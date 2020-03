'Covid-19': Pasaulē cīnās ar sērgu; inficētais konstatēts arī Salaspils 1. vidusskolā. Teksta tiešraide

Koronavīrusa izraisītās saslimšanas "Covid-19" izplatība pirms sešām dienām sasniedza globālas pandēmijas apmērus. Daudzviet pasaulē - arī Latvijā - ieviesti bargi drošības pasākumi, bet saslimstība plešas plašumā.

Portāla "Delfi" redakcija visas dienas garumā piedāvāja teksta tiešraidi par jaunumiem visās sfērās saistībā ar "Covid-19" izplatību.

Covid-19. Cīņa pret pandēmiju Latvijā un pasaulē (17. marts)

Pasaule, VācijaVācijai pastiprinot centienus ierobežot Covid-19 izplatību, valstī turpmāk varēs ieceļot tikai Eiropas Savienības (ES) valstu pilsoņi un cilvēki, kuriem ir ilgtermiņa uzturēšanās atļaujas, otrdien pavēstīja iekšlietu ministrs Horsts Zēhofers.Ierobežojumi būs spēkā 30 dienas. (LETA)

Sports, ASVNacionālajā basketbola asociācijā kopā jau konstatēti septiņi saslimšanas gadījumi. Tagad tas arī skāris kāda Latvijas basketbolista pārstāvētu vienību.https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/kuruca-parstavetaja-nets-komanda-cetri-speletaji-saslimusi-ar-covid-19.d?id=51974911

PasauleES dalībvalstis "vienojušās ieviest iebraukšanas aizliegumu" ES un vienīgais izņēmums ierobežojumiem ir Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EFTA) dalībvalstu un Lielbritānijas pilsoņi, pavēstīja Merkele, piebilstot, ka ES koordinēs iestrēgušo ceļotāju repatriāciju.https://www.delfi.lv/news/arzemes/es-uz-30-dienam-aizliegs-nesvarigus-celojumus-uz-bloku.d?id=51974869

PasauleEiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena otrdien izteica cerību, ka vakcīna pret jauno koronavīrusu būs pieejama jau šogad.Leienai to pavēstīja pēc sarunām ar Vācijas biotehnoloģiju kompāniju "CureVac", kurai Eiropas Savienība (ES) piedāvājusi 80 miljonus eiro lielu finansiālu atbalstu tās pētījumiem. (LETA)

Pasaule, LietuvaLietuvas Veselības ministrija otrdienas vakarā paziņoja par trīs jauniem "Covid-19" saslimšanas gadījumiem. Tādējādi kopējais ar "Covid-19" saslimušo skaits pieaudzis līdz 25 cilvēkiem, vēsta "delfi.lt".Kopumā otrdien atklāti septiņi pozitīvi saslimšanas gadījumi.Kā vēsta ministrijā, visas trīs personas ir izolētas un ārstējas Viļņā, Santaras klīnikā. Visas nesen ir atgriezušās no ārzemēm – apmeklējuši tādas valstis kā Šveice, Francija, Nīderlande, Beļģija, Lielbritānija un Kuba.

Sports, pasaule"SOK joprojām ir pilnībā apņēmusies aizvadīt Tokijas olimpiskās spēles un šobrīd nav nepieciešami nekādi drastiski lēmumi. Kaut kādas spekulācijas šajā brīdī nebūtu produktīvas," teikts SOK otrdien publicētajā paziņojumā.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/sok-joprojam-parliecinata-par-tokijas-olimpisko-spelu-norisi.d?id=51974819

Sabiedrība, LatvijaŠodien pozitīvs "Covid-19" gadījums konstatēts arī Salaspils 1. vidusskolā, portālam "Delfi" apliecināja skolas direktore Vera Kalniņa. Bērns 9. martā atgriezies no treniņnometnes Spānijā. "Skola ir izdarījusi visu pēc norādījumiem, arī veicām personu informēšanu," pauda Kalniņa.

Sabiedrība, LatvijaLai ierobežotu "Covid-19" izplatību, mazinot pacientu savstarpējo kontaktu iespējas, turpmāk ģimenes ārstu praksēs pacienti tiks apkalpoti pēc iepriekšēja pieraksta arī akūtajās stundās, informēja Nacionālajā veselības dienestā (NVD).NVD aicina iedzīvotājus nedoties pie ģimenes ārsta bez iepriekšējas pieteikšanās. Ģimenes ārsts zvana laikā, noskaidrojot pacienta sūdzības un veselības stāvokli, izvērtēs vai nepieciešams prakses apmeklējums klātienē. Ja ārsts pieņems lēmumu, ka pacientam ir nepieciešams ierasties klātienē, tad veiks pierakstu uz konkrētu apmeklējuma laiku, kas pacientam ir jāievēro.Tāpat, ņemot vērā, ārkārtējo situāciju, ģimenes ārsti ir tiesīgi pārcelt plānotās pacientu profilaktiskās pārbaudes uz vēlāku laiku.

Sabiedrība, LatvijaOtrdien tiekoties ar Polijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Moniku Mihališinu, Latvijas Ārlietu ministrijai vēl neizdevās vienoties, ka Polijas-Vācijas robežu varētu šķērsot arī vieglās automašīnas. Tā vietā tautiešus aicina doties uz ostu pilsētām un nokļūšanai Latvijā izmantot prāmi, portālam "Delfi" skaidroja ĀM preses sekretārs Jānis Beķeris.https://www.delfi.lv/news/national/politics/vienosanos-par-vacijas-polijas-robezas-skersosanu-vieglajiem-auto-nav-izdevies-panakt.d?id=51974489

Sabiedrība, LatvijaSaistībā ar otrdien atklāto gadījumu, kur ar "Covid-19" saslimušais bērns dažas dienas pirms saslimšanas konstatēšanas ir apmeklējis bērnudārzu, Valsts policija ir uzsākusi resorisko pārbaudi, norādīts policijas sociālajā tīklā "Twitter".https://www.delfi.lv/news/national/criminal/covid-19-sasirgsana-pinkos-policija-uzsak-resorisko-parbaudi.d?id=51974579

Sports, pasauleSavu viedokli aģentūrai LETA izteicis Latvijas Hokeja federācijas ģenerālsekretārs Viesturs Koziols. "Gan organizatori, gan IIHF turpina ar sarunas ar Šveices valdību un apdrošinātājiem, kā šo situāciju atrisināt un kā tas varētu attiekties uz kompensācijām. Sarunas vēl nav noslēgušās. Netika viennozīmīgi pateikts, ka nebūs, taču jebkurš domājošs cilvēks var saprast, ka šobrīd tas nav iespējams."https://www.delfi.lv/sports/news/hokejs/iihf-vilcinas-atcelt-pasaules-cempionatu-hokeja-koziols-uzskata-ka-norise-nav-iespejama.d?id=51974427

Sabiedrība, Latvija/Lietuvahttps://twitter.com/LV_Lithuania/status/1239956007192838145

Pasaule, LietuvaLietuvas valdības delegācija otrdien pēcpusdienā ar Gaisa spēku lidmašīnu devusies uz Poliju, lai risinātu situāciju pie šīs valsts robežām gan Vācijas, gan Lietuvas pusē. Ja risinājumus neizdosies atrast, šī problēma drīz vien var izvērsties humānajā krīzē, norādījis Lietuvas premjers Sauļus Skvernelis.https://www.delfi.lv/news/arzemes/lietuvas-delegacija-izlido-uz-poliju-lai-risinatu-situaciju-pie-robezam.d?id=51974295

