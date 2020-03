'Covid-19' pandēmija visā pasaulē. Slēdz robežas un ierobežo pasākumus. Teksta tiešraide

Pasaules veselības organizācija ceturtdien paziņojusi, ka koronavīrusa izraisītās saslimšanas "Covid-19" izplatība sasniegusi globālas pandēmijas apmērus. Bet piektdien visā Latvijā stājas spēkā ierobežojumi, kas noteikti pēc valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas.

Sports, pasauleArī Somijas hokeja līga nolēmusi apturēt regulārā čempionāta izspēli un atcelt izslēgšanas spēles.

https://www.delfi.lv/news/arzemes/foto-iranas-ugunsdzeseji-masveidigi-dezinfice-teheranas-ielas.d?id=51963529

Sabiedrība, Latvija No šodienas stacionārās ārstniecības iestādes Latvijā darbu veic paaugstinātas gatavības režīmā. https://www.delfi.lv/news/national/politics/universitates-slimnicas-arkartas-situacijas-del-samazinas-planveida-pakalpojumu-apjomu.d?id=51963795

Pasaule, SpānijaArī Spānijā pasludināts ārkārtējais stāvoklis – tas stāsies spēkā sestdien. Spānijā piektdien no “Covid-19” mirušo skaits pieauga par 40% (34), sasniedzot 120. Zināmo inficēto skaits - 4209.

Kultūra, Latvija Piektdien, 13. martā, par pasākumu rīkošanas pārtraukšanu paziņojis arī Cēsu “Fonoklubs”. Šobrīd uz nenoteiktu laiku ir pārcelts šajā nedēļas nogalē plānotais grupas “Carnival Youth” koncerts, kā arī citi pasākumi. Par koncertu jauno norises laiku tiks atsevišķi ziņots.

Pasaule, Austrija Austrijā nolūkā ierobežot jaunā koronavīrusa izplatību no nākamās nedēļas tiks slēgta lielākā daļa veikalu, bet bāriem un restorāniem būs liegts strādāt vakaros, piektdien paziņojusi valdība.Dabu varēs turpināt vienīgi veikali, kas tirgo pirmās nepieciešamības preces, piemēram, pārtiku un medikamentus.Līdz šim Austrijā reģistrēti 432 inficēšanās gadījumi, un viens no saslimušajiem ir miris.Austrija apturējusi arī visus lidojumus uz Šveici, Franciju un un Spāniju. Ir atjaunota robežkontrole uz robežas ar Itāliju, taču tagad tā ieviesta arī uz robežas ar Šveici. Jau iepriekš dots rīkojums slēgt mācību iestādes, kultūras iestādes un slēpošanas kūrortus. (LETA)

https://www.delfi.lv/news/arzemes/leiena-aicina-dalibvalstis-neieviest-vienpusejus-celosanas-ierobezojumus.d?id=51963553

Pasaule, MaltaMalta ievieš 14 dienu karantīnu visiem iebraucējiem no jebkuras pasaules valsts

Sabiedrība, Latvija Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) no 16. marta pārtrauc klātienes apkalpošanu, portāls "Delfi" uzzināja Labklājības ministrijā.VDEĀVK adresēto dokumentāciju šajā laika posmā pieņems tikaipa pastu, izmantojot www.latvija.lv , vai nosūtot elektroniski uz vdeavk@vdeavk.gov.lvPasta adrese - Ventspils ielā 53, Rīgā, LV-1002No 16. marta pastiprinātā režīmā darbosies bezmaksas tālruniskonsultācijām – 80205009.Komisijas lēmumi klientiem tiks izsūtīti pa pastu.

Sabiedrība, Latvija https://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/latvijas-pasakumu-producentu-asociacija-aicina-nerikot-ari-mazos-pasakumus.d?id=51963479

Sports, Latvija Latvijas Hokeja federācijas (LHF) valde 13. marta valdes sēdē nolēmusi atcelt "Optibet" hokeja līgas (OHL) 2019./2020. gada izslēgšanas turnīru, ziņo LHF.

Sabiedrība, Latvija Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju gandrīz visās Rīgas pašvaldības struktūrās, iestādēs un uzņēmumos pārtraukta apmeklētāju pieņemšana klātienē, kā arī noteikti citi ierobežojumi, portāls "Delfi" uzzināja pašvaldībā.

Pasaule, LielbritānijaLielbritānijā ar “Covid-19” inficēto skaits vienas dienas laikā pieaudzis par 200 cilvēkiem. Vēl ceturtdien britu varasiestādēm bija informācija par 590 inficēšanās gadījumiem, bet piektdien skaits pieaudzis līdz 798, ziņo BBC. 10 cilvēki ir miruši. https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1238464931084853248?ref_src=twsrc%5Etfw

PasauleEK kritizē vienpusēju robežu slēgšanu. Eiropas Komisijas prezidente Uzrula fon der Leiena brīdina dalībvalstis neieviest vienpusējus ieceļošanas aizliegumus, ziņo raidsabiedrība BBC. Vispārēji ceļošanas aizliegumi nav pats efektīvākais līdzeklis, kā to atzinusi Pasaules Veselības organizācija, skaidro Leiena. Tā vietā viņa iesaka cilvēku pārbaudes uz robežām. Par savu robežu slēgšanu ir paziņojusi Čehija un Slovākija.

Sports, Latvija/pasauleStarptautiskā Hokeja federācija (IIHF) oficiāli atcēlusi U-18 pasaules čempionātu elites divīzijā ASV, kur bija jāspēlē arī Latvijas izlasei. Oļega Sorokina vadītajai U-18 izlasei pasaules čempionātā ASV bija jāspēlē vienā apakšgrupā ar Zviedriju, Kanādu, Baltkrieviju un Šveici. Šim turnīram bija jānorisinās no 16. līdz 26.aprīlim.

Latvija/Pasaule https://www.delfi.lv/news/national/politics/nbs-covid-19-del-ierobezos-apmacibas-sabiedroto-valstu-karaviriem-liegs-atstat-latviju.d?id=51963263

Pasaule, FrancijaFrancijā aizliedz publiskas pulcēšanās ar vairāk nekā 100 cilvēku piedalīšanos.

Sabiedrība, Latvija Speciālisti atbild uz aktuāliem jautājumiem saistībā ar "Covid-19" ierobežošanu. https://www.facebook.com/NMPdienests/videos/205614733863992/&show_text=1&width=560 Pulksten 16.30 "Delfi TV ar Jāni Domburu" interviju paredzējusi sniegt veselības ministre Ilze VIņķele. Iespējams, intervijas sākums mazliet aizkavēsies.

Pasaule, Vācija Vācija piedāvās bezlimita aizdevumus uzņēmumiem, lai palīdzētu tiem izdzīvot “Covid-19” pandēmijas radīto zaudējumu laikā, paziņoja finanšu ministrs Olafs Šolcs.

Sports, pasauleStarptautiskā volejbola federācija (FIVB) uz laiku atcēlusi Nāciju līgas sacensības. Ja tas būs iespējams organizēt, tad risināsies tikai pēc Tokijas olimpiskajām spēlēm.

Kultūra, Latvija https://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/covid-19-lielakie-kinoteatri-regules-apmekletaju-skaitu.d?id=51963293

Sports, LatvijaOficiāli joprojām nav atcelta nākamnedēļ paredzētā boksera Maira Brieža cīņa pret kubieti Junieru Dortikosu. Tomēr rīkotāji atcēluši 17. martā lielveikalā "Domina Shopping" paredzēto publisko treniņu

Sports, pasauleViens no prestižākajiem velobraucieniem "Giro d'Italia" nesāksies kā plānots. Prestižās sacensības 9. maijā bija plānots sākt Ungārijā, kur bija jānotiek pirmajiem trim posmiem. Tomēr Ungārijā izsludināts ārkārtējs stāvoklis, kas liedz maijā tur aizvadīt sporta sacensības.Joprojām nav arī skaidrības, kad Itālijā varētu tikt atcelta visas valsts karantīna, tādējādi šobrīd "Giro d'Italia" rīkotāji lēmuši iepauzēt

Pasaule, RumānijaVisa Rumānijas valdība ievēros karantīnu. Karantīnā dodas premjers Ludoviks Orbans un visi 17 ministri. Tas notiek pēc tam, kad valdošās partijas senatoram Vergilam Čitakam konstatēts “Covid-19”. Jāpiebilst, ka aptuveni 1,2 miljoni rumāņu strādā Itālijā un daļa cenšas atgriezties mājās par spīti valdības aicinājumiem to nedarīt, ziņo raidsabiedrība BBC. Rumānijā apstiprināti 70 “Covid-19” gadījumi.

Latvija, SabiedrībaŠis jāņem vērā: https://www.delfi.lv/news/national/politics/pirms-centralizeta-eksamena-svesvaloda-bus-jaapliecina-ka-nav-bijis-kontakts-ar-covid-19.d?id=51962993

PasaulePornogrāfiskā satura tīmekļa vietne “PornHub” “Covid-19” smagi skartās Itālijas iedzīvotājiem piedāvā uz mēnesi bez maksas patērēt vietnes saturu.Tāpat “PornHub” sola ziedot naudu Itālijai vīrusa apkarošanai. https://twitter.com/Pornhub/status/1238130264477491200?ref_src=twsrc%5Etfw

Sports, ŠveiceSavukārt Latvijas izlases futbolista Roberta Uldriķa pārstāvētā "Sion" vienība aizvadīs draudzības spēli ar klubu no Lozannas pilsētas. Viens no retajiem vēl notiekošajiem sporta pasākumiem.https://twitter.com/FCSion/status/1238457278774329344

Latvija, SabiedrībaŅemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, no 16. marta līdz šā gada 14. aprīlim, Nacionālais veselības dienests nolēmis klātienes pakalpojumus klientiem sniegt attālināti. Iedzīvotāji klātienē netiks apkalpoti ne Centrālajā birojā Rīgā, ne teritoriālajās nodaļās – Jelgavā, Kuldīgā, Daugavpilī un Smiltenē.NVD informē, ka pieteikumu Eiropas veselības apdrošināšanas kartei (EVAK) un iesniegumus iedzīvotāji varēs iesniegt, sūtot vēstulē pa pastu, e-pastu, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, vai izmantojot elektroniskos pakalpojumus E-veselības portālā un Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Plašāka informācija par EVAK pieteikumu attālinātas iesniegšanas veidiem pieejama NVD mājas lapā sadaļā EVAK karte.Savukārt iesniegumus NVD var iesniegt, sūtot vēstulē pa pastu uz dienesta mājas lapā norādītajām adresēm vai, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo pakalpojumu Iesniegums iestādei.Jautājumu, neskaidrību gadījumā NVD iedzīvotājus aicina zvanīt uz dienesta bezmaksas tālruni 80001234. Darba laiks: pirmdienās no 8.30 –līdz 18.30; no otrdienas līdz ceturtdienai no 8.30 līdz 17.00, savukārt piektdienas uz iedzīvotāju zvaniem speciālisti atbildēs no 8.30 līdz 15.00.

