpostot galvenos rūpniecības centrus.

Bizness, LatvijaValstij jāizvērtē rosināto risinājumu efektivitāte tā, lai tos varētu piemērot pēc iespējas plašākam uzņēmēju lokam no dažādām nozarēm, trešdien diskusijā "Kādu mācību gūsim no krīzes?" sacīja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš. Viņš uzsvēra, ka risinājumiem jābūt ne tikai efektīviem un ātri ieviešamiem, bet arī ilgtermiņā noderīgiem.

Sabiedrība, LatvijaJaunā koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" ierobežošanā Latvijai ir salīdzinoši labi rezultāti, jo sabiedrība disciplinēti ievēro valdības noteiktos ārkārtējās situācijas ierobežojumus, trešdien Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" sacīja Valsts prezidents Egils Levits.Prezidents atzina, ka situācija ir nopietna. Pēc sarunas ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV), amatpersonas secinājušas, ka situācija Latvijā ir labāka, nekā daudzviet. "Valdība pieņēma lēmumus laicīgāk, nekā citas valstis. Tam ir rezultāti - saslimušo skaits ir mazāks," uzsvēra valsts pirmā amatpersona.

Sabiedrība, LatvijaSmiltenē pašvaldība aicina vecākus nevest bērnus uz bērnudārzu līdz 14. aprīlim un rast veidu, kā nodrošināt savu bērnu pieskatīšanu mājas apstākļos, kā arī darba devējus atbalstīt vecākus, nodrošinot iespēju saviem darbiniekiem pieskatīt bērnus mājas apstākļos, informēja Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze.

Sabiedrība, Latvija SEB bankas filiāli tirdzniecības centrā “Domina” apmeklēja klients, kurš tikko ir atgriezies no ārzemēm. Lai veiktu nepieciešamos dezinfekcijas pasākumus, “Dominas” filiāle tika slēgta un nebūs pieejama klientiem. “Ņemot vērā valsts rūpes ierobežojot vīrusa potenicālos izplatīšanās riskus, esam atsaukušies Valsts policijas aicinājumam un informējuši par valdības noteikto ārkārtas situācijas ierobežojumu neievērošanu. Atgādinām, ka tā ir mūsu kopīgā atbildība - ievērot prasības un palikt mājās, ja nepieciešama karantīna,” teikts bankas paziņojumā. https://www.facebook.com/SEB.Latvia/posts/2924405850930827&width=500

Sports, pasaule"SOK vēlas, lai mēs katru dienu trenējamies, tādējādi riskējot ar savu, mūsu ģimeņu un visas sabiedrības veselību. Jūs mūs apdraudat tieši šodien, nevis pēc četriem mēnešiem."https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/olimpietes-parmet-sok-jus-riskejat-ar-visas-sabiedribas-veselibu.d?id=51977487

Sabiedrība, Latvija No šodienas NMPD ievieš jaunu kārtību “Covid-19” analīžu pieteikšanai. Sākot no šodienas valsts apmaksātas analīzes plānots nodrošināt visiem cilvēkiem, kam14 dienu laikā pēc atgriešanās no ārzemēm ir parādījušies saslimšanas simptomi, neatkarīgi no tā, no kuras valsts viņi ir atgriezušies. turpmāk septiņas dienas nedēļā cilvēkiem, kas atgriezušies no ārzemēm un kam vismaz divas dienas ir viegli saslimšanas simptomi, nosūtījumu varēs saņemt, zvanot uz bezmaksas tālruni 8303. Zvani tiks pieņemti no 9.00 rītā līdz 18.00 vakarā. Līdz ar jaunās kārtības ieviešanu, nosūtījumus uz “Covid-19” analīzēm vairs nevarēs saņemt, zvanot pa tālruni 113. Uz NMPD tālruni 113 jāzvana tiem pacientiem, kam ir nopietni saslimšanas simptomi. Tad pie pacienta tiks nosūtīta NMPD brigāde un pacients tiks hospitalizēts, šodien uzsvēra NMPD direktore Liene Cipule. https://www.delfi.lv/news/national/politics/video-ja-ir-saslimsanas-simptomi-turpmak-analizem-japiesakas-zvanot-uz-8303.d?id=51976733