Sports, pasauleStarptautiskā hokeja federācija (IIHF) atcēlusi aprīļa beigās paredzēto pirmās divīzijas (otras augstākās divīzijas) pasaules čempionātu. Pagaidām IIHF vēl nav veikusi lēmumu saistībā ar elites divīziju, kuru šogad, sākot ar 8. maiju, bija plānots uzņemt Šveicē. Tādējādi neziņā joprojām paliek Latvijas hokeja izlase.https://www.delfi.lv/sports/news/hokejs/iihf-joprojam-vilcinas-atcelt-pasaules-cempionatu-hokeja.d?id=51974427

Pasaule, ASVhttps://twitter.com/Kaspars_Zn/status/1239934073080029184

Sports, Latvija"Attiecībā uz kontrolēm, tiek īstenoti īpaši papildu piesardzības pasākumi. Tas ietver personīgo higiēnu un dažādus dezinfekcijas līdzekļus. Mums ir informācija par katru no sportista atrašanas vietām, un birojs turpina testēšanu, ņemot vērā arī to, ka atlēti ir atgriezušies no skartajām teritorijām. Veicam piesardzības pasākumus un katru gadījumu izvērtējam atsevišķi. Tas, protams, prasa lielāku piepūli," skaidro Latvijas Antidopinga biroja direktors Mārtiņš Dimants.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/covid-19-latvijas-antidopinga-birojs-darbu-turpina-ar-papildu-piesardzibu.d?id=51974353

Sabiedrība, LatvijaMinistru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) otrdien, 17. martā, piedalīsies Eiropadomes sēdē, lai pieņemtu lēmumus par koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatības ierobežošanu un atbalsta pasākumiem dalībvalstu tautsaimniecībām. Sēde tiks organizēta videokonferences formātā. Videokonferences laikā Eiropas Savienības līderi diskutēs par nepieciešamajiem papildu mēriem, lai ierobežotu “Covid-19” turpmāku izplatību, nodrošinātu pietiekamus medicīniskā aprīkojuma apjomus visām dalībvalstīm, finansējumu pētniecībai, tostarp vakcīnas izstrādei, mazinātu globālās pandēmijas radītās sociālekonomiskās sekas, kā arī par koordinētu pieeju ES robežkontrolēm.

Sabiedrība, LatvijaŅemot vērā "Covid-19" vīrusa dēļ izsludināto ārkārtējo stāvokli valstī, Cēsu novada iedzīvotājiem, kuriem ir nepieciešama pašizolācija, bet nav iespējas to nodrošināt, būs pieejama pašvaldības palīdzība šajā jautājumā, vēsta aģentūra LETA.

Pasaule, Vācija Berlīne plāno būvēt jaunu slimnīcu ar vietām līdz pat 1000 “Covid-19” pacientu, paziņojusi pilsētas veselības ministre Dileka Kalaiči.Slimnīca tiks būvēta izstāžu centra "Messe Berlin" teritorijā sadarbībā ar armiju, pavēstīja Kalaiči.Vācijā riska līmenis inficēties ar jauno koronavīrusu palielināts līdz augstam, otrdien paziņoja Roberta Koha institūts, kas ir Vācijas valdības atbildīgā aģentūra par slimību kontroli.Līdz šim risks tika uzskatīts par mērenu.(LETA)

Pasaule, Lielbritānija https://www.delfi.lv/news/arzemes/covid-19-krize-lielbritanija-var-turpinaties-vel-gadu-ar-miljoniem-hospitalizeto-zino-the-guardian.d?id=51974243

Izklaide, pasauleAtraktīvais rokmūzikas veterāns Stīvens Teilors sociālajos tīklos aicinājis ievērot drošību, pievienojot klāt savu uzstāšanos video ar tekstu "Tā nevajag darīt!".https://twitter.com/IamStevenT/status/1239738263734190082

Sabiedrība, Latvija Ņemot vērā ārkārtas stāvokli un nepieciešamos pasākumus "Covid-19" izplatības ierobežošanai, kā arī ņemot vērā faktu, ka daudzviet pārtraukta to iestāžu darbība, kuru telpās tiek nodrošināti pasta pakalpojumi, no 2020. gada 18. marta tiek pārtraukta klātienes pakalpojumu sniegšana 253 pasta pakalpojumu sniegšanas vietās lauku teritorijās visā Latvijā. Līdz ārkārtas situācijas beigām iedzīvotāji pasta pakalpojumus šajās teritorijās var saņemt pēc pieprasījuma savā dzīvesvietā, nepieciešamo pakalpojumu iepriekš piesakot pa tālruni.

Sabiedrība/Latvija https://www.delfi.lv/campus/raksti/panemieni-covid-19-sakausanai-kadi-un-cik-reali-ir-pozitivie-scenariji?id=51973627

Sabiedrība, Latvija https://twitter.com/SPKCentrs/status/1239926434682019841

Sabiedrība, LatvijaNo 17. marta, visos AS “Pasažieru vilciens” reisos ir pieejami bezskaidras naudas norēķini. Tādējādi tiek gan paplašinātas braukšanas biļešu iegādes iespējas, pērkot vilciena biļeti pie konduktora kontroliera, gan mazināta saskarsme ar skaidru naudu un cilvēkkontakts.Līdz šim AS “Pasažieru vilciens” rīcībā bija 40 bankas karšu termināļi, un ar maksājumu karti biļeti bija iespēja nopirkt tikai dīzeļvilcienos. Šobrīd ir iegādātas vēl 75 iekārtas, kas ļaus turpmāk šādu iespēju piedāvāt arī elektrovilcienu pasažieriem.

Sabiedrība, Latvija Ņemot vērā, ka daudzi Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) klienti ignorējuši 14 dienu karantīnu pēc atgriešanās no vīrusa skartajām valstīm, pārvalde pārtrauks uzturēšanās atļauju un vīzu pieteikumu pakalpojumu sniegšanu klātienē.

Sabiedrība, Latvija/Igaunija Starptautiskās kravu pārvadāšanas kompānijas var rezervēt kravu pārvadāšanu ar prāmja "Romantika" reisu Rīga–Zasnica 17. martā. Tām kompānijām, kuras vēlas rezervēt kravu pārvadāšanu ar reisu Rīga–Zasnica, ir steidzami jāsazinās ar "Tallink Cargo" biroju Latvijā. (E-pasts cargo@tallink.lv; tālr.: +371 6709 9707).Piekļuvi ostai, kā arī garantiju, ka kuģis netiks pakļauts karantīnai, nodrošina Igaunijas Ārlietu ministrija sadarbībā ar Latvijas un Igaunijas varas iestādēm.Evakuācijas laikā turpināsies sarunas, lai panāktu vienošanos, saskaņā ar kuru Romantika varētu apkalpot Zasnica–Rīga līniju arī pēc šī reisa, nodrošinot transporta koridoru starp Vāciju, Latviju un Igauniju.17. martā ir stājušies spēkā ierobežojumi uz Igaunijas robežām. Vairāk informācijas par šiem ierobežojumiem un iebraukšanas noteikumiem var atrast Igaunijas ĀM mājaslapā: https://vm.ee/et Visiem pasažieriem, pirms biļešu iegādes, jāpārliecinās, vai viņiem ir tiesības iebraukt Latvijā un Igaunijā.