Latvija, Sabiedrība https://twitter.com/SPKCentrs/status/1238455148160135169

Sports, Latvija/pasauleLatvijas čempions riteņbraukšanā Krists Neilands pēc ārstu padoma izstājies no prestižā Parīzes-Nicas velobrauciena. Sportistam esot kakla sāpes, bet par aidzomām uz "Covid-19" netiek ziņotshttps://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/cycling/neilands-piesardzibas-nolukos-izstajies-no-parizes-nicas-velobrauciena.d?id=51963035

Kultūra, Latvija Orķestris "Rīga" uz rudeni pārcēlis daļu festivāla "Windstream" koncertu. Iegādātās biļetes būs derīgas uz pārcelto koncertu datumiem.Kā portālu “Delfi” informēja orķestra pārstāvji, šobrīd tiek meklēti risinājumi, lai varētu notikt Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts koncerts "Agnus Dei" 25. martā Rīgas Domā bez publikas klātbūtnes, nodrošinot tiešraidi Latvijas Radio programmā "Klasika" un video tiešraidi globālajā tīmeklī. Par festivāla "Windstream" koncertiem Lieldienās – Lielajā Piektdienā 10. aprīlī un Otrajās Lieldienās 13. aprīlī – precizējoša informācija vēl sekos.

Pasaule, Bulgārija Ārkārtējais stāvoklis piektdien pasludināts Bulgārijā. Tas paredz uz mēnesi slēgt bērnudārzus, skolas un augstskolas. Ierobežota ceļošana uz un no “Covid-19” smagāk skārtajām valstīm.

Latvija, Sabiedrība Latvijas daudzzāļu kinoteātris “Kino Citadele”, kas atrodas Rīgā, tirdzniecības kompleksā “Stockmann”, ierobežojis kino seansu apmeklētāju skaitu, liecina kino administrācijas paziņojums. Cienījamie kino apmeklētāji! Vēlamies Jūs informēt, ka mēs turpinām strādāt ierastā režīmā ar šādām izmaiņām: 1. Auditorijās, kurās sēdvietu skaits pārsniedz 200, kapacitāte tiek ierobežota uz 100 pieejamām sēdvietām. 2. Auditorijās, kurās sēdvietu skaits nepārsniedz 200, apmeklētājiem pieejamo vietu skaits tiek samazināts uz 50%. 3. Ir dažādas izmaiņas saistībā ar jau ieplānotajiem pasākumiem (“The Matrix” Kino Kulta seanss, Metropolitan Opera tiešraides, Baleta izrādes, Bērnu Rīts, Dāmām priekšroka, “Klusā pasaule 2” pirmizrāde), informācija par to norisi un iegādātajām biļetēm tiek papildināta (skatīt zemāk). 4. Visām šobrīd aktīvajām Forum Cinemas kino dāvanu kartēm par 3 mēnešiem tiek pagarināts to izmantošanas periods. Par dāvanu kartēm, kas iegādātas no kompānijas “Lieliska dāvana”, aicinām sazināties ar “Lieliska dāvana”. https://www.forumcinemas.lv/news/3953

Sports, pasauleLai gan vēl piektdienas rītā bija atcelts tikai pirmais F-1 sezonas posms, šobrīd sacīkšu organizatori cer sezonu uzsākt vien maijā.https://www.delfi.lv/auto/motorusports/f-1-turpina-atcelt-posmus-sezona-varetu-sakties-maija.d?id=51961067

Sabiedrība, Latvija Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) līdz 14. aprīlim visā Latvijā pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju "Covid-19" pandēmijas dēļ. Visi LIAA pakalpojumi, tajā skaitā konsultācijas, tiek sniegtas elektroniski.

Sabiedrība, Latvija Mobilo sakaru operators "Tele2" no 14. marta līdz 14. aprīlim slēgs klientu apkalpošanas centrus, aicinot klientus izmantot pakalpojumus un veikt pirkumus attālināti, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

Pasaule, ČehijaČehija paziņojusi par savu robežu slēgšanu. Līdz ar svētdienas pusnakti valstī nebūs atļauts iebraukt ārzemniekiem, kuriem nav uzturēšanās atļauja Čehijā. Tāpat no Čehijas nevienam nebūs ļauts izbraukt no valsts turpmākās 30 dienas. Izņēmums ir tālbraucēju šoferi, piloti un cilvēki, kas strādā kaimiņvalstīs ne tālāk par 50 kilometriem no Čehijas robežas. Čehijas kaimiņvalsts Slovākija par aizliegumu iebraukt ārzemniekiem paziņoja jau ceturtdien.

Sabiedrība, Latvija https://www.delfi.lv/news/national/politics/latvijas-katolu-biskapi-covid-19-del-nak-klaja-ar-butisku-pazinojumu-ticigajiem.d?id=51962975

PasauleSociālajos tīklos popularitāti gūst Glorijas Geinores dziesma “I will survive” (“Es izdzīvošu”). Dziedātāja publicējusi klipiņu, kurā mazgā rokas ar ziepēm šīs dziesmas pavadījumā. https://twitter.com/gloriagaynor/status/1237908407241314306?ref_src=twsrc%5Etfw

Pasaule, LietuvaLietuvā jaunais koronavīrusss diagnosticēts vēl trim cilvēkiem, līdz ar to kopējais atklāto saslimšanas gadījumu skaits valstī pieaudzis līdz sešiem, piektdien paziņojusi Veselības ministrija. (LETA)

https://twitter.com/Olimpiade_lv/status/1238442957289730052

Pasaule, IrānaPastiprinās bažas, ka Irāna slēpusi patiesos datus https://www.delfi.lv/news/arzemes/covid-19-irana-izrakti-masu-kapi-liecina-satelita-foto.d?id=51962861

Sabiedrība, Latvija Ārkārtas situācija piektdien ietekmēja arī Saeimas darbu. Par to vairāk iespējams lasīt šeit: https://www.delfi.lv/news/national/politics/pandemijas-ena-deputati-atsauc-priekslikumus-pienem-novadu-reformu-otraja-lasijuma.d?id=51962527

Sabiedrība, Latvija Lai mazinātu koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" izplatības risku un pasargātu transporta līdzekļa vadītājus, pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" sabiedriskajā transportā norobežojusi vadītāja zonu un pārtraukusi iespēju braukšanas biļetes iegādāties pie vadītāja, vēsta aģentūra LETA.

Bizness, Latvija https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/airbaltic-uz-laiku-samazina-sedvietu-skaitu-lidmasinas-vel-par-30.d?id=51962855

Sports/ sabiedrība, LatvijaApmeklētājiem slēgti vēl divi lielie sporta centri - Daugavpils Olimpiskais centrs un Vidzemes Olimpiskais centrs.

Sabiedrība, Latvijahttps://twitter.com/udumpis/status/1238425748811198464

Sports, EiropaApturēta arī VTB Vienotās līgas izspēle. Vēl ceturtdien Aigara Šķēles un Roberta Štelmahera pārstāvētā Tallinas "Kalev"/"Cramo" vienība tukšu tribīņu priekšā aizvadīja vienu no retajām basketbola spēlēm Eiropā. Kontinentālā hokeja līga (KHL) par šādu soli vēl nav ziņojusi.https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/latviesu-parstavetais-tallinas-kalev-tuksa-zale-piekapjas-lokomotiv.d?id=51960579

Sabiedrība, Latvija Latvijas katoļu bīskapi ‘Covid-19’ dēļ nākuši klajā ar būtisku paziņojumu ticīgajiem, ļaujot iksvētdienas svētajās misēs, piedalīties kurās katoļticīgajiem ir noteikts par obligātu pienākumu, “Covid-19” pandēmijas dēļ līdz 4. aprīlim nepiedalīties vecāka gadagājuma cilvēkiem, personām, kam ir kādas infekcijas izpausmes, bērniem un skolēniem, kā arī pieaugušajiem, kuri ir tiešā saskarsmē ar saslimušajiem un arī personām, kuras izjūt lielas bailes no inficēšanās.

Sabiedrība, Latvija https://www.delfi.lv/news/national/politics/na-ziedus-pie-brivibas-pieminekla-un-lestene-16-marta-aicina-nolikt-individuali.d?id=51962601

Sabiedrība, Latvija Pagaidām rekomendācijas par nepieciešamību pārcelt Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas nav saņemtas, tādēļ viss paliek spēkā, kā arī ārkārtējais stāvoklis ir izsludināts līdz 14. aprīlim, bet vēlēšanas ir paredzētas 25.aprīlī, portālam "Delfi" sacīja CVK priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa. CVK seko līdzi situācijai.

Kultūra, Latvija Saistībā ar valsts noteiktajiem ierobežojumiem piektdien, 13. martā, atcelta 9. Starptautiskā Latgales grafikas izstādes atklāšana Marka Rotko mākslas centrā Daugavpilī. Rotko centra pārstāvji informē, ka visas ekspozīcijas būs slēgtas noteiktajā laikā periodā – no 13. marta līdz 14. aprīlim.

Sports, pasauleAnglijas futbola premjerlīga pēc "Covid-19" gadījumiem apturējusi visas spēles līdz 3. aprīlim. Apturētas arī citu zemāko līgu un sieviešu futbola visu spēļu norise

Sabiedrība, Latvija "Pica Lulū" piegādei ievieš priekšapmaksu un veic citus ievērojamus preventīvus higiēnas pasākumus, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

Sabiedrība, Latvija Lai samazinātu riskus, Rīgas Namu pārvaldnieks pārtrauc klātienes apkalpošanu uzņēmuma Klientu apkalpošanas centros, informē uzņēmumā."Aicinām dzīvokļu īpašniekus izmantot RNP nodrošinātos e-pakalpojumus un iesniegt dokumentus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas jautājumiem, izmantojot elektronisko vidi – sūtot e-pastu uz RNP vienoto adresi rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv vai zvanot uz vienoto informatīvo tālruni 8900."RNP lūdz klientus rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskās vietas, iespēju robežās mazinot kontaktēšanos klātienē, lai mazinātu koronavīrusa “Covid-19” izplatību.

Sabiedrība, Latvija Ņemot vērā visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot "Covid-19" izplatību, Centrālā statistika pārvalde (CSP) no 13. marta pārtrauc iedzīvotāju aptaujāšanu klātienē viņu mājvietās. CSP intervētāji nedosies pie iedzīvotājiem vismaz vienu mēnesi līdz ārkārtējās situācijas beigām 14. aprīlī vai ilgāk.

Sabiedrība, Latvija https://www.delfi.lv/news/national/politics/saeima-paries-uz-darbu-arkartas-rezima.d?id=51962379

No 14. marta arī Rīgas zoodārzs ir slēgts uz nenoteiktu laiku.

Apmeklētājiem tiek slēgts "Elektrum Olimpiskais centrs”“Sabiedrības veselība ir prioritāte. Apzinoties esošās situācijas nopietnību un ņemot vērā, ka “Elektrum Olimpiskā centra” lielākā daļa klientu ir bērni un personas vecumā virs 50 gadiem, kuri ir uzskatāmi par riska grupu inficēšanās gadījumos, no sestdienas 14. marta, centrs apmeklētājiem būs slēgts. Aicinām visus izturēties ar izpratni, jo rīkojamies ar visaugstāko atbildību pret sabiedrību kopumā un ikvienu savu klientu,” portālu "Delfi" informēja SIA “Olimpiskais sporta centrs” valdes locekle Zane Grundiņa-Arāja.