Pasaulehttps://www.delfi.lv/news/arzemes/no-covid-19-miruso-skaits-pasaule-parsniedz-8-tukstosus-inficejusies-vairak-neka-200-tukstosi.d?id=51977417

Pasaule, Ungārijahttps://www.delfi.lv/news/arzemes/foto-ungariju-ciesi-uzraudzita-kolonna-nakti-skerso-ap-7000-rumanu.d?id=51977391

Autosports, pasaule2021. gadā F-1 čempionātā bija gaidāmi jauni tehniskie noteikumi, kas varētu samazināt atstatumu starp vadošajām un pārējām komandām. Tomēr šīs sezonas sākuma aizkavēšanās varētu jauno noteikumu ieviešanu pārcelt uz 2022. gadu.

Pasaule, Lielbritānija Lielbritānijā lielie pārtikas veikalu tīkli "Tesco" un "Sainsbury's" noteikuši ierobežojumus pirkumiem, šādi reaģējot uz pircēju paniku, kas, bažījoties par koronavīrusa karantīnas režīmu, veikalu plauktus izpērk tukšus.Premjerministrs Boriss Džonsons, kurš izpelnījies kritiku par pārmērīgo lēnību un piesardzību koronavīrusa krīzes apstākļos, otrdien sacīja, ka nav iemesla veidot lielus krājumus mājās un ka pārtikas rezerves ir drošas.Tomēr lielos pārtikas veikalus visā valstī jau pārņēmusi panika. Viens pēc otra veikalu plaukti izpirkti tukši, bet dažos palicis vien saldējums un Lieldienu olas."Tesco" dažas preces ļaus iegādāties tikai pa divām, arī makaronu, tualetes papīra iepakojumus, ilgtermiņa pienu.Lielo pārtikas veikalu tīkliem jau vairāk nekā nedēļu ir grūtības nodrošināt preču krājumus plauktos."Aldi" Lielbritānijas veikalu tīklu vidū bija pirmais, kas ieviesa ierobežojumus, jau pirmdien nosakot, ka pircēji vienā apmeklējuma reizē nevar iegādāties vairāk par četrām vienas preces vienībām. (LETA)

Pasaule, MoldovaReģistrēts pirmais no "Covid-19" mirušais. Mirusi kāda 61 gadu veca sieviete, kura nesen atgriezusies no Itālijas un jau līdz šim cīnījusies ar dažādām saslimšanām. Karantīnā šobrīd atrodas viss ciems, kurā sieviete dzīvojusi.

Pasaule, GambijaNelielajā Āfrikas valstī konstatēts pirmais "Covid-19" saslimšanas gadījums. Saslimusī ir kāda no Lielbritānijas ielidojusi sieviete, apzināti arī visi lidmašīnas pasažieri. Līdz ar to Gambija kļuvusi par 31. Āfrikas valsti, kurā konstatēta ļoti lipīgā vīrusa izraisīta saslimšana.

Sabiedrība, LatvijaValsts prezidenta Egila Levita un Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa komentārs sabiedrībai pēc tikšanās Rīgas pilī:

Sports, Latvija/pasaule Latvijas basketbolists Dairis Bertāns stāsta par situāciju Krievijā. Viņš ikdienā pārstāv Maskavas apgabala “Himki” komandu. “Izskatās, ka Krievija ir nedaudz atpalikusi no pārējās pasaules lēmumu pieņemšanas ziņā. Lai arī spēles mums ir atceltas, mums treniņi notiek un ir jābrauc uz zāli. Tur apstākļi ir nodrošināti tādi, lai viss būtu droši. Zālē tiek ielaista tikai komanda,” Latvijas Basketbola savienības "Facebook" profilā stāstīja Bertāns. “Šajā laikā mums visiem ir jādarbojas kā komandai, tāpēc lūdzu cilvēkus ievērot norādījumus un būt uzmanīgiem, neceļot paniku.” https://www.facebook.com/Basketbols/videos/3640740596000705/