Pasaule, Beļģija Arī beļģi seko itāļu piemēram, un, īsinot mājās sēdēšanas laiku, dzied pie atvērtiem logiem. https://twitter.com/lammert/status/1239628206837305344?ref_src=twsrc%5Etfw

!!!Sports, pasaule!!!UEFA oficiāli uz 2021. gadu pārcēlusi Eiropas čempionāta finālturnīru.Tāpat UEFA atcēlusi visas tuvākās valstsvienību spēles. Tādējādi marta nogalē vēl nenotiks Daiņa Kazakeviča debija Latvijas izlases galvenā trenera amatā.https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/oficiali-uefa-uz-2021-gadu-parcel-eiropas-cempionata-finalturniru.d?id=51973513

Sabiedrība, Latvija/IgaunijaAtjaunota informācija par "Tallink Grupas" kuģa Romantika reisu: "Tallink Grupa" sadarbībā ar Igaunijas Ārlietu ministriju otrdienas vakarā nosūtīs "Tallink Grupas" kuģi "Romantika" uz Vāciju, lai palīdzētu un nogādātu mājās Igaunijas un Latvijas pilsoņus, kas ir iestrēguši Eiropā slēgto robežu dēļ. "Romantika" dosies uz Zasnicas ostu Vācijā (http://www.faehrhafen-sassnitz.de/)."Romantika" izbrauks no Rīgas ostas, agrākais, 17. martā, pulksten 20.00. Visi Vācijas pilsoņi, kuri vēlēsies izmantot šo kuģi, lai atgrieztos Vācijā, var iegādāties biļetes uz šo reisu Rīgas pasažieru ostā, sākot no pulksten 19.00. Ceļojums no Rīgas uz Zasnicu ilgs apmēram 24 stundas. Romantika izbrauks no Zasnicas trešdien, 18. martā, pulksten 23.55 pēc vietējā laika un ieradīsies Rīgas ostā ceturtdien, 19. martā, pulksten 23.55 pēc vietējā laika. Ceļojums no Zasnicas uz Rīgu ilgs apmēram 24 stundas. Biļetes uz reisu Zasnica–Rīga Igaunijas pilsoņi var iegādāties Tallink mājaslapā www.tallink.ee un Latvijas pilsoņi – Tallink Latvijas mājaslapā www.tallink.lv. Biļešu pārdošana uz reisu Zasnica–Rīga sāksies 2020. gada 18. marta rītā. Biļetes obligāti jāiegādājas mājaslapā pirms reisa. Visi pasažieri tiks izvietoti kajītēs un varēs iegādāties pārtiku uz kuģa.

Pasaule, EiropaEiropa saskaras ar kritisku medicīnisko preču krājumu trūkumu, paziņojis Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas reģionālais direktors Hanss Henrijs Kluge. “PVO uzrauga potenciālo medicīnisko piegāžu traucējumu risku, fokusējoties uz svarīgākajiem medikamentiem, kas kritiski nepieciešami primārajā aprūpē un ārkārtas gadījumos, tostarp antibiotikas, pretsāpju līdzekļi, diabēta zāles, hipertensijas, HIV un tuberkulozes ārstēšanai,” Klugi citē raidsabiedrība CNN. PVO piegādā valstīm, kurām tas nepieciešams, laboratoriju aprīkojumu, medicīniskās iekārtas un personīgo aizsargekipējumu, viņš skaidro. “Mēs esam informēti par dažām kritiskām nepietiekamībām, un strādājam roku rokā ar tādiem partneriem kā Eiropas Komisija un globālā PVO, un privātā industrija, lai ar to tiktu galā,” uzsver Kluge.

Bizness, Latvija https://www.delfi.lv/bizness/bankas_un_finanses/valdiba-nak-klaja-ar-instrumentu-klastu-covid-19-skartajiem-uznemumiem-nodoklu-brivdienas-algas-un-slimibas-lapas-apmaksatas-no-budzeta.d?id=51973551

Pasaule, ASV"Covid-19" izplatība nav apturējusi cilvēkus doties uz pludmali. Pirmdien Floridā tā bijusi visai pilna. https://twitter.com/RexChapman/status/1239661153044910090?ref_src=twsrc%5Etfw

Pasaule, IzraēlaIzraēlā saslimušo skaits pieaudzis līdz 304 cilvēkiem. Pēdējās diennakts laikā saslimušo vidū ir arī trīs cilvēki, kuri strādāja Veselības ministrijas īpaši izveidotā laboratorijā vīrusa konstatēšanai. Iepriekšējās dienās plašu rezonansi ieguva video no Izraēlas, kurā redzams, ka kārtībsargi kādu karantīnas pārkāpēju spiesti aizturēt ar spēku:https://twitter.com/newsisrael13/status/1238943397228040196?ref_src=twsrc%5Etfw

Sports, pasauleEiropas Volejbola konfederācija (CEV) uz nenoteiktu laiku aptur visus pasākumus. Sekojot pēdējiem notikumiem, CEV administrācijas padomes locekļi vienojušies apturēt visus CEV pasākumus līdz nākamajam paziņojumam. Šis lēmums attiecas arī uz vairākām klasiskā un pludmales volejbola sacensībām, kurās gatavojās startēt Latvijas klasiskā un pludmales volejbola izlases.

Pasaule, ĶīnaUhaņas pilsēta savām sadraudzības pilsētām Dienvidkorejā dāvina kopumā 60 000 sejas masku, vēsta Ķīnas valsts medijs "Global Times". Dāvinājums esot atbilde Dienvidkorejas sniegtajai palīdzībai kritiskākajos epidēmijas izplatīšanās brīžos.

Sabiedrība, Latvija Pašizolēšanās nenozīmē dzīvot mājās un pa laikam aiziet līdz veikalam. Tas nozīmē, ka ir jāpaliek mājās vislaik', preses konferencē pēc valdības otrdienas sēdes, kuras daļa bija veltīta jautājumiem, kas saistīti ar "Covid-19" izplatības novēršanu Latvijā, atgādina Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Sabiedrība, Latvija Video no amatpersonu preses konferences saistībā ar "Covid-19" izplatību Latvijā un uzzināt vienkopus aktuālo informāciju iespējams, izlasot šo rakstu: https://www.delfi.lv/news/national/politics/aktualais-par-covid-19-izplatibu-latvija-video-tiesraide.d?id=51973175

Sabiedrība, LatvijaValdība vērtēs arī soda procentu atcelšanu par kavētiem maksājumiem, piemēram, īri, skaidro finanšu ministrs.

Sabiedrība, LatvijaMūsu galvenais uzdevums, lai nesabruktu pozitīvā ekonomiskā vide, kas bija izveidojusies, preses konferencē norāda Reirs.

Sabiedrība, Latvija Ceturtdien plāno lemt, ka krīzes skarto uzņēmumu darbiniekiem valsts sedz algas 75% apmērā, preses konferencē saka finanšu ministrs Jānis Reirs. Sniegsim palīdzību, esam rezervējuši līdzekļus vēl nebijušā apjomā – vienu miljardu, skaidro Reirs.

Sabiedrība, Latvija Ceram, ka tā ir īstermiņa krīze – 2 līdz 3 mēnešu garumā, saka finanšu ministrs Jānis Reirs.

Sabiedrība, Latvija Finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) preses konferencē pēc valdības sēdes saka, ka ceturtdien valdības sēdē tiks pieņemti lēmumi par atbalstu uzņēmējiem

Sabiedrība, Latvija Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) preses konferencē pēc otrdienas valdības sēdes, kuras slēgtajā daļā tika skatīti jautājumi saistībā ar "Covid-19" izplatību Latvijā, uzsver, ka Latvijas iedzīvotājiem jārēķinās, ka mainās ambulatorās un stacionārās palīdzības iespējas krīzes apstākļos. Tas rada neērtības, bet nepieciešami, lai pasargātu mediķus un būtu gatavi epidēmijas skartajiem slimniekiem.

Sabiedrība, Latvija https://twitter.com/Liepkalns/status/1239819560007733248

Sabiedrība, Latvija Labklājības ministrija gatavo priekšlikumus, kā "Covid-19" pandēmijas laikā solidārā veidā sniegt terminētu valsts atbalstu darba devējiem darba nespējas lapu apmaksai, to veicot no speciālā budžeta līdzekļiem. Vienlaikus paredzēti arī nodokļu risinājumi, kā arī atbalsts uzņēmējdarbībai finanšu instrumentu veidā.

Sabiedrība, LatvijaOtrdien, 17. martā, Ministru kabinets (MK) nolēma, ka "Covid-19" radīto seku novēršanai sociālajā un uzņēmējdarbības jomā nepieciešama rīcība četros virzienos.