Sports, pasauleKristapa Porziņģa pārstāvētās Dalasas "Mavericks" vienības īpašnieks Marks Kubans apsolījis mājas spēļu arēnas darbiniekiem turpināt maksāt atalgojumu. Savukārt Klīvlendas "Cavaliers" spēlētājs Kevins Lavs bez darba palikušajiem darbiniekiem izpalīdzējis ar 100 tūkstošiem ASV dolāru "no savas kabatas".https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/nba-speletaji-un-klubu-ipasnieki-parupejas-par-bez-darba-palikusajiem-cilvekiem.d?id=51962255

Pasaule, ASVSeptiņos ASV štatos no pirmdienas uz divām nedēļām slēdz skolas. Ohaio, Mičiganā, Oregonā, Merilendā, Kentuki un Ņūmeksikā. Vašingtonas štatā skolas slēgtas vairākos rajonos.

Sabiedrība, Latvija Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par tēmu koronavīruss “Covid-19" būs pieejamas bez maksas.https://www.delfi.lv/vina/veseliba/vesela-un-laimiga/eksperiments-vai-atbildigie-dienesti-spej-tikt-gala-ar-jautajumiem-par-covid-19.d?id=51961413

Sports, LatvijaŅemot vērā arī aktuālo starptautisko drošības pasākumu praksi, sporta federācijas tiek aicinātas atcelt jebkāda veida sporta pasākumus neatkarīgi no dalībnieku skaita, kā arī sportistiem nedoties uz sacensībām vai treniņnometnēm ārvalstīs.Tomēr neviena no Latvijas vadošajām sporta organizāciām nav pieņēmusi lēmumu par sporta sacensību apturēšanu. Šī atbildība jāuzņemas pašām sporta veidu federācijām.

Kultūra, Latvija Starptautisku ievērību guvušās mākslinieču apvienības "Skuja Braden" izstādes "Samsāra" atklāšanas pasākums Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (DMDM) piektdienas, 13. marta vakarā klātienē notiks šaurā lokā, bet visi interesenti tai varēs sekot līdzi tiešraidē mākslinieču "Facebook" profilā. https://www.delfi.lv/kultura/news/art/covid-19-skuja-braden-izstades-samsara-atklasanai-vares-sekot-lidzi-tiesraide.d?id=51961041

Pasaule, EiropaKoronavīrusa pandēmijas dēļ Eiropas Kosmosa aģentūras un Krievijas "Roscosmos" otrā kopīgā misija uz Marsu "ExoMars" atlikta par diviem gadiem.Līdz šim misijas sagatavošana saskārusies ar dažādām problēmām, kuru dēļ raķetes palaišana bija jau pārcelta uz šī gada jūliju, bet, ņemot vērā, ka ceļošanas ierobežojumu dēļ liegta zinātnieku pārvietošanās starp valstīm, lai strādātu pie zināmo kļūdu novēršanas, līdz jūlijam visurgājēju uz sarkano planētu nosūtīt vairs neesot iespējams. Šobrīd plānots, ka nākamais palaišanas laiks varētu būt ne ātrāk kā 2022. gadā. Pirmā misija uz Marsu devās 2016. gadā. Tās ietvaros tika palaists satelīts otrajā misijā nosūtāmā visurgājēja atbalstam. Satelīts jau sasniedzis Marsu un riņķo ap to.

Sabiedrība, Latvija Ārkārtas situācijas dēļ Administratīvā apgabaltiesa pārcels visas tiesas sēdes, vēsta aģentūra LETA.

Sabiedrība, Latvija "Latvenergo" uz laiku slēdz visus klientu apkalpošanas centrus, Energoefektivitātes centru un Enerģētikas muzeju, ziņo aģentūra LETA.

Sabiedrība, Latvija Saeimas opozīcija vienojusies par taktiku, kā pabeigt ātrāk novadu reformas skatīšanu pandēmijas laikā, un kopīgi devās uz sarunām ar koalīciju pie Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces (NA).

Sabiedrība, Latvija LU Botāniskajā dārzā arī gaidāmas izmaiņas: https://www.facebook.com/495837647094087/posts/3055337264477433/

Sabiedrība, Latvija Kinoteātrī “Splendid Palace”, Melngalvju namā un Rīgas Kongresu namā tiek atcelti visi pasākumi.

Bizness, Latvija Viskritiskāk situāciju vērtē tūrisma, pasākumu rīkotāju, transporta un aviopārvadājumu nozares pārstāvji, savukārt citu nozaru pārstāvji norāda uz atsevišķām problēmām. Tomēr patieso zaudējumu mērogu vēl nav iespējams aplēst.https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/covid-19-latvija-viskritiskaka-situacija-turisma-pasakumu-rikotaju-transporta-un-avioparvadajumu-nozares.d?id=51961619

Bizness, Latvija Tirdzniecības centrā "Akropole" atceļ martā un aprīļa sākumā plānotos publiskos pasākumus. Centra pārstāve Lauma Laube portālam "Delfi" norāda, ka tirdzniecības centrā tiek veikti vairāki preventīvi pasākumi, lai rūpētos par apmeklētāju drošību – pie katras iepirkšanās un izklaides centra ieejas uzstādīti roku dezinfekcijas līdzekļi, papildus standarta tīrīšanas prasībām tiek veikta saskares virsmu tīrīšana ar dezinfekcijas līdzekļiem. "“Akropoles” ventilācijas sistēmas ir pārslēgtas no cirkulācijas režīma uz svaiga gaisa režīmu. Tāpat iepirkšanās un izklaides centra nomnieki tiek aicināti pastiprināt drošības pasākumus, veicot telpu dezinfekciju un sekojot līdzi darbinieku veselības stāvoklim," norāda Laube.

https://www.delfi.lv/news/arzemes/covid-19-igaunija-jau-41-apstiprinats-inficetais.d?id=51961985

'Covid-19': Saeima apstiprina valdības lēmumu par ārkārtējo situāciju Latvijā https://www.delfi.lv/news/national/politics/covid-19-saeima-apstiprina-valdibas-lemumu-par-arkartejo-situaciju-latvija.d?id=51961271

Sabiedrība, Latvija Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) ir apsolījusi šodien pulksten 16.30 ierasties uz interviju tiešraidē "Delfi TV ar Jāni Domburu" un atbildēt par ārkārtējo situāciju Covid-19 izplatības ierobežošanai.Jānis Domburs aicina "Delfi" lasītājus iesūtīt savus jautājumus ministrei, rakstot uz e-pastu janis.domburs@delfi.lv

Sports, LatvijaSaistībā ar "Covid-19" un Latvijas valdības izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, šodien Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Valde ar LOK Izpildkomitejas locekļiem ir saskaņojusi lēmumu par šā gada 20.martā paredzētās LOK Ģenerālās asamblejas pārskata – vēlēšanu sesijas pārcelšanu.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/latvijas-olimpiska-komiteja-parcel-prezidenta-velesanas.d?id=51961851

Pasaule, Itālija“Covid-19” vissmagāk skārtās Eiropas valsts Itālijas pilsētā Sienā, uzmundrinot sevi, cilvēki pie atvērtiem logiem dzied populāru itāļu dziesmu.https://twitter.com/valemercurii/status/1238234518508777473?ref_src=twsrc%5Etfw

Sports, LatvijaSaistībā ar Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un noteiktajiem valstiskas nozīmes ierobežojumiem Latvijas Futbola federācijas (LFF) valdes ārkārtas sēdē 13. martā pieņemts lēmums nekavējoties apturēt visu pašmāju vīriešu un sieviešu pieaugušo futbola sacensību norisi. Tādējādi piektdien nesāksies Latvijas virslīgas sezona. Valmierā sezonas atklāšanas spēlē vietējam klubam bija jāuzņem čempionvienība "Riga FC".https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/lff-dienu-velak-tomer-atcel-pieauguso-futbola-sacensibu-norisi.d?id=51961905

Pasaule, IgaunijaIgaunijā jau 41 apstiprināts “Covid-19” gadījums

Sabiedrība, Latvija Noderīga informācija vienuviet: https://www.delfi.lv/kultura/news/culturenvironment/covid-19-atceltie-koncerti-izrades-un-pasakumi-latvija.d?id=51961503

Sabiedrība, Latvija Deputāts Mārtiņš Bondars (AP) citē ASV politiķi Donaldu Ramsfeldu, ka ir zināmi zināmie, zināmie nezināmie un nezināmie nezināmie apstākļi. "Mēs esam zināmo nezināmo," priekšā. Viņš piekrīt deputātam Dolgopolovam, ka jāatjauno Satversmes 81. pants un Saeimai jādodas brīvdienās, sanākot tikai vajadzības gadījumā. "Mēs paši esam vēsts," par Saeimas piemēru saka Bondars

Sabiedrība, Latvija Korekcijas arī Rīgas Botāniskā dārza ikdienā:https://www.facebook.com/192256754120202/posts/3141185525893962/

Sabiedrība, Latvija Rīkotāji atcēluši lielāko būvniecības izstādi Latvijā. Par to vairāk var lasīt šeit: https://www.facebook.com/214105928940613/posts/1090426397975224/

Sabiedrība, Latvija Rīgas dzemdību namā būtiskas izmaiņas – no piektdienas, 13. marta pulksten 8.30 pārtraukti pacientu apmeklējumi un aizliegts dzemdībās piedalīties pavadošajām personām (tai skaitā dzemdētājas partnerim, dūlai, mātei, draudzenei u.c.), portālu "Cālis" informē RDN pārstāvji.https://www.delfi.lv/calis/jaunumi/covid-19-dzemdibu-nams-aizliedz-pacientu-apmeklejumus-un-pavadoso-personu-piedalisanos-dzemdibas.d?id=51961649

Sabiedrība, Latvija IZM parlamentārais sekretārs Reinis Znotiņš (JKP) deputātiem stāsta, ka ministrija joprojām apsver visas iespējas, kā bērniem nodrošināt mācības attālināti. Ministre Ilga Šuplinska (JKP) šodien noturēs videokonferenci ar skolu direktoriem un pašvaldību pārstāvjiem.

Sabiedrība, LatvijaEvija Papule (S) aicina sasaukt nākamnedēļ Saeimas atbildīgās komisijas sēdi, jo patlaban vēl nav skaidrs, kas notiks pēc skolēnu garajām brīvdienām.

Sabiedrība, Latvija Dana Reizniece-Ozola (ZZS) Saeimas sēdē piekrīt Daniela Pavļuta idejai, ka jāprasa EK atļauja palielināt budžeta deficītu un izmantot fiskālās rezerves.

Kultūra, Latvija Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris šovakar plānoto koncertu spēlēs bez publikas, bet to varēs skatīties tiešraidē arī portālā "Delfi".https://www.delfi.lv/kultura/news/music/covid-19-lnso-koncertu-malera-piekta-un-rix-nodrosinas-video-tiesraide.d?id=51961213

Sabiedrība, Latvija Deputāts Sergejs Dolgopolovs (S) no Saeimas tribīnes aicina apsvērt atjaunot Satversmes 81. pantu, kas ļautu Ministru kabinetam rīkoties operatīvāk un pieņemt būtiskus lēmumus Saeimas prombūtnē. Deputāts atbalsta ideju izsludināt Saeimā garākas pavasara brīvdienas.