Pasaule, PolijaPie Polijas robežām veidojas līdz pat 50 kilometrus garas rindas, kurās nākas gaidīt pat 24 stundas, ziņo BBC Varšavas korespondents. Polijā “Covid-19” dēļ ir aizliegts iebraukt ārzemniekiem, bet mājās pārbraukušajiem poļiem 14 dienas jāpavada karantīnā. Robežsargi aizsarg tērpos pārbauda ikviena robežas šķērsotāja temperatūru. Tūkstošiem ārzemnieku, pārsvarā ukraiņu viesstrādnieki, dodas mājās, savukārt tūkstošiem poļu mēģina atgriezties. Rindas uz robežām palielina arī kravas auto. Lai gan preču plūsmai robežas nav slēgtas, varasiestādes nav izveidojušas atsevišķas rindas fūrēm, tāpēc visi stāv vienā rindā, apraksta BBC. Iebraucot no Vācijas puses, cilvēki rindā pavada 16 stundas, bet kravas auto šoferi pat 30 stundas, liecina Polijas robežsardzes informācija. Pavadot ilgās stundas rindā, daudziem nav pārtika, ūdens un pieejas tualetēm, norāda BBC.

Slimību profilakses un kontroles centra publiskotā Latvijas karte:

Pasaule, Lielbritānija Lielbritānijā veikalos trūkst roku dezinfekcijas līdzekļu. Situācijai pielāgojies Skotijas alkohola ražotājs “BrewDog”, kas sācis ražot uz alkohola bāzes veidotus līdzekļus, ziņo raidsabiedrība BBC.

Sports, pasauleSOK prezidents Tomass Bahs: "Pēdējo nedēļu laikā esmu ļoti lepns par olimpiskās kustības saliedētību pasaulē, par mūsu spēku un solidaritāti, un vēlos katram pateikties par sniegto ieguldījumu šajā krīzes situācijā. Neviens pasaulē precīzi nezin situācijas attīstības virzienu un, kad šī ārkārtas situācija beigsies. Ekspertu viedokļi atšķiras, taču ikviens no viņiem atzīst, ka pieņemt lēmumu 4 mēnešus pirms spēlēm ir par agru. Esam ļoti labi informēti par reālo situāciju, ierobežojumiem, ar kuriem saskaras sportisti un treneri, un milzīgs paldies viņiem par saprotošo attieksmi.

Sports, pasauleDivas komandas atsaukušas dalību no KHL Gagarina kausa izcīņas otrās kārtas – Helsinku “Jokerit” un Astanas “Baris”. Savā ziņā tām pievienojusies arī Kazaņas “Ak Bars”, kas pieprasa atcelt atlikušo sezonu. “Ierobežojošie pasākumi liedz komandai aizvadīt pilnvērtīgu treniņu procesu, jo tā turpināšana apdraud hokejistus, personālu un viņu ģimenes,” teikts kluba paziņojumā.https://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/ak-bars-pieprasa-partraukt-khl-sezonu.d?id=51976705

Latvija, sabiedrībaSakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā no trešdienas tiek pārtraukti visi ambulatorie pakalpojumi, ieskaitot ambulatorās konsultācijas, rehabilitāciju, radioloģijas un datortomogrāfijas izmeklējumus, aģentūru LETA informēja slimnīcas pārstāve Elīna Tolokonceva. Vienlaikus slimnīcā ir būtiski samazināts plānveida operāciju skaits. Pārsiešanas, kā arī neatliekamās palīdzības sniegšana un kontrole pēc traumas tomēr notiek ierastajā režīmā.

Pasaule, LietuvaLietuvā apstiprināts vēl viens inficēšanās gadījums ar jauno koronavīrusu, un līdz ar to kopējais inficēšanās gadījumu skaits valstī pieaudzis līdz 26, trešdien paziņojusi Veselības ministrija.Visos diagnosticētajos gadījumos pacienti inficējušies ārzemēs.Pavisam Lietuvā veiktas 935 pārbaudes, lai noteiktu inficēšanos ar jauno koronavīrusu.(LETA)