Sabiedrība, Latvija Nevienam saslimušajam nav smaga slimības klīniskā norise, norāda Perevoščikovs. Cilvēks var izārstēties dažu dienu laikā, kad vairs nav simptomu. Ir jāņem arī kontroles paraugi, lai noskaidrotu, vai saslimušie ir izārstējušies un vairs nav “Covid-19” pozitīvi, skaidro Perevoščikovs. Atkārtoto analīžu paraugu paņemšana jāorganizē caur ģimenes ārstu, nevis zvanot 113, norāda Cipule.

Pasaule, ZimbabveKoronavīruss ir Dieva atbilde sankcijām pret Zimbabvi, paziņojusi autoritārās Āfrikas valsts aizsardzības ministre Opa Mučinguri. "Koronavīruss, kas ir atnācis, ir sankcijas, vai ne? Šīs ir sankcijas, kas uzliktas valstīm, kuras uzlika sankcijas mums. Dievs viņus ir sodījis. (..) Viņi tagad ir ieslēgti savās mājās. Viņiem vairs nav nekā, ko darīt. Viņu ekonomikas tagad kliedz. Vai nav tā, ka viņi likuši kliegt arī mūsējai?" viņu citē "Africa News".Zimbabvē pagaidām nav konstatēts neviens saslimšanas gadījums, kas skaidrojams ar valsts salīdzinoši lielo noslēgtību.

Sabiedrība, Latvija Ap 200 līdz 250 cilvēki gaida rindā, lai varētu veikt analīzes, atklāj Cipule.

Sabiedrība, Latvija NMPD vadītāja Liene Cipule preses konferencē norāda, ka Rīgā darbojas jau trīs paraugu paņemšanas teltis, notiek sadarbība arī ar lidostu. "Pašlaik plānojam, ka uz katru repatriācijas reisu, kas ieradīsies Latvijā, tiks nodrošināta iespēja pārbaudīties," saka Cipule.

Sports, pasauleLai arī oficiāls lēmums vēl nav pieņemts, izskatās, ka Eiropas futbola čempionāts šogad tomēr nevarēs notikt. Mediji jau ziņo, ka turnīrs tiks pārcelts uz 2021. gadu, kas, visticamāk, ļaus nacionālajiem čempionātiem pabeigt savus turnīrus.https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/uefa-parcels-eiropas-cempionatu-uz-nakamo-gadu.d?id=51973513

Sports, pasauleArī Kontinentālā hokeja līga (KHL) beidzot savos paziņojumos pieminējusi "Covid-19" un pēc Krievijas Sporta ministrijas ierosinājuma Gagarina kausa izcīņu apturējusi vismaz līdz 10. aprīlim. Līdz šim KHL izvairījās no rīcības šī vīrusa dēļ. https://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/khl-beidzot-vers-uzmanibu-uz-covid-19-un-aptur-speles-lidz-10-aprilim.d?id=51973463

Sabiedrība, LatvijaLielākoties visi pacienti ārstējās mājās un saslimšana ir viegla, informēja Perevoščikovs.

Pasaule, ĀfrikaOtrdien četrās ģeogrāfiski savstarpēji nesaistītās valstīs – Libērijā, Beninā, Somālijā un Tanzānijā – paziņots par pirmajiem koronavīrusa nēsātāju identificēšanas gadījumiem. Visās četrās valstīs vīrusa nēsātāji ieradušies no kādas citas valsts. Libērijas gadījumā inficēts kādas valsts dabas aizsardzības aģentūras vadītājs, kurš atgriezies no vizītes Šveicē.

Sabiedrība, Latvija Jaunā koronavīrusa pārnēsāšana no cilvēka uz cilvēku Latvijā nav konstatēta. Visi ar "Covid-19" saslimušie inficējušies ārzemēs, saka Perevoščikovs.

Sabiedrība, Latvija "Covid-19" Piņķos – saslimšanas dienā bērns, kam tā konstatēta, jau nebija apmeklējis bērnudārzu. Viņš saslimis jau pēc bērnudārza atstāšanas, preses konferencē saka Jurijs Perevoščikovs. Visas tuvās kontaktpersonas ir apzinātas.

Pasaule, Jordānija Jordānijas tiesībsargājošās iestādes paziņojušas par gatavību pielietot spēku valstī noteikto “Covid-19” izplatības ierobežošanas pasākumu realizēšanai, vēsta raidsabiedrība CNN. Drošības spēki izmantos savā rīcībā esošos līdzekļus, tostarp samērīga spēka pielietošanu, lai panāktu ierobežojošo pasākumu ievērošanu, kas vērsti uz pilsoņu aizsardzību no “Covid-19” izplatības, teikts Vispārējās drošības direktorāta paziņojumā. Lai apturētu “Covid’-19” izplatīšanos, otrdien karalistē pasludināta gandrīz visas publiskās dzīves apturēšana uz divām nedēļām. Cilvēkiem atļauts atstāt savas mājas tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Valstī nekursē sabiedriskais transports un ir apturēta kā valsts, tā privātā sektora darbība.Iebraukšanas un izbraukšanas vietas no galvenajām pilsētām apsargās armija. Cilvēkiem aizliegts pārvietoties arī starp provincēm. Jordānijā līdz šim ir 35 apstiprināti “Covid-19” gadījumi.

Pasaule, IrānaIrānas valsts televīzijas kanālā izziņots oficiāls brīdinājums, ka "Covid-19" valstī var nogalināt miljonus, ja sabiedrība turpinās ignorēt ierobežojumus. Otrdienas, 17. marta, pēcpusdienā pārraidītais brīdinājums seko Irānas Veselības ministrijas paziņojumam, ka diennakts laikā no slimības miruši vēl 135 cilvēki, kopējam oficiālajam mirušo skaitam valstī sasniedzot jau 988.

Sabiedrība, LatvijaŠīs zināšanas var noderēt:https://www.delfi.lv/campus/raksti/ka-tavs-dators-var-palidzet-zinatniekiem-izstradat-vakcinu-pret-jauno-koronavirusu?id=51972595

Sabiedrība, Latvija https://www.delfi.lv/news/national/politics/saslimsana-ar-covid-19-apstiprinata-pinku-bernudarza.d?id=51973327

https://twitter.com/Talis_L/status/1239885799816138753

Sports, LatvijaLatvijas Hokeja federācijas (LHF) Vecāku padomes priekšsēdētāja Anda Masaļska aicina vecākus noteiktajā periodā nevest bērnus uz individuāliem un grupu treniņiem ledus hallēs vai sporta zālēs, bet kopīgi ar treneriem izstrādāt fizisko aktivitāšu plānu, kas izpildāms mājas apstākļos. “Par to, kā pareizāk saplānot šo nosacīto dīkstāves laiku, padomu var lūgt treneriem. Komunikācijai iesakām izmantot elektroniskās saziņas līdzekļus,” skaidroja A.Masaļska.“Šī ir ārkārtas situācija mums visiem, tāpēc Latvijas Hokeja Federācijas Bērnu vecāku padome aicina vecākus būt atbildīgiem, un kaut vai daļēji turpināt finansiāli atbalstīt savu hokeja klubu un trenerus. Domāju, ka treniņu apmaksas ziņā ir jāvienojas par kompromisu. Mēs kopā varam pārvarēt šo laiku, lai hokeja laukumā atgrieztos ar jauniem spēkiem, emocijām un, galvenais, veseliem,” Vecāku padomes nostāju pauda tās priekšsēdētāja.