Pasaule“Covid-19” ietekmējis procesus arī naftas tirgū. https://www.delfi.lv/news/arzemes/sauda-arabija-gribot-parpludinat-eiropu-ar-letu-naftu.d?id=51961479

Sabiedrība, Latvijahttps://twitter.com/SPKCentrs/status/1238381509087821824

Sabiedrība, Latvija Deputāts Boriss Cilevičs (S) Saeimas debatēs slavē ārstus par pašaizliedzību un aicina viņus neaizmirst, kad būs jālemj par algu paaugstināšanu mediķiem.

Sabiedrība, Latvija "Vakar vakarā man bija karsts telefons no uzņēmējiem, kam mazi bērni," Saeimas sēdē sacīja Uldis Augulis (ZZS), aicinot koalīciju atmest politiskās ambīcijas un augstprātību un vairāk sadarboties ar opozīciju un skaidrot sabiedrībai situāciju.

Sabiedrība, Latvija Deputāts Aldis Gobzems Saeimas debatēs saka: "Mīļie cilvēki, nestāviet garajās rindās, jo tā ir vīrusu koncentrēšanās vieta."Gobzems aicina Saeimu iet brīvdienās līdz Lieldienām, jo Saeimas namā pulcējas liels skaits cilvēku. Deputāts aicina neizpirkt tualetes papīru, bet atbalstīt vietējos uzņēmējus, neatprasot naudu par nesaņemtajiem pakalpojumiem.Gobzems medijus aicina nelikt "tos drausmīgos virsrakstus", bet tautu aicina atbalstīt "Air Baltic" un tagad pirkt aviobiļetes ceļojumiem pēc pusgada.

Sabiedrība, Latvija Tā kā pasākuma organizatoru galvenā prioritāte ir apmeklētāju, lektoru un dalībnieku veselība un drošība, saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, vēlamies informēt, ka uz nenoteiktu laiku tiek atcelta šī gada 26. martā paredzētā mazumtirdzniecības konference "Retail Pulse 20", portālu "Delfi" informēja rīkotāji.

Sabiedrība, Latvija Saeimas deputāte Jūlija Stepaņenko saka, ka ir jādomā par pasažieru datu iegūšanu, lai kontrolētu, kāda kustība uz valsts robežas. "Mēs esam 100 deputāti, kam vienādas pilnvaras un saprašana," aicina deputāte neignorēt opozīciju.

Pasaule Austrālijas ministrs Peters Dutons, kuram konstatēts “Covid-19” un kurš piektdien nogādāts slimnīcā, pagājušajā nedēļā tikās ar ASV prezidenta Donalda Trampa meitu Ivanku Trampu un ģenerālprokuroru Bilu Barru. https://twitter.com/AusintheUS/status/1235997767476097026?ref_src=twsrc%5Etfw

Sports, Latvija"Tāds nervozs noskaņojums, jo nesaprotam īsti, vai trenēties. Pagaidām nekas nav mainījies. Vakardien [ceturtdien] tika aizvadīti abi treniņi. Šodien [piektdien] Mairis arī trenējas, vakarā paredzēti sparingi. Skatāmies, jo viss mainās ik pa stundai. Kad būs kāda informācija, būs jāizdara secinājumi. Teorētiski pastāv iespēja, ka cīņa tomēr notiks pie aizvērtām tribīnēm," Latvijas Televīzijai pauž Maira Brieža pārstāvis Raimonds Zeps.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/briedis-nezina-par-superserijas-finala-norisi-turpina-treninus.d?id=51961285

Sabierība, Latvija Daniels Pavļuts (AP) Saeimas ārkārtas sēdē situācija valstī salīdzina ar kaut ko līdzīgu kara gadījumam. Uzsver, ka būs jāpieņem vēl citi ierobežojošie pasākumi. Vienlaikus mums jārūpējas par to, lai vīrusu nesaķertu Latvijas ekonomika, sacīja Pavļuts.

Sabiedrība, Latvija Veselības ministre Ilze Viņķele aicina deputātus nesmieties par aicinājumu mazgāt rokas un opozīcijas pārstāvjiem pārdomāt savu uzvedību sociālajos tīklos un vairāk popularizēt speciālistu ieteikumus higiēnai. Apliecinu, ka situācija tiek kontrolēta, un ārkārtējā situācija ļauj valdībai reaģēt operatīvāk, saka Viņķele. Viņķele aicina ķildas nolikt pie malas un palīdzēt sabiedrībai tikt galā ar bīstamās slimības pandēmiju. Ministre nobeigumā arī aicina atturēties no aicinājumiem pandēmijas dēļ atlikt sen nepieciešamu reformu īstenošanu. Šie izteikumi raisīja skaļus protestus no opozīcijas zālē.

Sabiedrība, LatvijaKā novēroja portāls “Delfi”, piektdien Rīgas 6. vidusskolā mācības nenotiek. Skolas personāls šķiro bērnu atstātās mantas, lai varētu veikt dezinfekciju, savukārt vecāki nāk uz skolu paņemt savu atvašu sporta tērpus, maiņas apavus, skolas grāmatas un citas mantas.

Sabiedrība, Latvija No Saeimas tribīnes veselības ministre Ilze Viņķele (AP) deputātus detalizēti informē, kādi un kāpēc tieši tādi valdības lēmumi pieņemti. "Mūsu testēšanas jaudas pietiekamas," saka Vinķele.

Sabiedrība, Latvija Portālam "Delfi" no neoficiāliem avotiem zināms, ka Saeima opozīcija drīzumā lems par to, ka atsauc savus priekšlikumus otrajam lasījumam novadu reformas likumprojektam, lai to varētu ātri pieņemt.Uz tādu rīcību deputātus mudina ārkārtējā situācija valstī.

Sports, LatvijaSituācija ir komplicēta, turklāt nevis tādēļ, ka sportisti slimotu vai saskartos ar veselības problēmām, bet dēļ tā, ka brūk pati sistēma.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/lov-arste-skaidro-situaciju-par-olimpiesiem-covid-19-krizes-laika.d?id=51961289

Sabiedrība, Latvija Viktors Valainis (ZZS) Saeimas ārkārtas sēdē par ārkārtējo situāciju aicina Ekonomikas ministriju veidot ciešāku komunikācijas kanālu par uzņēmumu darbību, jo ir neziņa un vairāki uzņēmumi jau de facto apturējuši darbību.

Sabiedrība, Latvija Laboratorisko izmeklējumu veikšanai teritorijā tiks ielaisti tikai pacienti ar savu automašīnu. Ar kājām, sabiedrisko transportu vai taksometru ierasties nedrīkst.https://www.delfi.lv/news/national/politics/covid-19-nmpd-pacientus-vares-novirzit-ari-uz-mobilo-analizu-nodosanas-punktu.d?id=51961217

Sabiedrība, Latvija Saeima piektdien, 13. martā, sasaukusi ārkārtas sēdi, kuras darba kārtībā ir viens jautājums, proti, par ārkārtas situācijas izsludināšanu, portāls “Delfi” uzzināja parlamenta preses dienestā. https://www.delfi.lv/news/national/politics/covid-19-saeima-sasauc-arkartas-sedi.d?id=51961271

Kultūra, LatvijaAtcelta 25. baleta festivāla atklāšana Dzelzceļa stacijā un ieviestas izmaiņas programmā, vēsta aģentūra LETA.

Pasaule, KenijaPirmais “Covid-19” gadījums apstiprināts arī Kenijā.

Kultūra, Latvija Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ grupa "Opus Pro" pārceļ jaunā albuma prezentācijas koncertu, vēsta aģentūra LETA.

Sabiedrība, Latvija Arī populārajā vietnē "Tinder" parādījies ziņojums, kā sevi pasargāt. Iespējams, daudzi randiņi tiks atcelti :)

Pasaule, Austrālija“Covid-19” konstatēts Austrālijas iekšlietu ministram Peteram Dutonam. Piektdienas rītā viņš nogādāts slimnīcā.

Pasaule, Everests Everests ir slēgts. Nepālas valdība “Covid-19” dēļ atceļ visas izsniegtās atļaujas kāpt pasaules augstākajā virsotnē no 14. marta līdz 30. aprīlim. Ķīna no savas puses ekspedīcijas uz Everestu apturējusi jau iepriekš.

Sports, pasaulePieaug spiediens uz IIHF, kas nogaida uz pasaules čempionāta atlikšanu vai atcelšanu. PČ mājvietā Šveicē ir apturēti sporta pasākumi, bet IIHF vēl vakar paziņoja, ka pagaidām PČ netiek atcelts. Tomēr Ziemeļamerikā ieviestie ierobežojumi varētu liegt NHL hokejistiem doties palīgā savām izlasēm, līdz ar to sacensībās nespēlēs daudzi augstākā līmeņa hokejisti.

https://twitter.com/UStrautmanis/status/1238364577441755136

Pasaule, Portugāle Skolas slēdz arī Portugālē

Pasaule, SpānijaSpānijas ziemeļaustrumu reģionā Katalonijā ceturtdien četrās pilsētās tika noteikta koronavīrusa karantīna, kas šajā valstī noticis pirmoreiz, paziņoja civilās aizsardzības aģentūra.Barselonas provinces Igvaladas, Odenas, Santamargaridas de Monbujas un Vilanovas del Kami pilsētās ir 66 tūkstoši iedzīvotāju, kuri tagad "nevar atstāt savu pilsētu", lai gan viņi drīkst iziet no mājām, teikts civilās aizsardzības aģentūras paziņojumā, atsaucoties uz Katalonijas valdības norādījumiem. (LETA)

Sports, Latvija Līdz ar ārkārtas situācijas ieviešanu Latvijā prakitski ir apturēta visu sporta sacensību norise. Par sacensību izmaiņām ziņo visas lielākās sporta federācijas, bet kopēja lēmuma no Latvijas sporta vadības līdz šim nav bijis. Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP) ir tikai aicinājusi "visas sportā iesaistītās organizācijas sekot valdības rīkojumam, izsludinot visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju". https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/covid-19-aptur-un-korige-vel-vairaku-latvijas-sporta-sacensibu-norisi.d?id=51961111

Pasaule, KanādaKanādas premjera Džastina Trudo sievai Sofijai Greguārai-Trudo diagnosticēts “Covid-19”.

Pasaule, Ņujorka Pirmais jaunā koronavīrusa gadījums konstatēts ANO galvenajā mītnē. “Covid-19” diagnosticēts Filipīnu diplomātei.

Sabiedrība, LatvijaRīgas domes Satiksmes departaments uz nenoteiktu laiku konsultācijas sniegs telefoniski. https://twitter.com/rdsvc/status/1238357052818325509?ref_src=twsrc%5Etfw

Sports, pasauleZiemeļamerikā apturēta visu profesionālo sporta līgu sacensību norise. Jau iepriekš sezonas apturēja NHL un NBA, tagad pievienojusies trešā - beisbola līga jeb MLB pazinojusi par sezonas sākuma atlikšanu no 26. marta uz pāris nedēļām. Spēles apturējusi futbola līga jeb MLS, bet amerikāņu futbola līgai (NFL) šobrīd nav aktīvā sezona.Atcetas arī zemāko līgu sacensības. Amerikas hokeja līga (AHL), kurā spēlē vairāki Latvijas hokejisti, apturējusi savas spēles uz nenoteiktu laiku.

