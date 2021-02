Covid-19: Nedēļas nogalē sola aicināt vakcinēties pirmos seniorus virs 70 gadiem

Pirmie seniori vecumā virs 70 gadiem, kas bija pieteikušies vietnē "manvakcina.lv" vai pa tālruni 8989, šajā nedēļas nogalē saņems uzaicinājumu vakcinēties pret Covid-19, informēja Vakcinācijas projekta birojs.

Uzaicinājums tiks nosūtīts īsziņas vai e-pasta formā.

Jaunnedēļ pakāpeniski arī pārējie seniori vecumā virs 70 gadiem, kas pieteikušies "manavakcina.lv" vai pa tālruni 8989, saņems aicinājumu vakcinēties.

Šajā nedēļas nogalē uzaicinājumi vakcinēties pret Covid-19 pirmajiem senioriem tiks izsūtīti uz trīs konkrētām vakcinācijas vietām - Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcu un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcu.

Saņemot uzaicinājumu, iedzīvotājiem jāzvana uz īsziņā vai e-pastā norādīto tālruni, lai vienotos par vakcinācijas laiku. Minētās slimnīcas ir saņēmušas informāciju par tiem iedzīvotājiem, kuri tās varētu uzrunāt.

Nākamās nedēļas vidū visi pārējie iedzīvotāji vecumā virs 70 gadiem, kuri pieteicās vakcīnai, saņems informāciju ar iedzīvotājam noteikto vakcinācijas iestādi vai vairākām iestādēm, no kurām izvēlēties sev ērtāko.

No visiem iedzīvotājiem vecumā virs 70 gadiem, 68% norādījuši gan savu telefonu, gan arī e-pasta adresi, 32% - tikai telefonu. Veselības ministrijas Vakcinācijas projekta birojs atgādina, ka iedzīvotāji varēja norādīt ne tikai savu kontaktinformāciju, bet arī sev tuvu cilvēku kontaktinformāciju, lai maksimāli nodrošinātu sazināšanās efektivitāti.

Nākamajā nedēļā arī ģimenes ārsti veiks vakcināciju tiem pacientiem šajā prioritārajā grupā, ņemot vērā pieteikumus, kurus tie saņēmuši.

Vietnē "manavakcina.lv" vai pa tālruņa līniju 8989 kopā pieteikušies 13 210 iedzīvotāji vecumā virs 70 gadiem. No tiem 2% ir vecumā virs 90 gadiem, 26% - vecumā no 80 līdz 90 gadiem, savukārt 72% - vecumā no 70 līdz 80 gadiem.

Turpmākās nedēļas Veselības ministrija aicina visus seniorus vecumā virs 70 gadiem sekot līdzi uzaicinājumiem zvanīt īsziņā vai e-pastā norādītajai vakcinācijas iestādei un vienoties par vakcinācijas laiku.

Tie iedzīvotāji, kas ir vecumā virs 70 gadiem un vēl nav pieteikušies savai vakcīnai, tiek aicināti reģistrēties pie sava ģimenes ārsta, vietnē "manavakcina.lv" vai pa tālruni 8989.

Šodien Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Panorāma" ziņoja, ka vakcinācijas projekta biroja izveidotā rinda vietnē "manavakcina.lv" nestrādā, jo to apejot pie vakcīnas pret Covid-19 var tikt ātrāk.

Poti pret Covid-19 gaida tūkstoši Latvijas senioru, savukārt 95 pie pirmās devas jau ir tikuši, negaidot kopējā rindā.