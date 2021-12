Covid-19 paštesti nav piegādāti termiņā; AM norāda uz līgumsodu

Latvijai paredzētie antigēnu paštesti pašlaik tiek pakoti Ķīnas lidostā un gaida, lai pirmdien, 13.decembrī, ar lidmašīnu tiktu nogādāti Latvijā, pavēstīja testu piegādātāja - SIA "Brief" - pārstāvji.

Atbilstoši līgumam, uzņēmumam testi valstij bija jāpiegādā līdz piektdienai, 10. decembrim. Par četriem miljoniem paštestu valsts uzņēmumam apņēmusies samaksāt 4,16 miljonus eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Uzņēmumā apgalvo, ka rūpnīca darbu pie antigēnu testu pakošanas sākusi tajā pat dienā, kad tika noslēgts līgums ar valsti. "Sapakot četrus miljonus testu ar instrukcijām latviešu valodā un salīmēt atbilstošas uzlīmes ir roku darbs, un tas rūpnīcai prasīja četras pilnas darba dienas. Visi testi jau ceturtdien [9.decembrī] bija sapakoti transporta kastēs un salikti uz gaisa kargo paletēm, gaidot Ķīnas lidostas apstiprinājumu komercreisam uz Latviju," apgalvo "Brief".

Tāpat uzņēmumā atzīmē - lai gan pašlaik pasaulē rezervēt lidmašīnu ir ārkārtīgi sarežģīti Ziemassvētku iepirkšanās drudža dēļ, reiss ir apstiprināts un tas Latvijā ieradīsies pirmdien. "Brief" ir pārliecināts, ka "lidosta Rīga izprot kravas nozīmīgumu un pieliks visas pūles pēc iespējas ātrākai kravas izkraušanai".

Pēc uzņēmumā paustā, testu transportēšana ir ļoti sarežģīta, jo testi nedrīkst sasalt. ŠĪ iemesla dēļ Latvijā tos pārvadās ar kravas auto, kas aprīkoti ar termoregulāciju.

"Brief" informē, ka sadarbībā ar Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centru (VALIC) ir izstrādāts laika plāns testu ātrākai piegādei uz noliktavu un tālākai izsūtīšanai pa Latviju, lai nākamās nedēļas laikā visas izglītības un pašvaldības iestādes saņemtu savus sūtījumus.

Lai gan sākotnēji bija paredzēts, ka testi Latvijā ieradīsies jau piektdien, Ķīnas lidosta vienpersoniski pārcēla reisu vienu darba dienu vēlāk, taču tas nekādā veidā neietekmēšot piegādes gala termiņus, vēsta uzņēmums.

"Brief" esot gatava izpildīt visus līguma nosacījumus, uzņemoties ar loģistiku saistītos riskus. "Arī iekšējā loģistika Latvijas teritorijā ir zināms izaicinājums VALIC tieši testu drošas transportēšanas un atbilstošas temperatūras nodrošināšanas dēļ," norāda uzņēmumā.

Uzņēmumā arī atgādina, ka antigēnu paštestu pirmās partijas sākotnēji izraudzītais piegādātājs SIA "Ekspress laboratorija" un vēl viens pretendents atteicās no līguma slēgšanas. "Brief" bijuši vienīgie, kas testus varēja atvest "ātri un lēti".

Pēc uzņēmumā vēstītā, nākamais pretendents piedāvā testus piegādāt dārgāk, kā arī tie Latviju sasniegtu nedēļu vēlāk, kad jau būtu sākušās Ziemassvētku brīvdienas un testu nogādāšana izglītības un pašvaldību iestādēs nebūtu iespējama.

Savukārt Aizsardzības ministrija (AM) uzsver, ka saskaņā ar noslēgto līgumu starp Valsts aizsardzības un loģistikas iepirkumu centru un "Brief" uzņēmumam tiks piemērots līgumsodu par katru nokavēto dienu - 41 600 eiro dienā.

Saskaņā ar vispārīgās vienošanās noteikumiem, piegādātajam, ja tas nepiegādā preci noteiktā termiņā, var tikt piemērots līgumsods 0,5% vai, ja valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija - 1% apmērā, no nepiegādātās preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no piegādes līguma kopējās summas, atzīmē ministrija.

Vienlaikus neraugoties uz radušos situāciju, AM kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Izglītības un zinātnes ministriju ir sagatavojuši antigēnu testu piegādes plānu un joprojām plāno testu piegādi līdz 17.decembrim, prioritāri tos piegādājot izglītības iestādēm, sociālās aprūpes centriem un pārējām valsts iestādēm.

Jau ziņots, ka VALIC pirmo līgumu par Covid-19 antigēnu paštestu piegādi ir noslēdzis ar "Brief", par vienu testēšanas komplektu maksājot 1,04 eiro, kas bija summa, kas tika iesniegta sākotnējās sarunu procedūras laikā. Līguma kopējā summa par četriem miljoniem paštestu ir 4,16 miljoni eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Novembra izskaņā pirmo līgumu par šo testu piegādi bija plānots slēgt ar citu komersantu - "Ekspress laboratoriju", kas solījās testus piegādāt par 0,75 eiro, taču uzņēmums no līguma slēgšanas atteicās, jo neesot spējis testus piegādāt solītajā termiņā. Līdz ar to pašlaik pirmā iepirkuma izmaksas ir pieaugušas no 3 līdz 4,16 miljoniem eiro.

Valdības sākotnēji pieņemtais regulējums paredzēja, ka no 6.decembra, veicot darba pienākumus klātienē, kur ir iespējams kontakts ar citiem darbiniekiem, pakalpojuma saņēmējiem vai apmeklētājiem, būtu jāveic regulāra Covid-19 testēšana divas reizes nedēļā, izmantojot antigēna paštestus, taču vēlāk lēmums tika mainīts un noteikts, ka darbinieku Covid-19 testēšana ar ātrajiem testiem būs brīvprātīga.

Tāpat vēstīts, ka Aizsardzības ministrija un Nacionālie bruņotie spēki kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ir izstrādājuši plānu, lai izglītības iestādēm visā Latvijā piegādātu antigēnu testus līdz 17.decembrim, aģentūru LETA informēja AM.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, "Brief" reģistrēts 2015.gada oktobrī, un tā pamatkapitāls ir 3000 eiro. Uzņēmuma vienīgā īpašniece ir Ildze Voita. 2020.gadā uzņēmums strādāja ar 6,048 miljonu eiro apgrozījumu un 683 024 eiro peļņu.