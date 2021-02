Covid-19: pagājušajā nedēļā 8% gadījumu Latvijā atklāts Lielbritānijas paveids

No pagājušajā nedēļā sekvenētajiem 96 Covid-19 paraugiem 8% gadījumu Latvijā atklāts Lielbritānijas Covid-19 saslimšanas paveids, otrdien, 23. februārī, valdības sēdē atklāja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Ņemot vērā citu valstu pieredzi, cik strauji izplatās lipīgākie Covid-19 paveidi, Perevoščikovs pieļāva, ka jau pēc aptuveni četrām nedēļām Lielbritānijas paveids būs vairāk nekā pusē no vispār atklātajiem saslimšanas gadījumiem Latvijā.

Kā liecina ārvalstu pieredze, šī paveida izplatība divkāršojas ik pēc divām nedēļām, paskaidroja Perevoščikovs.

Šobrīd ir zināms, ka saslimšanas gadījumi ar Lielbritānijas paveidu atklāti Rīgā, Rēzeknē, Daugavpilī un Dobelē. Rīgā tie ir divi gadījumi, bet pārējās nosauktajās vietās pa vienam.

Epidemiologa prezentācija valdības sēdē liecināja, ka gada sestajā nedēļā, proti, laikā no 8. līdz 14. februārim, Latvijā konstatēto Lielbritānijas paveida gadījumu īpatsvars bija 3,1%, bet vēl nedēļu iepriekš tas bija 1%.

No visiem līdz šim atklātajiem gadījumiem septiņi ir ievestie, bet pieci ir vietējie, liecina SPKC informācija.

Kā sēdē norādīja premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV), saskaņā ar viņa aprēķiniem, jau aprīļa sākumā Lielbritānijas Covid-19 paveids būs prevalējošs Latvijā.

Perevoščikovs skaidroja, ka situācija ir atšķirīga dažādās valstīs un "mūsu starta pozīcija ir citādāka", uz ko Kariņš atbildēja, ka mūsu situācija ir sliktāka, kas arī jāsaka skaidri.

Jau iepriekš SPKC norādīja, ka Latvijā sekvenēšanas rezultātā līdz šim atklāti 12 Covid-19 jaunā paveida gadījumi, no kuriem septiņi ir ievesti jeb atklāti cilvēkiem, kuri ieradušies no ārzemēm, savukārt piecos gadījumos notikusi vīrusa vietējā transmisija.

SPKC norādīja, ka jaunais britu celms konstatēts saslimušajiem dažādās Latvijas pilsētās, kuri nav bijuši ārzemēs vai kontaktējušies ar ārzemniekiem.

Lai novērstu epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos, SPKC atgādina, ka ir jāturpina atbildīgi ievērot visus noteiktos drošības pasākumus, tostarp obligāto 10 dienu pašizolāciju, ierodoties Latvijā no ārvalstīm. Epidemiologi atgādina, ka visbiežāk inficēšanās notiek tuvāko cilvēku lokā – no ģimenes locekļiem, starp kolēģiem darbavietā vai no satiktiem draugiem un paziņām.