Latvija, sabiedrībaLīdz ar jaunā vīrusa izraisītās slimības "Covid-19" izplatību un izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, modes un izklaides centrs "Rīga Plaza", ir pieņēmis un īsteno vairākus pasākumus, lai nodrošinātu saviem pircējiem maksimāli drošāku iepirkšanos. Tirdzniecības centrs arī uzsver nomnieku atbildību šajā laikā - ievērot godprātīgas tirdzniecības apstākļus.Tirdzniecības centrs nodrošina roku dezinfekcijas līdzekļus gan pie visām ieejām, gan ēdināšanas zonā, labierīcību telpās u.c. vietās, kā arī aktīvi rūpējas par telpu un centra personāla uzraudzību. Vairākas reizes dienā tiek dezinficētas un tīrītas telpu koplietošanas virsmas – liftu pogas, eskalatoru lentas, rokturi u.c. virsmas. Visā tirdzniecības centrā un arī veikala "Maxima" zonā tiek nodrošināta āra gaisa cirkulācija, kas nodrošina svaiga gaisa plūsmu iekštelpās.

Sports, pasauleTokijas olimpisko spēļu organizatoriem tiek pārmests, ka viņi apdraudēs visus sportistus, ja četrgades nozīmīgākais sporta notikums risināsies ieplānotajā laikā. Tomēr organizatori uz to atbild, ka neviens risinājums nebūs ideāls.

Latvija, sabiedrībahttps://www.delfi.lv/news/national/politics/saeimas-priekssedetajai-murniecei-covid-19-tests-bijis-negativs.d?id=51976407

Sports, pasaule“French Open” tenisa turnīrs bija ieplānots no 25. maija līdz 7. jūnijam, bet tagad tas pārcelts uz vēlāku laiku – no 20. septembra līdz 4. oktobrim. Tā kā 31. augustā bija paredzēts “US Open” tenisa turnīra sākums, ASV notiekošo sacensību organizatori būs spiesti veikt izmaiņas, par ko viņi nav apmierināti.

Sports, pasauleDienvidamerikas futbola izlašu turnīrs "Copa America" no šīs vasaras pārcelts uz nākamo gadu, lēmusi Dienvidamerikas Futbola konfederācija (CONMEBOL).Tāpat kā pārceltajam Eiropas čempionātam, "Copa America" šogad bija jānotiek no 12.jūnija līdz 12.jūlijam.Pirmo reizi vēsturē turnīrs norisināsies divās valstīs - Argentīnā un Kolumbijā. Tajā piedalīsies 12 valstis, tajā skaitā uzaicinātas izlases no Austrālijas un Kataras. (LETA)

Bizness, LatvijaŅemot vērā esošo situāciju valstī un pieaugošo saslimšanu skaitu un rūpējoties par savu darbinieku un valsts iedzīvotāju veselību un drošību, ēdināšanas uzņēmuma "Lido" valde pieņēmusi lēmumu uz laiku apturēt visu restorānu un veikalu darbību.“Mēs ik dienas apkalpojam vidēji 20–30 tūkstošus klientu. Diemžēl esošajā situācijā, arī ievērojot visus drošības pasākumus un stingras higiēnas normas, nevaram būt 100% droši, ka mūsu darbinieki ir pasargāti no saslimšanas. Tāpēc esam pieņēmuši smagu, bet ļoti atbildīgu lēmumu uz laiku slēgt visus "Lido" restorānus, nedomājot par finansiālajām sekām, bet gan par atbildību pret valsti,” skaidro Gunārs Ķirsons "Lido" dibinātājs un padomes priekšsēdētājs.Uzņēmuma darbiniekiem tiks bez maksas izdalīta visa "Lido" restorānos un veikalos saražotā pārtika, lai būtu nepieciešams pēc iespējas mazāks kontakts ar apkārtējiem un viņi varētu uzturēties mājās saskaņā ar valdības lēmumu. "Lido" aicina ikvienu būt atbildīgam un nedoties ārpus mājas bez akūtas nepieciešamības.