Pasaule, Francija Parīzē iepirkšanās drudzis Parīzē otrdien pie lielveikaliem, gaļas veikaliem un aptiekām veidojušās garas rindas, cilvēkiem steidzoties iepirkties pirms stājas spēkā koronavīrusa dēļ pieņemtie ierobežojumi.Francijas prezidents Emanuels Makrons pirmdien paziņoja, ka koronavīrusa izplatības ierobežošanai pilsoņiem būs no otrdienas pusdienlaika jāpaliek savās mājās un tās varēs pamest tikai svarīgu iemeslu dēļ.Pēc viņa teiktā, ierobežojumi pamest mājas būs spēkā vismaz 15 dienas un "katrs šo noteikumu pārkāpums tiks sodīts". Mājas drīkstēs pamest tikai nepieciešamības gadījumā, piemēram, lai dotos uz darbu vai veikalu.Vairums cilvēku, kas šorīt gaidīja rindās, centās ievērot vismaz metra atstatumu viens no otra. Vienā no pasta nodaļām, kas vēl darbojās, izkliedētā rinda stiepās ēkai ap stūri.Vairums autobusu šodien Parīzē kursēja pustukši vai gandrīz vispār bez pasažieriem. "Covid-19" pandēmijas dēļ apturēti arī ugunsgrēkā izpostītās Parīzes Dievmātes katedrāles atjaunošanas darbi. (LETA)

Sabiedrība, Latvija SPKC epidemiologi otrdien saņēmuši informāciju par bērnu, kas saslimis ar "Covid-19". Ir sniegtas rekomendācijas Piņķu bērnudārza “Saimīte”, kuru apmeklēja bērns, vadībai. Piņķu pašvaldībai lūgts bērnudārzu slēgt un veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus.Bērns, kad parādījās saslimšanas simptomi, bērnudārzu neapmeklēja, informē SPKC. Tiek noteiktas tuvākās kontaktpersonas, ar kurām sazināsies SPKC epidemiologi un sniegs rekomendācijas turpmākai rīcībai – galvenā informācija vecākiem – novērot bērnu veselības stāvokli, ja parādās simptomi – zvanīt 113.

Pasaule, Vācija Skandināvu mēbeļu tirgotājs IKEA no otrdienas slēdz visus savus 53 veikalus Vācijā, lai pasargātu darbiniekus un nepalīdzētu izplatīties “Covid-19”, ziņo CNN.

Pasaule, Spānija Spānijā “Covid-19” upuru skaits tuvojas 500 un ir sasniedzis 491. Inficēto skaits – 11 178. Pēdējo 24 stundu laikā konstatēti 1987 jauni gadījumi.

Latvija, Sabiedrība"Rimi Latvia" no 18. marta izsludina iepirkšanās stundas tikai vecāka gadagājuma cilvēkiem, topošajām māmiņām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.Šie pircēji tiek aicināti pirkumus visos "Rimi" tīkla veikalos veikt katru dienu laikā no pulksten 8 līdz 10.

Sabiedrība, Latvija https://www.delfi.lv/news/national/politics/dala-celotaju-devusies-uz-prami-autobusi-un-mikrini-tikusi-pari-vacijas-polijas-robezai.d?id=51972741

Sabiedrība, Latvija https://twitter.com/udumpis/status/1239873972499611648

Latvija/Igaunija/VācijaIgaunijas kompānijas "Tallink" prāmis "Romantika" ar īpašu reisu no Vācijas nogādās Rīgā Latvijas un Igaunijas tūristus, kas iestrēguši uz Vācijas un Polijas robežas. Satiksmes ministra Tāļa Linkaita (JKP) padomniece komunikācijas jautājumos Baiba Ābelniece aģentūrai LETA norādīja, ka ministrijā ir saskaņota "Tallink" prāmja ienākšana Rīgas ostā. "Romantika", kas pašlaik atrodas Rīgas ostā, jau otrdien dosies uz Zasnicu Vācijā, kur uzņems Latvijas un Igaunijas tūristus, kas nevar atgriezties mājās ar autotransportu, jo Polija nolūkā ierobežot jaunā koronavīrusa izplatīšanos slēgusi robežu, preses konferencē Tallinā paziņoja Igaunijas ārlietu ministrs Urmass Reinsalu.Savukārt "Tallink" valdes priekšsēdētājs Pāvo Negene informēja, ka "Romantika" no Rīgas ostas izies ne vēlāk kā pulksten 20, un ceļš līdz Zasnicai ilgs apmēram diennakti. Zasnicā prāmis uzņems Latvijas un Igaunijas tūristus un viņu transportlīdzekļus un dosies uz Rīgu, ceļā pavadot apmēram 16 stundas.Biļetes uz šo reisu tiks pārdotas par simbolisku cenu, jo izdevumus kompānijai "Tallink" kompensēs Latvijas un Igaunijas valdības, sacīja Negene.

Sabiedrība, Latvija Saistībā ar ārkārtas situāciju valstī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) aicina namu pārvaldniekus un apsaimniekotājus sadarbībā ar dzīvokļu īpašniekiem nodrošināt elektronisko sakaru operatoriem piekļuvi elektronisko sakaru tīkliem, kas atrodas daudzdzīvokļu māju iekšienē, informē komisija.SPRK aicina:problēmu gadījumos māju iedzīvotājiem sazināties ar operatoru telefoniski. Informēt par esošajām ēku ārdurvju, pagrabu, bēniņu atslēgām, kas iespējams ir pieejamas, piemēram, mājas vecākajam;Namu pārvaldniekiem iespēju robežās ieviest atsevišķu tālruņa numuru saziņai ar operatoriem, kā arī automātisko atbildētāju – zvana atzvanam;Kopīgi sadarbojoties ar māju iedzīvotājiem, operatoriem un māju pārvaldniekiem rast risinājumu problēmas novēršanai, piemēram, atslēgu nogādei bezkontakta veidā, izmantojot mājas iedzīvotāju pasta kastītes.SPRK aicina atsaukties elektronisko sakaru komersantus par avārijas un bojājumu gadījumiem, kad piekļuve tīklam interneta un televīzijas pakalpojuma nodrošināšanai, ir liegta. SPRK izvērtēs saņemto informāciju un nepieciešamības gadījumā informēs atbildīgās valsts vai pašvaldības struktūras.

Sabiedrība, Latvija https://twitter.com/pulks/status/1239866299334918150

https://www.delfi.lv/news/arzemes/zelenskis-oligarhus-ludz-gruta-bridi-pabalstit-veselibas-sistemu.d?id=51973081

Sabiedrība, Latvija https://twitter.com/Brivosta/status/1239828287947452417

Sabiedrība, Latvija Valsts darba inspekcija (VDI) saņem daudz jautājumu par rīcību, kas būtu jāveic darba ņēmējiem vai devējiem, saskaroties ar negodprātīgiem kolēģiem, kuri atgriežas no ārzemēm, bet neievēro divu nedēļu karantīnu, vēsta LETA. VDI anonīmi vērsusies virkne cilvēku, modelējot situācijas par kolēģu atgriešanos no slēpošanas kūrortiem un citām vietām ārzemēs, lūdzot inspekcijai sniegt informāciju par to, kā rīkoties un kā sevi pasargāt no iespējamiem riskiem drošībai.

Sabiedrība, Latvija Otrdien, 17. martā, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) videokonferencē ar Igaunijas, Lietuvas un Vācijas kolēģiem pateicās Vācijai par atbalstu, meklējot risinājumus krīzei uz Polijas-Vācijas robežas, informē Ārlietu ministrija. Prioritāte ir atbrīvot tranzīta koridorus, nodrošinot iespēju cilvēkiem atgriezties mītnes zemēs, kā arī nodrošinot kravu transporta brīvu plūsmu. Ministri bija vienisprātis, ka jāveicina vienota koordinēta Eiropas Savienības atbilde jaunajiem izaicinājumiem, lai novērstu medicīnas preču deficītu, brīvu kravu kustību un nodrošinātu humāno tranzītu, lai cilvēki varētu atgriezties dzimtenē.