Sabiedrība, Latvijahttps://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1238349546381598720?ref_src=twsrc%5Etfw

Sports, pasaule"Covid-19" skāris Anglijas futbola premjerlīgu. Koronavīrusa izraisītā slimība konstatēta "Arsenal" galvenajm trenerim Mikelam Artetam. Tāpat pozitīvas analīzes "Chelsea" futbolistam Kalumam Hadsonam-Odoi.Pēc Artetas gadījuma atcelta sestdiena paredzētā Anglijas premjerlīgas spēle starp "Arsenal" un "Brighton", bet, visticamāk, nenotiks arī citi premjerlīgas mači.

Sabiedrība, LatvijaPēdējās diennakts laikā "Covid-19" apstiprināta vienam Latvijas iedzīvotājam. Līdz ar to kopumā "Covid-19" līdz šim apstiprināta 17 Latvijas iedzīvotājiem, intervijā Latvijas Radio apstiprināja (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Sports, pasauleF-1 rīkotāji atcēluši sezonas sākumu un Austrālijas Grand Prix šajā nedēļas nogalē nenotiks

Bizness, Latvija 'airBaltic' izpilddirektors Martins Gauss intervijā LTV: “Mums rit 17 diena krīzes diena. 17 dienas esam risinājuši krīzes sekas. Katru dienu izsludinām pasākumus. Šodien izziņosim arī jaunu maršrutu samazināšanu.” Viņš norāda, ka turpināsies darba uz laiku uzteikšana uzņēmuma darbiniekiem.

Bizness, pasaule Turpina kristies arī ar naftu saistīto uzņēmumu akcijas https://www.delfi.lv/bizness/pasaule/pasaules-akciju-cenas-dramatiski-kritas-jauna-koronavirusa-del.d?id=51960957

Pasaule, IgaunijaIgaunijā līdz 1. maijam tiks slēgti visi muzeji, teātri un kinoteātri. Nenotiks sporta sacensības. No pirmdienas tiks pārtrauktas visas mācības izglītības iestādēs, pārejot uz attālinātām mācību metodēm. Bet par bērnudārzu darbu lēmumu pieņemt varēs lokālā pašvaldības līmenī: vietējās pašvaldības vai pat bērnudārza administrācija.

Pasaule, IgaunijaVēlā ceturtdienas vakarā Igaunijas valdība saistībā ar jauno koronavīrusu izsludinājusi valstī ārkārtējo stāvokli, vēsta "Delfi.ee".

Sabiedrība, Latvija LELB Bīskapu kolēģija publiskojusi vadlīnijas "Covid-19" ierobežošanai: https://www.delfi.lv/news/national/politics/covid-19-luteranu-biskapi-publisko-minimalas-piesardzibas-vadlinijas-ticigajiem.d?id=51960779

Sports, pasauleASV atcelts arī Amerikas Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) "Marta trakums" jeb studentu basketbola izslēgšanas spēles meitenēm un puišiem. Tas ik gadu NCAA organizācijai ienes 933 miljonu ASV dolāru lielu peļņu, uzsver medijs "The Guardian".

Sports, pasauleGobērs iepriekš pauda nicinošu viedokli par vīrusu, tāpēc, tiekoties ar medijiem, viņš demonstratīvi pieskārās visiem mikrofoniem un virsmām. Vēlāk vīruss tika konstatēts arī viņa komandas biedram Donovanam Mičelam.https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/covid-19-gobers-atvainojas-par-savu-vieglpratigo-ricibu.d?id=51960745

Latvija, Sabiedrība Portālam "Delfi" atsevišķi no Itālijas ceturtdien caur Rīgas lidostu ielidojušie pauda izbrīnu par to, ka lidostā nav virzīti uz drošības procedūrām. Savukārt lidostā portālam “Delfi” sacīja, ka pasažieri no tiem reisiem, kas vēl ielidos no “Covid-19” skartajām valstīm, uz kurām attiecināmi īpaši piesardzības pasākumi, tiek novirzīti uz vieniem, konkrētiem vārtiem.

https://twitter.com/ISuplinska/status/1238171966839885825

Pasaule, SlovēnijaSlovēnija izsludinājusi jaunā koronavīrusa epidēmiju. Šobrīd ar "Covid-19" Slovēnijā saslimuši gandrīz 100 cilvēki. (BBC)

Pasaule, FrancijaLai ierobežotu koronavīrusa izplatību, Francijā tiks slēgtas visas mācību iestādes, taču pašvaldību vēlēšanas netiks pārceltas uz vēlāku laiku, ceturtdien paziņojis Francijas prezidents Emanuels Makrons. (LETA)

Pasaule, IgaunijaIgaunijā diagnosticēti 10 jauni saslimšanas gadījumi, kopējais saslimušo cilvēku skaits tagad ir 27. https://www.delfi.lv/news/arzemes/covid-19-igaunija-saslimuso-skaits-sasniedz-27.d?id=51960645

Sabiedrība, Latvija Aģentūra LETA vēsta, ka jau pēc valdības lēmuma par ārkārtas situācijas izsludināšanu Latvijā atsevišķās tirdzniecības vietās ir vērojama pircēju pastiprināta interese iepirkt pārtikas un citas pirmās nepieciešamības preces. Vienlaikus ir veikali, kur nekādas ažiotāžas nav.Latvijā nebūs problēmu ar pārtikas nodrošināšanu, ceturtdien Latvijas Radio sacīja ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro (KPV LV). Kā uzsvēra ministrs, šaubām, ka pārtikas Latvijā var nepietikt, vispār nav pamata.Arī pārtikas produktu mazumtirgotāji aģentūrai LETA iepriekš ir apliecinājuši, ka to rīcībā ir pietiekamas rezerves tiem pārtikas produktiem, kuriem pēdējā laikā strauji pieaudzis pieprasījums.

Sabiedrība, LatvijaLai gan valsts amatpersonas un tirgotāji aicina necelt paniku, daudzos veikalos vēl vēlu vakarā manāmas rindas, bet plaukti ir patukši.

Pasaule, ASVTūristiem tuvākajā laikā nebūs iespēja doties ekskursijā pa ASV prezidenta mītni - Balto namu. (BBC)

Sabiedrība, LatvijaŅemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Uzņēmumu reģistrs no šī gada 13. marta līdz 14. aprīlim visā Latvijā pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Tas nozīmē, ka, sākot no šī gada 13. marta līdz 14. aprīlim, Uzņēmumu reģistrs nesniegs klātienes pakalpojumus reģionālajās nodaļās Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Bauskā, Valmierā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Daugavpilī.Iedzīvotāji visus Uzņēmumu reģistra pakalpojumus var saņemt elektroniski – par iespējām plašāk sadaļā Kā iesniegt dokumentus elektroniski. Jautājumu gadījumā klienti aicināti rakstīt uz e-pastu info@ur.gov.lv vai prasīt virtuālajam asistentam UNA.

Sports, EiropaIgaunijā ceturtdien tika aizvadīta viena no retajām profesionālā basketbola spēlēm Eiropā. Roberta Štelmahera un Aigara Šķēles pārstāvētā Tallinas "Kalev"/"Cramo" vienība viesus no Krasnodaras uzņēma pie tukšām tribīnēm. Foto galerija rakstā:https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/latviesu-parstavetais-tallinas-kalev-tuksa-zale-piekapjas-lokomotiv.d?id=51960579

Pasaule, IrānaJaunais koronavīruss diagnosticēts arī vienam no Irānas augstākā līdera Ali Hamenei padomniekiem. (BBC)

Pasaule, NorvēģijaPirmais nāves gadījums fiksēts arī Norvēģijā. Valsts mediji ziņo, ka Norvēģijas karalis un karaliene, kuri pagājušajā mēnesī bija Jordānijā, būs pašizolācijā. Karantīnā atrodas arī seši Norvēģijas valdības ministri. (BBC)

Sabiedrība, LatvijaLatvijas Tirgotāju asociācija aicina necelt paniku. Šobrīd veikalos ir pietiekams daudzums produktu, lai nodrošinātu cilvēkam nepieciešamo iztiku. Lielākā daļa veikalu, prognozējot situācijas attīstību un valdības rīcību, arī savlaicīgi piegādājuši palielinātus krājumus. Diemžēl pakļaujoties daļējai panikai šodien atsevišķas preces no veikalu plauktiem ir izpirktas. Taču tukšie plaukti tiks piepildīti jau rīt.https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/tirgotaji-aicina-nepaklauties-panikai-tuksie-veikalu-plaukti-tiks-piepilditi.d?id=51960569

Eiropa"Covid-19" izsauktā nervozitāte izraisa Eiropas biržu indeksu dramatisku kritumu - Londonas, Frankfurtes, Parīzes un Milānas biržu indeksi tirdzniecības sesijas beigās bija zaudējuši vairāk nekā desmit procentu savas vērtības. (LETA)

Sabiedrība, Latvija Saistībā ar "Covid-19" pandēmijas dēļ izsludināto ārkārtas stāvokli Nacionālās apvienības pārstāvis Jānis Iesalnieks aicina 16. martā ziedus pie Brīvības pieminekļa nolikt individuāli,. https://twitter.com/JanisIesalnieks/status/1238152722546917376

Sabiedrība, Latvija Latvijas pasākumu nozare izturas ar sapratni pret radušos situāciju, taču ierobežojumi pasākumiem mēneša garumā būtiski ietekmēs nozari, kas var beigties arī pasākumu uzņēmumu darbības apturēšanu uz laiku un darbinieku atbrīvošanu, aģentūrai LETA pauda Latvijas Pasākumu producentu asociācijas (LaPPA) valdes loceklis Mārcis Gulbis.

Sabiedrība, Latvijahttps://www.delfi.lv/news/national/politics/nmpd-ludz-neizmantot-arkartas-talruni-113-uzzinam-par-covid-19.d?id=51960557

Sports, Latvija/IgaunijaLīdz ar ārkārtas situāciju apturēta Latvijas-Igaunijas basketbola līgas norisehttps://twitter.com/Pafleague/status/1238163934751973376

Pasaule, IndijaPirmais jaunā koronavīrusa nāves gadījums fiksēts arī Indijā. (BBC)

Sabiedrība, Latvija Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests vēršas pie iedzīvotājiem: https://twitter.com/NMPdienests/status/1238165807877799937

Sabiedrība, Latvija https://www.delfi.lv/news/national/politics/video-saglabasim-mieru-ipasa-uzruna-aicina-valsts-prezidents-levits.d?id=51960535

Sports, pasauleLīgas vadība gan saglabā cerību sezonu atsākt un noteikt Stenlija kausa izcīņas uzvarētāju.https://www.delfi.lv/sports/news/hokejs/nhl-partrauc-regularo-sezonu-bet-saglaba-ceribu-izspelet-stenlija-kausa-izcinu.d?id=51960465

Sports, pasauleOtra profesionālā līga Ziemeļamerikā slēgta - NHL. Spēļu atcelšana stājas spēkā jau no šīs nakts.https://twitter.com/NHL/status/1238156904473530368

Sabiedrība, Latvija Valsts iestādes aicina iedzīvotājus izmantot e-pakalpojumus un izvairīties no iestāžu apmeklēšanas klātienē. Šādus ziņojumus sociālajos tīklos izplatījušas vairākas iestādes un ministrijas, tostarp Valsts vides dienests, Tieslietu ministrija un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.Valsts ieņēmumu dienests (VID) līdz 14. aprīlim visā Latvijā pārtraucis klientu apkalpošanu klātienē un atcēlis visus ieplānotos publiskos pasākumus. No rītdienas VID nesniegs klātienes pakalpojumus ne VID klientu apkalpošanas centros, ne vienotajos valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centros.