Pasaule, VatikānsCilvēkiem laiku, ko viņi koronavīrusa uzliesmojuma dēļ spiesti pavadīt mājās, būtu jāizmanto, lai no jauna atklātu ģimenes dzīvi, trešdien laikrakstā "La Repubblica" publicētā intervijā mudināja Romas Katoļu baznīcas pāvests Francisks."Klausīties otrā cilvēkā ir svarīgi, jo tā mēs saprotam otra cilvēka vajadzības, pūliņus, vēlmes," skaidroja Francisks.Viņš mudināja cilvēkus "saprast, ka mūsu bagātība ir mazās lietās", "maiguma, pieķeršanās, līdzcietības žesti ir minimāli un tiem ir tendence pazust ikdienas dzīves anonimitātē"."Piemēram, silta maltīte, maigums, apskāviens, telefona zvans", žesti, kas padara dzīvi jēgpilnu, rada kopību un komunikāciju mūsu vidū". (LETA)

Bizness, LatvijaLatvijas iekšzemes kopprodukts šogad varētu samazināties par apmēram 5%, taču situācijas attīstības scenāriji ir dažādi, trešdien "Luminor" Baltijas ekonomikas apskata prezentācijā sacīja bankas ekonomists Pēteris Strautiņš. Ekonomists pieļāva, ka tad, ja "Covid-19" krīzi izdosies pārvarēt salīdzinoši ātri, kritums ekonomikā varētu nebūt tik liels.

Bizness, LatvijaLai mazinātu krīzes sekas un nodrošinātu atbalstu tūrisma nozarei, Rīgas Tūrisma attīstības birojs (RTAB) izveidojis Krīzes vadības padomi un sācis darbu pie tūrisma nozares atjaunošanas plāna. Vienlaikus RTAB ir atcēlis visus plānotos mārketinga pasākumus, lai ietaupīto naudu novirzītu nozares atbalsta pasākumu īstenošanai pēc krīzes, portālu "Delfi" informēja birojā."Saprotot situācijas nopietnību, esam sākuši darbu pie jaunā RTAB budžeta, rīcības un finanšu plāna, lai pēc krīzes beigām maksimāli ātri Rīgā atgrieztu tūristus. Mums jāapzinās, ka nākotnē konkurence par pasākumiem un tūristiem būs milzīga, citas valstis un pašvaldības būs izstrādājušas atbalsta mehānismus nozares uzņēmējiem, lai iespējami ātri atjaunotu iepriekšējo darījumu un atpūtas tūrisma plūsmu. Rīgai ir vitāli nepieciešams sava efektīva stratēģija, un RTAB tādu izstrādās," uzsver RTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Jenzis.

Latvija, sabiedrībaLabklājības ministrija skaidro: tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu ir viena no pamattiesībām. Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma noteikumi ir ietverti Darba likuma 149. un 150.pantā. Likums paredz, ka ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu piešķir katru gadu noteiktā laikā saskaņā ar darbinieka un darba devēja vienošanos vai atvaļinājumu grafiku, ko sastāda darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem.Ārkārtas situācijas izsludināšana pati par sevi neatceļ iepriekš minēto Darba likuma normu spēku. Tomēr, ņemot vērā izveidojušos situāciju, darba devēji gadījumā, ja darbiniekiem ir iekrājušies iepriekšējos darba periodos neizmantoti atvaļinājumi, var viņus aicināt labprātīgi izmantot šos iekrātos atvaļinājumus.

Latvija, sabiedrībahttps://www.delfi.lv/news/national/criminal/policija-sakusi-parbaudi-saistiba-ar-saslimuso-skolenu-salaspils-1-vidusskola.d?id=51976123

Sports, pasaulePludmales volejbolists arī atklāja, ka koronavīrusa dēļ Samoilova un Šmēdiņa konkurentiem olimpiskajā rangā varētu nebūt iespējams kvalificēties Tokijas olimpiskajām spēlēm. Ja turnīri vairāk nenotiks, tad Latvijas volejbolu Tokijā varētu pārstāvēt trīs dueti.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/voleyball/samoilovs-atgriezoties-latvija-uzreiz-pamanams-sabiedribas-uztraukums.d?id=51976163

Latvija, sabiedrība.Sabiedrībai reaģējot uz ārkārtas situāciju valstī, šīs nedēļas laikā strauji pieaudzis attālināto (on-line) ārstu konsultāciju pieprasījums, informēja “Veselības centrs 4” preses dienests. Konsultācijām video platformā "doconline.lv" pieejami ģimenes ārsti un speciālisti: endokrinologi, dermatologi, kardiologs, dietologs, uztura speciālists, urologs, proktologs, asinsvadu ķirurgs, un citi. "On-line" režīmā ārsti var izsniegt nepieciešamās e-receptes un izrakstus no pacientu ambulatorajām kartēm.