Pasaule, EiropaArvien vairāk valstis Eiropā slēdz savas robežas. Otrdien Eiropas Savienības (ES) līderi videokonferencē spriedīs par visu nebūtisko ceļojumu apturēšanu uz 30 dienām, kas nozīmē iespējamu Šengenas zonas brīvo robežu slēgšanu. Spānija otrdien sākusi apturēt iebraucējus no Francijas un Portugāles. Iebraukt atļauts tikai Spānijas pilsoņiem, rezidentiem un pierobežā strādājošajiem. Virkne ES valstu savas robežas ārzemniekiem un nerezidentiem jau ir slēgušas. Vācijā robežas slēgtas vairumam kaimiņvalstu. Ārzemniekiem robežas slēgtas Čehijā, Dānijā, Polijā, Lietuvā un Kiprā. Slovākijas robežas atļauts šķērsot poļiem, kas tur strādā un ieradušies uz brīvdienām. Ārpus ES savas robežas jau slēgusi Ukraina.

Sabiedrība, Latvija https://twitter.com/NMPdienests/status/1239852099380416512

Sabiedrība, Latvijahttps://twitter.com/AndrisSkride/status/1239869531285327873

Pasaulehttps://twitter.com/urbanthoughts11/status/1239822697154174976

Sabiedrība, Latvija Ar šā gada 18. martu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā (BKUS) tiek pārtrauktas ambulatorās vizītes un dienas stacionāra pakalpojumi līdz 14. aprīlim. Slimnīca lūdz sekot līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā www.bkus.lv, kā arī sociālajos medijos @bernuslimnica.

Sabiedrība, Latvija https://www.delfi.lv/bizness/bankas_un_finanses/covid-19-swedbank-piedavas-kreditbrivdienas-bez-komisijas-maksas.d?id=51972451

Pasaule, Igaunija https://www.delfi.lv/news/arzemes/igaunija-ar-jauno-koronavirusu-inficejusos-skaits-pieaudzis-lidz-225.d?id=51972707

Sabiedrība, Latvija Lai ierobežotu "Covid-19" izplatīšanos, Rēzeknes sabiedriskais transports tiek dezinficēts divreiz dienā, vēsta aģentūra LETA.

Sabiedrība, Latvija Ņemot vērā augsto nenokomplektēto amata vietu skaita īpatsvaru (jo īpaši amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm statusā) Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs, šodien, 17. martā, iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) nosūtījis lūgumu Valsts policijai, Valsts robežsardzei un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam rast iespēju uzrunāt AS “Air Baltic Corporation” un VAS “Latvijas dzelzceļš” atstādinātos darbiniekus, sniedzot nepieciešamo informāciju par pārkvalificēšanās un turpmākā dienesta iespējām iekšlietu iestādēs.

Sabiedrība, LatvijaLai pārraudzītu zāļu krājumus valstī, laikus konstatētu zāļu nepieejamības riskus, kā arī novērstu zāļu mākslīgas nepieejamības situācijas, turpmāk lieltirgotavām zāļu aprites uzskaiti būs jāveic tikai elektroniskā formātā. Šādu lēmumu šodien, 17. martā, pieņēma valdība.

Pasaule, ASVFoto (AP/Scanpix/LETA): Dženifera Hallera saņem pirmo eksperimentālo “Covid-19” vakcīnu veselības pētījumu institūtā Vašingtonā. Pētījumā pavisam piedalās 45 pieauguši brīvprātīgie. Pasaulē pagaidām nav vakcīnas pret jaunā koronavīrusa izraisīto “Covid-19”.

Sabiedrība, Latvija https://twitter.com/Arlietas/status/1239859031583395843

Pasaule, Lietuva Lietuvā apstiprināts vēl viens inficēšanās gadījums ar jauno koronavīrusu, un līdz ar to kopējais inficēšanās gadījumu skaits valstī pieaudzis līdz 18, otrdien paziņojusi Veselības ministrija.Infekcija konstatēta vairāk nekā 60 gadus vecam vīrietim, kurš atgriezies no Dienvidāfrikas Republikas. Pacients ievietots Panevēžas slimnīcā un viņa stāvoklis ir smags, viņam nepieciešama mākslīgā elpināšana. Visos līdz šim Lietuvā atklātajos gadījumos cilvēki inficējušies ārzemēs. Pirmā Covid-19 paciente - kāda Šauļu iedzīvotāja, kam slimība tika konstatēta februāra nogalē pēc atgriešanās no Itālijas, - jau izveseļojusies un no slimnīcas devusies mājās. (LETA)

Pasaule, Malaizija Malaizija paziņo par pirmo “Covid-19” pacienta nāves gadījumu. Mirušais ir 60 gadus vecs baptistu draudzes mācītājs, ziņo CNN.

Pasaule, Kazahstāna Diennakts laikā dubultojies ar "Covid-19" saslimušo skaits Kazahstānā, sasniedzot 27. Vairums saslimušo identificēti galvaspilsētā Nursultanā, bet trīs ekonomiskajā centrā Alamati.

Sabiedrība, LatvijaValdība apstiprināja grozījumus Rīgas domes atlaišanas likumā, paredzot, ka Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas notiek 2020. gada 6. jūnijā. Centrālā vēlēšanu komisija izsludina šīs vēlēšanas Rīgas pilsētas pašvaldībā 2020. gada 14. aprīlī. Grozījumi vēl jāapstiprina Saeimā. Visticamāk, tas notiks jau ceturtdien.

Pasaule, IgaunijaIgaunijā diagnosticēto ar "Covid-19" saslimušo skaits diennakts laikā pieaudzis par 20, sasniedzot 225.

https://twitter.com/LSFP_LV/status/1239848151445581824

Sports, pasauleJapānas premjerministrs Šinzo Abe otrdien atklāja, ka G7 valstu līderi atbalsta Tokijas olimpisko spēļu norisināšanos pilnā formātā sacensībām paredzētajā laikā. Taču viņš izvairījās atbildēt uz jautājumu, vai kāds no valstu vadītājiem apspriedis iespēju spēļu sākumu pārcelt uz vēlāku laiku.

Pasaule, Polija15 Polijas ministri atrodas karantīnā. Tas noticis pēc tam, kad “Covid-19” pirmdienas vakarā konstatēts 29 gadus vecajam vides ministram Mihalam Vosam. Pārējiem 14 ministriem, kas bija sēdē kopā ar inficēto, paņemtas “Covid-19” analīzes, kuru rezultāti būs zināmi vēlāk otrdien, pagaidām jāatrodas karantīnā.

Pasaule, IrānaIrānas svētajā pilsētā Kumā ļaužu grupa mēģinājusi ar spēku iekļūt Fatimas svētnīcā, kas “Covid-19” pandēmijas dēļ uz laiku ir slēgta. Šo šiītu musulmaņu svētnīcu ik gadu apmeklē miljoniem svētceļnieku. Eksperti iepriekš pauda bažas par to, ka svētnīca netika slēgta uzreiz pēc “Covid-19” uzliesmojuma sākuma. Tikmēr vietējie garīdznieki uzstāja, ka tai jāpaliek vaļā kā “dziedināšanas vietai”. Oficiālie dati liecina, ka Irānā no “Covid-19” miruši 853 cilvēki, bet inficēšanās konstatēta 14 991. Irāna ir trešā koronavīrusa vissmagāk skartā valsts pēc Ķīnas un Itālijas. https://twitter.com/yshirvanian/status/1239565997054595072?ref_src=twsrc%5Etfw

Pasaule, Zviedrija Zviedrija no trešdienas slēdz vidusskolas un augstskolas. Pamatskolas pagaidām turpina darboties. Pasažieriem pilsētas sabiedriskajā transportā ieteikts kāpt pa vidējām uz aizmugures durvīm, lai samazinātu vadītāju inficēšanās risku. Strādājošie Stokholmā tiek mudināti darīt darbu attālināti, ja tas ir iespējams. Zviedrijā nav slēgti krogi, kafejnīcas un restorāni. Zviedrijā līdz otrdienai fiksēts 1121 inficēšanās gadījums, septiņi cilvēki no “Covid-19” miruši.