Tādējādi pārcelt nāksies 21. martā plānoto Pasaules Boksa supersērijas (WBSS) fināla cīņu starp Mairi Briedi un kubieti Junieru Dortikosu. https://www.facebook.com/arenariga/posts/2999989866727604&width=500

Sports, LatvijaLFF pēc ārkārtas stāvokļa izziņošanas paziņoja, ka futbola virslīgas spēles notiks bez skatītājiem. Tomēr vēlāk LFF atkal mainīja viedokli un pieļauj, ka spēles tomēr nenotiks. To lemšot piektdien.https://twitter.com/kajbumba/status/1238148758841561089

Pasaule, ItālijaItālijā "Covid-19" upuru skaits pārsniedzis 1000, bet inficēto cilvēku skaits pārsniedzis 15 000. (BBC)

Sports, LatvijaSavukārt Latvijas futbola federācija (LFF) atcēlusi bērnu un jauniešu mačus, tomēr grasās piektdien uzsākt gaidāmo virslīgas čempionāta sezonu. Visas pieaugušo sacensības gan vīriešiem, gan sievietēm līdz turpmākam attiecīgam paziņojumam tādējādi notiks aiz skatītājiem slēgtām durvīm, ziņo LFF.https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/latvijas-futbola-ieviesti-drosibas-pasakumi-virsligas-sakums-netiek-atcelts.d?id=51960269

Sports, LatvijaViena pēc otras paziņojumus par visu pasākumu apturēšanu līdz 14. aprīlim veic dažādas sporta federācijas, tai skaitā Latvijas Volejbola federācija un Latvijas Handbola federācija. Latvijas Hokeja federācija rīkojas līdzīgi, bet apņēmusies atlikušās divas "Optibet" hokeja līgas regulārās sezonas spēles aizvadīt bez skatītājiem. "Olimp" un "Rīga" jau pulksten 19.15 dosies laukumā ceturtdien, bet tad atkārtoti sestdien. Lēmums par izslēgšanas spēlēm vēl sekos.

Pasaule, LielbritānijaLielbritānijas premjers Boriss Džonsons preses konferencē nodēvējis jaunā koronavīrusa pandēmiju par lielāko sabiedrības veselības krīzi paaudzes laikā. (BBC)

ZinātneJaunā koronavīrusa SARS-CoV-2 izraisītajai slimībai "Covid-19" turpinot izplatīties un upuru skaitam pasaulē pārsniedzot 4000 cilvēku slieksni, daudzas pētnieku grupas visā pasaulē cītīgi strādā, lai par jauno vīrusu uzzinātu pēc iespējas vairāk.https://www.delfi.lv/campus/raksti/vai-14-dienu-karantina-ir-jegpilna-noteikts-videjais-covid-19-inkubacijas-periods?id=51953489

Sabiedrība, Latvija Valsts Vides dienests (VVD) ierobežo klātienes klientu apkalpošanu, aicina klientus sazināties telefoniski vai elektroniski. Dienests paziņojumā medijiem norāda, ka attālināti konsultācijas iespējams saņemt:Daugavpils reģionālā vides pārvaldē: rakstot daugavpils@vvd.gov.lv vai zvanot pa tālruni 65423219Lielrīgas reģionālā vides pārvaldē: rakstot lielriga@vvd.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67084278Liepājas reģionālā vides pārvaldē: rakstot liepaja@vvd.gov.lv vai zvanot pa tālruni 63424826Rēzeknes reģionālā vides pārvaldē: rakstot rezekne@vvd.gov.lv vai zvanot pa tālruni 64638207.Ventspils reģionālā vides pārvaldē: rakstot ventspils@vvd.gov.lv vai zvanot pa tālruni 63626903.Vidzemes reģionālā vides pārvaldē: rakstot vidzeme@vvd.gov.lv vai zvanot pa tālruņiem 64207266; 64807451.Zemgales reģionālā vides pārvaldē: rakstot zemgale@vvd.gov.lv vai zvanot pa tālruni 63023228.Dokumentus VVD aicina iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: pasts@vvd.gov.lv vai pa pastu: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV 1045.

https://twitter.com/LNB_lv/status/1238144610465198086

Pasaule, NorvēģijaArī Norvēģija nolūkā ierobežot jaunā koronavīrusa izplatību no ceturtdienas slēdz visus bērnudārzus, skolas un universitātes. (LETA)

Sabiedrība, Latvija Latvijas universitātē nolemts pārcelt nāves festivāla "Ars Moriendi" norisi tuvāk veļu laikam. "Šobrīd aicinām rezervēt savos plānos 9. - 10. oktobri, lai ļautos patiesam festivāla baudījumam. Tuvākajā laikā informēsim par visām ar festivālu saistītajām izmaiņām. Lūdzam sekot informācijai mūsu Facebook lapā," teikts nāves festivāla rīkotāju paziņojumā. https://www.delfi.lv/news/national/politics/covid-19-arkartas-stavoklis-liek-parcelt-ari-lu-planoto-naves-festivalu.d?id=51960343

https://twitter.com/Dailesteatris/status/1238140914658312204

Sabiedrība, Latvija Pēc uzrunas Kariņu Saeima sveic ar aplausiem.Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA) paziņo, ka valdības rīkojums par ārkārtējo situāciju ir jau stājies spēkā un piektdien Saeima to tikai apstiprinās.

Sabiedrība, Latvija "Valdība viena nevar nodrošināt, ka viss notiek. Esmu pārliecināts, ka mēs pārvarēsim, kopīgi strādājot, šos grūtos laikus," deputātiem saka valdības vadītājs Kariņš, aicinot arī Saeimu uz sadarbību un atbildības apzināšanos.

Pasaule, Itālija.Latvijas pilsoņi, kas dzīvo Itālijā, stāsta par to, kā tas ir – būt karantīnā. Itāļiem grūtākais – ierobežotā klātienes komunikācija ikdienā. https://www.delfi.lv/vina/veseliba/pieredze/latviesi-karantina-italija-antipanikotaji-ir-launaki-par-virusu.d?id=51957815

Sabiedrība, Latvija Premjers Saeimā saka, ka pēc Ķīnas piemēra var spriest, ka mūsu uzņēmumiem jāgatavojas uz vismaz divu mēnešu ekonomikas bremzēšanos. Nav neviena iemesla, lai uzņēmumi pēc tam atgūtos. Nevienam nav pieredzes šādai situācijai, atzīst Kariņš.

Sports, pasauleTādu pašu nostāju paudusi IIHF, lai gan pasaules čempionāta saimniece Šveice jau atcēlusi turpmāku vietējā čempionāta izspēli.https://www.delfi.lv/sports/news/hokejs/iihf-pasaules-cempionata-hokeja-norise-sobrid-ir-speka.d?id=51960239

Sports, pasauleOptimismu par nākotni saglabājusi Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) un Starptautiskā hokeja federācija. Ceturtdien iedegta 2020. gada Tokijas olimpisko spēļu uguns, bet SOK prezidents Tomass Bahs pauda pārliecību par olimpisko spēļu uzsākšanu iepriekš paredzētajā datumā, 24. jūlijā.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/foto-tokijas-spelu-olimpiska-uguns-iedegta-bez-skatitaju-klatbutnes.d?id=51960189

Sabiedrība, Latvija Premjers informē Saeimu, ka Eiropas Savienības līderi vienojušies strādāt sadarbībā, lai mazinātu ekonomiskās krīzes dziļumu.

Sabiedrība, Latvija VID līdz 14. aprīlim atceļ plānotos publiskos pasākumus un pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. https://twitter.com/vid_gov/status/1238138042348703749

Pasaule, KanādaKanādas premjers Džastins Trudo atradīsies pašizolācijā līdz brīdim, kad tiks sagaidīti viņa sievas koronavīrusa testa rezultāti. Viņa pārstāvji ziņo, ka pašam premjeram šobrīd nav simptomu un ka viņš pats lēmis par pašizolāciju. (BBC)

Sabiedrība, Latvija Kariņš stāsta par divām trajektorijām – viena ir straujš pieaugums un apsīkums, otra ir lēnākā tempā. "Augstais pīķis uzliktu nepanesamu slogu veselības aprūpes sistēmai," saka Kariņš.Tāpēc jāpanāk lēna izplatīšanās un jāpielieto sociālās distancēšanās metode, kas nozīmē ierobežot cilvēku pulcēšanos un saskarsmes iespējas.Tāpēc pieņemti lēmumi samazināt slimības izplatību Latvijā un pēc iespējas atslogot veselības aprūpes sistēmu.

Valdības vadītājs raksturo situāciju ar saslimstību ar "Covid-19" Lattvijā. "Mums jāsaprot fakts, ka šī slimība nav apturama, bet ir ierobežojama," saka Kariņš.

Sabiedrība, Latvija Kariņš ieradies informēt Saeimu par valdības lēmumiem, līdz ar viņu Saeimā ieradušies arī vairāki valdības locekļi, novēroja portāls "Delfi".

https://twitter.com/BaibaStrautmane/status/1238127339587985411

Pasaule, BrazīlijaKoronavīruss diagnosticēts arī Brazīlijas valdības komunikācijas sekretāram Fabio Vaingartenam, kurš pirms dažām dienām ticies ar ASV prezidentu Donaldu Trampu un viceprezidentu Maiku Pensu, ziņo BBC.

Sabiedrība, LatvijaSaistībā ar "Covid-19" pandēmiju Ārlietu ministrija aicina šobrīd atturēties no braucieniem ārpus Latvijas, izņemot ārkārtas gadījumus un gadījumus, kad personai no Latvijas jāatgriežas savā mītnes valstī, teikts ministrijas paziņojumā. "Lūdzam rūpīgi iepazīties ar Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā ievietoto informāciju par koronavīrusu un ieteikumiem profilakses pasākumiem. Ja Jums ir nepieciešama konsulārā palīdzība, zvaniet uz Konsulārā departamenta tālruni ārkārtas situācijām: +371 26 33 77 11 vai rakstiet e-pastu uz palidziba@mfa.gov.lv."