Pasaule, Igaunija Igaunijā 258 inficētie

Sports, pasauleStarptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) biedre Heilija Vikenheizere izteikusies, ka Tokijas Olimpisko spēļu aizvadīšanā plānotajā laikā būtu neiejūtīgi un bezatbildīgi. “Šī krīze ir daudz svarīgāka par olimpiskajām spēlēm,” viņa norādīja.

PasauleJaunais koronavīruss ASV zinātnieku veiktā pētījumā bija atrodams četras stundas uz vara, divas vai trīs dienas uz plastmasas vai nerūsējošā tērauda un līdz 24 stundām uz kartona. Imitējot šķaudīšanu, lai vīruss aerosola formā izplatītos gaisā, to varēja konstatēt gandrīz trīs stundas.https://www.delfi.lv/news/arzemes/jaunais-koronaviruss-var-izdzivot-uz-dazam-virsmam-dienam-ilgi-secinats-petijuma.d?id=51976095

Latvija, sabiedrībavalsts apmaksātas analīzes uz "Covid-19" tiks nodrošinātas personām, kurām pēc atgriešanās no ārvalstīm 14 dienu laikā ir parādījušies saslimšanas simptomi – pēkšņs drudzis, klepus un elpas trūkums. Ņemot vērā citu valstu pieredzi un mērķi taupīt cilvēkresursus, gadījumā, ja kādam no ģimenes būs apstiprināta "Covid-19" saslimšana, pārējiem ģimenes locekļiem laboratoriskos izmeklējumus neveiks.https://www.delfi.lv/news/national/politics/covid-19-analizes-veiks-visiem-no-arzemem-atbraukusajiem-kam-paradisies-saslimsanas-simptomi.d?id=51975331

Sports, Latvija.Latvijas sporta spožākā zvaigzne Kristaps Porziņģis šobrīd Dalasā dzīvo pašizolācijā. Paredzams, ka šonedēļ viņam un pārējiem "Mavericks" spēlētājiem tiks veikti "Covid-19" testi. https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/porzingis-mes-eiropiesi-esam-iesprudusi.d?id=51975993

Pasaule, Austrālija, Taivāna, Ķīnahttps://www.delfi.lv/news/arzemes/covid-19-australija-aizliedz-celot-uz-arvalstim-taivana-sledz-robezas.d?id=51975079

Pasaule, ESPolitiskie līderi par zemu novērtēja koronavīrusa radīto briesmu mērogu, trešdien atzina Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena."Es domāju, ka mēs visi, kas neesam eksperti, sākumā nenovērtējām koronavīrusu," intervijā Vācijas laikrakstam "Bild" pavēstīja Leiena. "Taču tagad ir skaidrs, ka šis ir vīruss, kas mūs nodarbinās ilgu laiku. Mēs saprotam, ka pasākumi, kas pirms divām vai trim nedēļām šķita radikāli, tagad ir jāveic." (LETA)

Sports, ZiemeļamerikaPirmais inficēšanās gadījums konstatēts arī Nacionālajā hokeja līgā (NHL), kurā saslimis kāds no Rūdolfa Balcera pārstāvētās Otavas "Senators" vienības hokejistiem. Iespējams, ka tas noticis, jo "Senators" viesojušies Losandželosas "Kings" mājas spēļu arēnā "Staples Center", kur dienu iepriekš spēlēja Latvijas izlases basketbolista Rodiona Kuruca pārstāvētā Bruklinas "Nets" komanda, min medijs "The Athletic". "Nets" komandā ar "Covid-19" inficējušies četri spēlētāji.https://www.delfi.lv/sports/news/hokejs/balcera-parstavetaja-senators-pirmais-covid-19-gadijums-nhl-iespejams-inficeti-vairaki-speletaji.d?id=51975307

Pasaule, Ukrainahttps://www.delfi.lv/news/arzemes/covid-19-ukraina-ieviesta-kriminalatbildiba-par-karantinas-neieverosanu.d?id=51975551

Ikdienas dzīvi visā pasaulē turpina ierobežot koronavīrusa izraisītās saslimšanas "Covid-19" pandēmija. Cīņa pret to turpinās.