Sabiedrība, Latvija Ministru prezidents pauž novērojumu, ka valdības sēžu zālē tukšākas rindas, bet tas ļaujot viņam labāk pārredzēt telpu.

Sabiedrība, Latvija Lai koncentrētos uz svarīgajiem, ar "Covid-19", saistītajiem jautājumiem, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš "patukšojis" plānoto otrdienas valdības sēdes kārtību.

PasauleApmeklētājiem slēgts Indijas Tadžmahāls un Sidnejas operas ēka.

Sabiedrība, Latvija Otrdien pulksten 12 Ministru kabinets pulcējas uz kārtējo valdības sēdi, un valdības sēdes slēgtajā daļā paredzēts pieņemt virkni lēmumu ar mērķi mazināt “Covid-19” pandēmijas un tās rezultātā valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas radītās sekas.No sēdei sagatavotā Finanšu ministrijas informatīvā ziņojuma izriet, ka, lai atbildīgi, mērķtiecīgi un izlēmīgi rīkotos “Covid-19” radīto seku novēršanai sociālā un uzņēmējdarbības jomā, nepieciešama rīcība trīs virzienos: sociālais atbalsts (slimības lapu apmaksa) darbiniekiem, sedzot uzņēmējiem darba devēja maksājamā darbinieka slimības pabalsta apmēru; nodokļu risinājumi; uzņēmējdarbības atbalsts finanšu instrumentu veidā.

Pasaule, Lietuva“Google” karte liecina, ka sastrēgums izveidojies arī uz Lietuvas-Polijas robežas, ne tikai uz Vācijas-Polijas robežas, kur poļu slēgto robežu dēļ iesprūdušu daudzi Latvijas un Lietuvas pilsoņi. Domājams, ka rindu varētu veidot Polijas pilsoņi, kas atgriežas mājās, un kravu pārvadātāji, bet nevar izslēgt, ka cauri Polijai mājās vēlas nokļūt arī citu Eiropas valstu pilsoņi. “Delfi” sazinājās ar Čehijas un Vācijas vēstniecībām Lietuvā, lai uzzinātu, vai līdzīga situācija šo ar auto viegli sasniedzamo valstu pilsoņiem, kas vēlas atgriezties mājas, nav izveidojusies arī Polijas robežas Lietuvas pusē. Abās vēstniecībās norādīja, ka pagaidām nav datu par to, cik pilsoņu slēgto robežu dēļ iestrēguši Lietuvā un Baltijas valstīs, tāpat vēstniecībām nav zināms, vai un cik čehu un vācu pilsoņi gaida pie Lietuvas-Polijas robežas. Čehijas vēstniecība atklāj, ka pašlaik apzina pilsoņu skaitu Lietuvā un dati tiks nodoti Čehijas valdībai, kura risina sarunas ar Poliju par iespējām čehiem atgriezties mājās. Taču pagaidām nav nekādas pazīmes, ka pārrunas ar Varšavu būtu veiksmīgas, piebilst vēstniecībā. Ne Lietuvas Robežsardzes dienestu, ne Iekšlietu ministriju portālam “Delfi” sazvanīt neizdevās. Portāla "Delfi" Lietuvas redakcijā atklāja, ka rinda uz Polijas pusi ir ap 47 kilometriem gara un vairums tajā stāvošo auto ir ar Polijas numuriem. Ziņots, ka Polijas atteikuma dēļ laist cauri Baltijas valstu pilsoņu autokolonnu, uz Vācijas-Polijas robežas svētdien iesprūda ap 250 automašīnas, kas bija ceļā uz Latviju.

!!!Sabiedrība/ transports, Latvija!!!Autotransporta direkcija informē: Sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju "Covid-19" izplatības mazināšanai pēdējo dienu laikā reģionālo maršrutu autobusos pārvadāto pasažieru skaits ir būtiski krities. Tādējādi no ceturtdienas, 2020. gada 19. marta, uz ārkārtējās situācijas laiku autobusu reisu skaits tiks samazināts. Autotransporta direkcija aicina visus iedzīvotājus, kuri uz savu iecerēto galamērķi plāno doties ar reģionālo maršrutu autobusu, pirms tam pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu 1188 vai mājaslapā www.atd.lv Lēmums slēgt konkrētus autobusu reisus tika pieņemts, balstoties uz pārvadātāju iesniegtajiem datiem par pārvadāto pasažieru skaitu laika periodā kopš valstī tika ieviesta ārkārtējā situācija. Atsevišķos autobusu maršrutos reisu skaits tiks samazināts pat uz pusi.Lēmuma par vilciena reisu samazināšanu šobrīd vēl nav; aktuālie dati par vilcienos pārvadāto pasažieru skaitu vēl tiek analizēti.

Pasaule, ArmēnijaArmēnijā līdz ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu pastiprināti kontrolēs pulcēšanos un medijus. Medijiem cita starpā liegts ziņot par saslimušo skaitu, kā arī cita veida "saturu, kas var celt paniku". Savukārt pulcēšanās ierobežojumi paredz, ka nedrīkst vienuviet atrasties vairāk par 20 cilvēkiem. Noteikumi attiecas arī uz bērēm, kāzām, reliģiskām procesijām un cita veida notikumiem.

Sports, pasauleJūtas "Jazz" basketbolistam Donovanam Mičelam "Covid-19" testi izrādījās pozitīvi, taču viņam līdz šim nav bijis neviens no simptomiem. Tāpēc viņš uzsver, cik svarīgi šajā laikā būt piesardzīgiem, jo pastāv liela iespēja sastapties ar tādu cilvēku, kā viņš, kurš, neko nenojaušot, var aplipināt ar koronavīrusa slimību.https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/jazz-speletajs-micels-izolacija-arstejas-no-covid-19-bez-simptomiem.d?id=51972303

Pasaule, ĶīnaOtrdienas rītā, pēc tam, kad koronavīrusa epidēmija pasludināta par kontrolētu, Uhaņu pametuši 3675 Ķīnas medicīnas darbinieki no citiem reģioniem. Tā ir pirmā grupa no kopumā aptuveni 42 000 medicīnas darbinieku, kuri no visas Ķīnas tika mobilizēti cīņai ar nāvējošo vīrusu Huibei provincē. Kopumā reģionā darbu turpina darbu 21 īpaši "Covid-19" ārstēšanai pielāgota slimnīca. No tām 14 tika izveidotas no jauna.

Sabiedrība, Latvijahttps://twitter.com/Liva/status/1239846311182073856?ref_src=twsrc%5Etfwhttps://www.delfi.lv/campus/raksti/ari-tava-ideja-var-lidzet-tiessaistes-hakatona-mekles-risinajumus-covid-19-krizei?id=51970547

Sports, Latvija/pasauleBasketbolā šī ir absolūti nebijusi situācija, un pašlaik aktīvi tiek risinātas dažādas akūtas problēmas, neslēpj basketbola aģents Artūrs Kalnītis, kura klientu lokā ir trīs NBA spēlētāji no Latvijas.https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/covid-19-ietekme-uz-basketbolu-nba-un-eiropa-kadas-bus-sekas.d?id=51972133

Bizness, Latvija"Ir skaidrs, ka Latvijas IKP šogad samazināsies. Otrajā ceturksnī būs krass ekonomiskās aktivitātes kritums, trešajā ceturksnī jau varētu būt pieaugums ceturkšņa griezumā, bet joprojām mīnuss gada griezumā" https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/jautajums-vairs-nav-par-ekonomikas-recesiju-latvija-bet-gan-par-tas-dzilumu.d?id=51972175

Sabiedrība, Latvija Veselības ministres paziņojums: https://twitter.com/Vinkele/status/1239842095537565696?ref_src=twsrc%5Etfw

Izklaide, Latvija#paliecmājās teicami izmantojuši tautas deju cienītāji no Ādažiemhttps://www.delfi.lv/izklaide/divaina-pasaule/sensacijas/pasmaju-interneta-hits-tautas-deju-kopa-no-adaziem-meginajumu-neatcel.d?id=51972135

Sabiedrība, LatvijaLatvijā noteiktais ārkārtas stāvoklis ir satraucis visus valsts iedzīvotājus. Tāpēc Lielās Talkas organizatori, rūpējoties par Latvijas iedzīvotāju veselību, pieņēma lēmumu pārcelt talku no šā gada 25. aprīļa uz 16. maiju un piedāvā jaunu iespēju – organizēt savas individuālās SOLO talkas.