View this post on Instagram Rūpējoties par skatītāju un mākslinieku veselību, kā arī pildot valdības lēmumu, Latvijas Nacionālās operas un baleta pasākumu un izrāžu norise tiek pārtraukta no 13. marta līdz 14. aprīlim. Repertuārā ieplānotās izrādes un koncerti iespēju robežās tiks pārcelti uz vēlāku laiku. Informācija par pārcelto pasākumu norises laikiem tiks paziņota tuvākajā nākotnē. Gadījumā, ja izrāde atcelta, nauda par iegādātajām biļetēm, atbilstoši Patērētāju tiesību likumam, tiks atmaksāta. Kultūras ministrija sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības biroju izstrādās regulējumu par kārtību, kādā tiks atlīdzināta par biļetēm uz atceltajiem pasākumiem iekasētā nauda. Lūdzam būt saprotošiem un sekot līdzi aktuālajai informācijai! A post shared by LNOB (@latviannationaloperaballet) on Mar 12, 2020 at 8:36am PDT

Igaunijā civēki aktīvi izpērkot veikalus https://www.facebook.com/max.milovanov/posts/10206917551533414&width=500

Latvijā pārtraukta tiks visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu norise, piemēram, treniņu, sacensību un mēģinājumu norise.

Vienlaikus no 13. marta paredzēts atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, kuru dalībnieku skaits ir virs 200 cilvēkiem. Tūrisma pakalpojumu sniedzējiem iespēju robežās piedāvāt pārcelt un neplānot tūrisma braucienus uz "Covid-19" skartajām valstīm un teritorijām, kā arī iespēju robežās uz slimības skartajām valstīm atcelt un neplānot darba braucienus un komandējumus. Iedzīvotāji arī kopumā tiek aicināt atturēties no ārvalstu braucieniem, paziņoja premjers Krišjānis Kariņš.

Valdība nolēmusi: Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši "Covid-19" skartās valstis vai teritorijas, kā arī nav bijis kontaktā ar "Covid-19" saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Lēmums paredz pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, no 13. marta mācības nodrošinot attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi.

Pieņemts lēmums visā valsts teritorijā izsludināt ārkārtējo situāciju līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot slimības izplatību. Par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai ir noteikta Veselības ministrija. Ārkārtējās situācijas laikā valsts un pašvaldību iestādēm jāizvērtē un iespēju robežās jānodrošina klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti.

Pasaule, Čehija Čehijas valdība nolūkā ierobežot jaunā koronavīrusa izplatību ceturtdien izsludinājusi 30 dienas ilgu ārkārtas stāvokli un slēgusi robežas ieceļotājiem no 15 "riska valstīm". Ieceļošanas aizliegums attiecas uz ieceļotājiem no Ķīnas, Dienvidkorejas, Irānas, Itālijas, Spānijas, Austrijas, Vācijas, Šveices, Zviedrijas, Norvēģijas, Nīderlandes, Beļģijas, Lielbritānijas, Dānijas un Francijas, žurnālistiem pavēstīja premjerministrs Andrejs Babišs. (LETA)

!!!Latvijā izsludina ārkārtas stāvokli

https://twitter.com/kr_klavins/status/1238121132789764097

Kultūra, Latvija/pasaule Uz nenoteiktu laiku tiek pārcelts amerikāņu grupas "X Ambassadors" koncerts Rīgā, kas bija paredzēts "Palladium" koncertzālē šā gada 13. martā. Koncerts tiek atlikts, lai grupas dalībnieki vēl paspētu atgriezties savā dzimtenē ASV, pirms koronavīrusa dēļ tiek slēgtas robežas. Tāpat uz nenoteiktu laiku pārcelti "X Ambassadors" iepriekš plānotie koncerti Igaunijā, Lietuvā, Krievijā un Ukrainā. https://www.delfi.lv/kultura/news/music/covid-19-atcel-amerikanu-grupas-x-ambassadors-koncertu-riga.d?id=51960099

Sports, pasauleNBA klubā Jūtas "Jazz" otrs slimnieks. Par to kļuvis Donovans Mitčels. Iespējams, ka saslimšanu izraisījis komandas biedrs Rudijs Gobērs ar savu neapdomīgo rīcību ģērbtuvēshttps://twitter.com/wojespn/status/1238114778167599110

Pasaule, Lielbritānija Lielbritānijā no “Covid-19” mirušo skaits sasniedzis 10. Inficēšanās konstatēta 590 cilvēkiem.

Bizness, LatvijaFKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile paziņojusi: “COVID-19 ietekme uz uzņēmējdarbību jau ir jūtama, taču tās patiesos apmērus un ietekmi uz katras konkrētas valsts finanšu sektoru pašlaik ir grūti prognozēt. Taču Eiropas un arī Latvijas īstenotā pieeja regulējošo prasību piemērošanā bankām ir nodrošinājusi atbilstošas kapitāla un likviditātes rezerves, kas tieši šādās situācijās kalpos kā drošības spilvens. Papildus tam, FKTK nodrošinās individuālu un elastīgu finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības pieeju, lai pēc iespējas mazinātu COVID-19 radīto seku negatīvu ietekmi uz finanšu sektoru.”

Pasaule, Nīderlande Nīderlandē aizliegtas pulcēšanās ar vairāk nekā 100 cilvēku piedalīšanos. Ļaudīm, kuriem tas iespējams, ieteikts strādāt no mājām. Ierobežojumi ir spēkā līdz 31. martam.

Izklaide, Latvija Šobrīd Alpos atrodas viena no Latvijas šovbiznesa dāmām Baiba Sipeniece-Gavare. Viņa sociālajos tīklos publiskojusi video, ka ar veselību viss ir kārtībā, bet pēc atgriešanās Latvijā ievēros visas ieteiktās drošības procedūras. View this post on Instagram Sveiciens visiem !Ar šo videopaziņojumu gribu informēt un arī nodot sveicienus tiem,kuri tur rūpi par mums Alpu galotnēs🇦🇹⛰.Ar mums pagaidām viss kārtībā,ievērojam noteikumus un ieteikumus.Svētdien plānojam atdriezties Latvijā,tad uzreiz rīkosimies kā likumpaklausīgi cilvēki,proti analīzes,ārsta apmeklējums un karantīna,ja būs nepieciešamība.Rīkosimies pēc instrukcijas un sirdsapziņas! Visiem labu veselību ,savaldību un mieru! A post shared by Baiba Sipeniece-Gavare (@baiba.sipeniecegavare) on Mar 12, 2020 at 2:34am PDT

"PROMO Cash&Carry" veikalā pie "Dominas" stāvlaukumā stūķis, regulāri tur iepērkos - tur sastrēgumu nekad nav, ziņo kāds "Delfi" lasītājs.

Sports, pasauleUEFA sasaukusi visu Eiropas futbola federāciju kopsapulci, lai lemtu par tālāko rīcību. Videokonference ar visu federāciju vadītājiem gan ieplānota vien 17. martā - pēc piecām dienām.

Kā liecina izskatīšanai valdības ārkārtas sēdē iesniegtais lēmuma projekts, valdība lemj par diviem punktiem: 1. Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot "Covid-19" izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. 2. Noteikt Veselības ministriju par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā.

Pēc Ministru kabineta ārkārtas sēdes Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) plānojis ierasties un informēt Saeimu par valdības pieņemtajiem lēmumiem, liecina "Delfi" rīcībā esošā neoficiālā informācija. Saeima šodien iecerējusi strādāt līdz pulksten 19.

Sports, pasauleProfesionālā vīriešu tenisa asociācija (ATP) uz sešām nedēļām apturējusi visu turnīru norisi. https://twitter.com/atptour/status/1238110655921762306

Pasaule, FilipīnasFilipīnu prezidents Rodrigo Duterte pasludinājis galvaspilsētas Manilas slēgšanu. No un uz galvaspilsētu apturēta gaisa, sauszemes un jūras satiksme. Tāpat aizliegti masu pasākumi, uz mēnesi slēgtas skolas. Filipīnās konstatēti 53 “Covid-19” gadījumi, divi cilvēki miruši.

!!!Drīzumā sāksies valdības ārkārtas sēde, pēc kuras amatpersonas informēs par aktuālajiem lēmumiem, noskaidroja portāls "Delfi".

Sabiedrība, LatvijaCentrālā vēlēšanu komisija (CVK) šodien ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) sprieda par “Covid-19” izplatības ietekmi uz Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu organizēšanu, taču nekāds lēmums par nepieciešamību ierosināt vēlēšanu datuma maiņu nav pieņemts. CVK gan gaidīs šīsdienas atbildīgo dienestu lēmumu, portālam “Delfi” sacīja CVK priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa.

PasauleTehnisko grūtību un globālās koronavīrusa epidēmijas dēļ kopīgā Krievijas un Eiropas misija uz Marsu ceturtdien atlikta līdz 2022. gadam, paziņojusi Krievijas kosmosa aģentūra "Roskosmos". Par to vēsta ziņu aģentūra LETA.

Sports, pasauleIetekmīgā portāla "Sportando" žurnālists Emiliano Karčija publicējis sarakstu ar basketbola līgām, kurās uz laiku apturētas sacensībashttps://twitter.com/Carchia/status/1238106658506780672

Pasaule, UkrainaUkrainas galvaspilsētā Kijevā no ceturtdienas līdz 3. aprīlim stājas spēkā virkne ierobežojumu. Slēgtas visas skolas, bērnudārzi un augstskolas, kinoteātri un teātri. Ukrainā līdz šim konstatēts viens “Covid-19” saslimšanas gadījums.

Pasaule, ASVNo ceturtdienas līdz 1. aprīlim Vašingtonā apmeklētājiem tiek slēgta Kapitolija ēka, ziņo aģentūra AP.

Sports, pasauleStarptautiskā Biatlona savienība (IBU) lēmusi atcelt Pasaules kausa noslēdzošo posmu, kas nākamnedēļ bija plānots Oslo. Savukārt šonedēļ Somijā, Kontiolahti, plānotais Pasaules kausa posms notiks, bet bez skatītāju klātbūtnes. Tāpat IBU samazinās sacensību vietā esošo personu skaitu, lai tas nesasniegtu 500. Pretējā gadījumā sacensības nākots atcelt, jo Somijas varas iestādes uzlikušas aizliegumu pulcēties vairāk nekā 500 cilvēkiem.https://twitter.com/biathlonworld/status/1238097578597720066

Sports, LatvijaVēl pirms valdības lēmuma Latvijas Basketbola savienība lēmusi apturēt jauniešu čempionāta norisihttps://twitter.com/papardella/status/1238102897071665152

Pasaule, SpānijaSpānijā straujš no “Covid-19” mirušo pieaugums. Vēl trešdien bija zināms par 47 upuriem, taču ceturtdien jaunākajās Spānijas Veselības ministrijas statistikā uzskaitīti 84 miruši pacienti.Spānijā ir 2968 apstiprināti inficēšanās gadījumi.

Sabiedrība, LatvijaPēc 34 Saeimas opozīcijas deputātu iesnieguma Saeimas Prezidijs ceturtdien pēcpusdienā kārtējās Saeimas sēdes starplaikā sasauca parlamenta ārkārtas sēdi saistībā ar “Covid-19” izplatību Latvijā. Izskatīšanai ārkārtas sēdē opozīcijas pārstāvji bija iesnieguši lēmuma projektu par Ministru kabineta rīcību situācijā ar bīstamās infekcijas slimības “Covid-19” izplatību Latvijas teritorijā. Lēmumprojekts tika nodots Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, par priekšlikumu iesniegšanas termiņu nosakot 17. martu.