Sabiedrība, LatvijaPalielinoties pacientu plūsmai, no otrdienas, 17. marta, Latvijā paplašina valsts apmaksāto laboratorisko izmeklējumu veikšanas iespējas. Turpmāk Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) dispečeri aizdomu gadījumos par saslimšanu ar koronavīrusa izraisīto infekcijas slimību "Covid-19" pacientus ar viegliem simptomiem analīžu parauga noņemšanai varēs novirzīt uz jaunizveidotu mobilo analīžu punktu Biķernieku trases teritorijas auto stāvlaukumā, portālu "Delfi" informēja NMPD.

Sabiedrība, LatvijaLatvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība aicina nekavējoties nodrošināt darba nespējas lapu 100% apmaksu no valsts budžeta. Organizācijas uzsver, ka globālās pandēmijas izraisītā krīze būtiski negatīvi ietekmēs Latvijas tautsaimniecības izaugsmi 2020. gadā. Daudzās nozarēs darba ņēmēji un uzņēmumi, jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi, jau izjūt ieviesto ierobežojošo pasākumu sekas.

Sports, LatvijaLatvijas vieglatlēte Sindija Bukša treniņnometnes laikā atrodas Portugālē. Šobrīd viņa nezina, kad tiks mājās, tāpēc turpinās tur trenēties, cerot uz veiksmīgu situācijas atrisinājumu.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/atlethics/buksa-covid-19-del-pagarina-treninnometni-portugale.d?id=51972129

Pasaule, LietuvaLietuva pirmdien ar militāro transporta lidmašīnu no Vācijas mājās nogādājusi 31 lietuvieti, kuri nespēja atgriezties mājās Polijas slēgto robežu dēļ.

Sabiedrība/ ēdināšana, LatvijaVisas Bolt Food ēdienu piegādes notiks bezkontakta veidā. Šāda kārtība ieviesta, lai nodrošinātu platformas lietotāju drošību un palīdzētu ierobežot Covid-19 vīrusa izplatību.Turpmāk veicot pasūtījumu lietotājiem būs jānorāda vieta, kur kurjers var droši atstāt ēdienu, lai izvairītos no tieša kontakta un saglabātu vismaz divu metru distanci. Lietotāji ir lūgti precīzi aprakstīt nodošanas vietu, piemēram, norādot konkrētu galdu, krēslu vai citu horizontālu virsmu, kur iespējams novietot pasūtījumu.

Pasaule, ASVVienīgais ASV štats, kur pagaidām nav konstatēts neviens “Covid-19” gadījums, ir Rietumvirdžīnija, ziņo raidsabiedrība CNN.ASV inficēto skaits sasniedzis 4476, miruši – 87. 70 gadījumi ir repatriētie pilsoņi, bet vairāk nekā 4405 inficēšanās konstatēta ASV. Vissmagāk skartie štati ir Vašingtona un Ņujorka ar vairāk nekā 900 gadījumiem katrā.

Pasaule Uz otrdienas rītu no “Covid-19” visā pasaulē miruši 7175 cilvēki. Inficēšanās konstatēta 183 116 cilvēki.

Avio nozare, Latvija Pēc starptautisko regulāro un neregulāro pasažieru lidojumu apturēšanas, lidosta “Rīga” no 17.marta turpinās darbu ierobežotā apjomā, apkalpojot repatriācijas reisus, kravu pārvadājumus un citus atļautos lidojumus. Turpināsies arī iekšzemes lidojumi Rīga-Liepāja, ko nodrošina nacionālā lidsabiedrība “airBaltic”. Lidosta sadarbībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu turpinās piedāvāt iespēju veikt veselības pārbaudes ar repatriācijas reisiem ielidojošiem pasažieriem un informēs ceļotājus par nepieciešamību ievērot obligātu 14 dienu karantīnu. Mediķu punkti lidostā strādās saskaņā ar šo reisu grafikiem.

https://twitter.com/SPKCentrs/status/1239824512696418304

LIVE!!! Izglītība, Latvija"Covid-19" izplatība viesusi pamatīgas korekcijas izglītības sistēmā. Par aktualitātēm šobrīd tiešraidē "Delfi TV ar Jāni Domburu" stāsta izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks un Izglītības kvalitātes valsts dienesta uzraudzības departamenta direktors Juris Zīvartshttps://www.delfi.lv/delfi-tv-ar-jani-domburu/pilnie-raidijumi/delfi-tv-ar-jani-domburu-suplinska-un-izm-amatpersonas-atbild-par-arkartejas-situacijas-risinajumiem-izglitiba.d?id=51968787

Avio/ tūrisms, pasaule"Wizz Air" 17. martā paziņoja, ka ievērojami lielāka atcelto lidojumu apjoma dēļ, ko nosaka ceļošanas ierobežojumi, kas tiek īstenoti, lai apkarotu "Covid-19" pandēmijas izplatīšanos, uzņēmums ir automatizējis atmaksas procesu individuālajiem klientiem, viņu "Wizz" kontos automātiski augšupielādējot 120 procentus no sākotnējās cenas "Wizz" kredītos.https://www.delfi.lv/turismagids/jaunumi/wizz-air-automatize-kreditu-augsupladi-sola-atdot-naudu-par-visiem-atceltajiem-lidojumiem.d?id=51971881

Sabiedrība, LatvijaKoronavīrusa izraisītās infekcijas slimības "Covid-19" garais inkubācijas periods un gausā gaita nozīmē, ka tās izplatības ierobežošanas pasākumu efektivitāti varēs izvērtēt pēc laika, uzskata Veselības ministrijas galvenais speciālists infektoloģijā Uga Dumpis.https://www.delfi.lv/news/national/politics/infektologs-covid-19-izplatibas-ierobezosanas-pasakumu-efektivitati-vares-izvertet-pec-laika.d?id=51971689

Sabiedrība, LatvijaNo šodienas slēgta valsts ārējā robeža, apturēti visi starptautiskie avio, dzelzceļa, jūras un autobusu pasažieru pārvadājumihttps://www.delfi.lv/news/national/politics/covid-19-izplatibas-ierobezosanai-aptureti-starptautiskie-pasazieru-parvadajumi-slegta-valsts-areja-robeza.d?id=51971529

Sabiedrība, LatvijaVakar Latvijā bija 34 saslimušie, bet jaunākos datus sabiedrība uzzinās ap pulksten 10.

Sveicināti!Portāla "Delfi" redakcija turpina teksta tiešraidē informēt par jaunumiem saistībā ar "Covid-19" izplatību Latvijā un pasaulē. Pirms sešām dienām "Covid-19" izplatība sasniedza pandēmijas līmeni, praktiski visās Eiropas valstīs izsludināts ārkārtas stāvoklis. Visas dienas garumā visu "Delfi" nodaļu žurnālisti informēs par jaunumiem attiecīgajā nozarē. Sekojiet jaunumiem!#paliecmājās