Kultūra, Latvija "Covid-19" izplatības dēļ Latvijas Leļļu teātris piedāvā veikt biļešu maiņu uz vēlāku datumu tiem skatītājiem, kuriem ieplānots teātra apmeklējums 14 dienu periodā pēc atgriešanās no ceļojuma vai ir apstiprināta vīrusa saslimšana pašiem vai kādam no ģimenes locekļiem. https://www.delfi.lv/calis/jaunumi/covid-19-del-karantina-esosajiem-lellu-teatra-apmekletajiem-ir-iespeja-apmainit-biletes.d?id=51959857

Pasaule, SlovākijaSlovākija slēdz savas robežas nerezidentiem un aizver starptautiskās lidostas. Uz robežām tiek atjaunota kontrole, bet skolas, sporta un izklaides vietas tiek slēgtas. Iepirkšanās centri darbosies tikai darbdienās. Slovākijā līdz šim konstatēti 16 “Covid-19” gadījumi.

Sports, pasaule Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Vašingtonas "Wizards" basketbolistiem, tajā skaitā arī latviešiem Dāvim Bertānam un Anžejam Pasečņikam, turpmākās 3-4 dienas jāpavada paškarantīnā, saviem spēlētājiem ieteikusi vienība. https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/bertanam-pasecnikam-un-parejiem-wizards-basketbolistiem-turpmakas-dienas-japavada-paskarantina.d?id=51959829

Pasaule, Lietuva Lietuvas valdība uz divām nedēļām aptur visu izglītības, kultūras, sporta iestāžu un izklaides vietu darbību

Jaunā koronavīrusa izraisītās slimības 'Covid-19' izplatības ietekmē tūrisma nozarē vērojams kritums jau par 90%, atsaucoties uz nozares pārstāvju ziņoto, intervijā Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" sacīja ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro (KPV LV). https://twitter.com/tomsons/status/1238080845958778885

Sabiedrība, Latvija Krīzes vadības padomes sēde Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) vadībā turpinās jau pusotru stundu, novēroja portāls "Delfi". Lai gan pulksten 14.30 bija jāsākas valdības ārkārtas sēdei, tās sākums kavējas.

Bizness, pasauleEiropas Centrālās bankas prezidente Kristīne Lagarda otrdien, 10. martā, sacīja, ka Eiropa riskē saņemt ekonomisko šoku, kas līdzvērtīgs globālajai finanšu krīzei, kas sākās 2008. gadā, ja vien valstu vadītāji steidzami nereaģēs uz koronavīrusa uzliesmojumu.https://www.delfi.lv/bizness/pasaule/nereagejot-uz-virusa-uzliesmojumu-eiropa-var-sanemt-2008-gada-krizei-lidzvertigu-soku.d?id=51959151

https://twitter.com/bowskis/status/1238088527625236480?ref_src=twsrc%5Etfw

Sabiedrība, Latvija Šodien pulksten 15.30 Saeimas Prezidijs sasaucis Saeimas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ministru kabineta rīcību situācijā ar bīstamās infekcijas slimības "Covid-19 izplatību Latvijas teritorijā. Tikmēr valdības mājā žurnālisti gaida Ministru prezidenta paziņojumu. Pagaidām nav zināms, ka varētu sekot kāds valdības paziņojums.

Aktuālā situācija plkst.14:10.Koronavīrusa COVID-19 skartās valstis vai teritorijas (nekontrolēta izplatība), no kurām atgriežoties, ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi:Nīderlande, Lielbritānija, Zviedrija, Norvēģija, Beļģija, Dānija, ASV, Grieķija, Islande, Spānija, Francija, Vācija, Austrija, Šveice, Itālija, Japāna, Singapūra, Dienvidkoreja, Irāna, Ķīna.

https://twitter.com/udumpis/status/1238078214045655042?ref_src=twsrc%5Etfw

Avio industrija, LatvijaSakarā ar koronavīrusa krīzes attīstību pasaulē un tās ietekmi uz "airBaltic" maršrutu tīklu, uzņēmums ir spiests uz laiku vēl vairāk samazināt darbinieku, galvenokārt lidmašīnas apkalpes, skaitu vēl par 100 cilvēkiem, tādējādi, iekļaujot 11. martā publiskotās izmaiņas, kopumā ietekmējot līdz pat 350 darbinieku. Lidsabiedrība centīsies rast brīvprātīgus risinājumus, piedāvās bezalgas atvaļinājumus, pārbaudes laika saīsināšanu vai arī īstenos darba uzteikšanu.

Sabiedrība, Latvija.Latvijas Zemnieku savienības (LZS) valde vienojusies par partijas kongresa atcelšanu. LZS uz ikgadējo kongresu bija iecerējuši pulcēties 28. martā.“Mēs sekojam līdzi situācijai ar vīrusa “Covid-19” izplatību. Pēdējās ziņas liek rīkoties atbildīgi un atcelt kongresu, īpaši tāpēc, ka tas tradicionāli notiek mācību iestādē – Latvijas Lauksaimniecības universitātē,” norāda LZS priekšsēdētājs Armands Krauze.LZS vadība par kongresa sasaukšanu lems, kad koronovīrusa apdraudējums sabiedrības veselībai būs mazināts. LZS ir 1500 biedru, kas apvienojušies 73 nodaļās.

Autosports, pasauleBaidoties no inficēšanās ar "Covid-19", no apkārtējās sabiedrības izolēti četri F-1 komandas "Haas" darbinieki.

Sabiedrība, LatvijaSaeimas opozīcijas deputāti lūdz izsludināt Saeimas ārkārtas sēdi pulksten 15.30, lai lemtu par valdības rīcību situācijā ar “Covid-19” izplatību. “Uzskatām, ka premjeram Kariņam personīgi jāierodas Saeimā, lai informētu par savas valdības plāniem,” raksta Vjačeslavs Dombrovskis (S) tviterī.https://twitter.com/VjDombrovskis/status/1238078285726318593

Veselība, Latvija Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) aicina necelt paniku, bet pēc atgriešanās no vīrusa skartajām teritorijām 14 dienas novērot savu veselību un tikai simptomu gadījumā zvanīt uz 113. https://www.delfi.lv/vina/personiba-un-brivais-laiks/aktuali/uz-maksas-covid-19-testu-rinda-var-nakties-gaidit-nedelu.d?id=51959203

https://twitter.com/JurgisLiepnieks/status/1238077631536476160

Sabiedrība, Latvija“Covid-19” dēļ Latvijas Zaļā partija atceļ 18. aprīlī plānoto ikgadējo 31.kongresu, portālu “Delfi” informēja LZP valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars. LZP ir vairāk kā 900 biedru, kuriem tiek izsūtīti individuāli ielūgumi kongresa apmeklēšanai.Pēdējos gados delegātu skaits kongresos bijis līdz 500 cilvēkiem. Vairāku simtu personu pulcēšanās definējama kā masu pasākums, uz ko attiecas Pasaules Veselības organizācijas (PVO) rekomendētie ierobežojumi attiecībā pret saslimšanas prevenciju.

https://twitter.com/Tiesibsargs_LV/status/1238078011116793857

Kultūra, LatvijaIepriekš tika ziņots, ka piektdien, 13. martā, notiks Baltijas Baleta festivāla tradicionālais atklāšanas koncerts Rīgas Dzelzceļa stacijā. Kā “Delfi” informēja festivāla sabiedrisko attiecību speciāliste Ērika Šmeļkova, šobrīd plānots, ka viss notiks kā iecerēts.

Pasaule, Polija Polijā no jaunā koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" miris pirmais cilvēks, vēsta Polijas Radio. Upuris ir kāda 57 gadus veca sieviete no Poznaņas. https://www.delfi.lv/news/arzemes/covid-19-polija-pirmais-naves-gadijums.d?id=51959017

Sabiedrība, LatvijaCeturtdien pulksten 14.30 sasaukta Ministru kabineta ārkārtas sēde, liecina valdības precizētā darba kārtība. Savukārt pulksten 14 premjers sasaucis Krīzes vadības padomes sēdi saistībā ar Pasaules veselības organizācijas paziņojumu, ka koronavīrusa un tā izraisītās slimības "Covid-19" izplatība sasniegusi globālas pandēmijas apmērus.Portāls "Delfi" pēc sēdēm nodrošinās video tiešraidi ar valdības paziņojumiem.

Sports, pasaule.2020. gada Pasaules hokeja čempionāta rīkotāja Šveice pieņēmusi lēmumu atcelt sava vietējā čempionāta sezonu. Šveicē spēlē vairāki Latvijas hokejisti - vārtsargs Ivars Punnenovs, aizsargs Sandis Smons, kā arī uzbrucēji Ronalds Ķēniņš, Deniss Smirnovs, Toms Andersons un Rihards Melnalksnis.Vācijas hokeja čempionāts tika atcelts jau otrdien.https://www.delfi.lv/sports/news/hokejs/vacija-atcelts-izslegsanas-turnirs-bukartam-un-gudlevskim-sezona-beidzas-priekslaicigi.d?id=51953643

Sports, pasauleŠobrīd zināms, ka vairākiem sportistiem konstatēta saslimšana ar “Covid-19”. Vīruss konstatēts futbola kluba Turīnas "Juventus" aizsargam Danielem Rugani, NBA kluba Jūtas “Jazz” spēlētājam Rūdijam Gobēram un Madrides "Real" basketbolistam Trejam Tompkinsam. Jau iepriekš minēts, ka NBA atcēlusi čempionātu, bet pēc Tompkinsa saslimšanas karantīnā ievietota Madrides “Real” basketbola un futbola komandas.

VeselībaPagaidām nav zinātnisku pierādījumu tam, ka C vitamīns megadevās jebkādā veidā palīdzētu izvairīties no inficēšanās vai atvieglot "Covid-19" norisi jau saslimušam pacientam.https://www.delfi.lv/campus/raksti/c-vitamina-megadeva-pret-covid-19-zinatne-vai-mulkibas?id=51956521

Sports, pasaule.Neraugoties uz satraukumiem vīrusa straujo izplatību, gaidāmajā nedēļas nogalē paredzēts F-1 sezonas sākums. F-1 čempions Lūiss Hamiltons jau paudis neizpratni, kāpēc čempionāta vadība neatcēla pirmo posmu. Savukārt savu dalību šajā posmā atsaukusi "McLaren" komanda, jo viens no komandas darbiniekiem inficēts ar "Covid-19".https://twitter.com/McLarenF1/status/1238062852306583552

Sports, LatvijaArī vietējā līmeņa sportu ietekmējis "Covid-19". Atcelts Baltijas volejbola meistarlīgas finālturnīrs, Latvijas vīriešu čempionāta pirmās līgas ceturtdaļfināla spēles un visas vieglatlētikas sacensības, kas bija plānotas martā.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/voleyball/covid-19-atcel-baltijas-volejbola-meistarligas-finalturniru.d?id=51958773

Sports, pasaulePēdējās stundās ik pa brīdim parādās jaunumi par pārceltām un atceltām sacensībām. Šorīt pēkšņi tika pārtraukts NBA čempionāts, kas ir viens no populārākajiem un ienesīgākajiem turnīriem visā pasaulēhttps://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/jazz-speletajam-konstate-covid-19-nba-partrauc-sezonu.d?id=51957367

