Covid-19: pērkot biļetes uz pasākumiem ar fiksētām sēdvietām, būs jānorāda vārds un kontakti

Ministru kabinetam jūlija pēdējā valdības sēdē lemjot par atvieglotiem noteikumiem dažādu kultūras pasākumu rīkotājiem no 1. augusta, biļešu pircējiem turpmāk jārēķinās, ka būs jānorāda arī savs vārds un kontakti, jo izmaiņas paredz pasākumu rīkotājiem pienākumu nodrošināt fiksētas, personalizētas sēdvietas. Biļešu tirgotāji jau radījuši risinājumu, kā to izdarīt ātrāk un ērtāk.

28. jūlijā veiktie grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" paredz, ka divu metru fiziskās distances prasība un prasība par četru kvadrātmetru nodrošināšanu vienai personai vairs neattiecas uz pasākumiem muzejā, bibliotēkā, kultūras centrā, izstāžu zālē, brīvdabas estrādē, teātra ēkā, koncertzālē, kinoteātrī un šo vietu ārtelpā, kuru laikā apmeklētāji atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās.

Noteikumi tagad paredz, ka minētajos pasākumos blakus sēdvietās var atrasties ne vairāk kā divas personas, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi, un ne vairāk kā četras personas, kas ir vienas mājsaimniecības locekļi. Starp katrām blakus esošajām attiecīgi divām vai četrām sēdvietām tiek nodrošināta viena metra distance vai aizsargbarjera. Pametot sēdvietu, personai jāievēro divu metru distancēšanās nosacījumi.

Noteikumu maiņa, samazinot distanci starp sēdvietām no diviem līdz vienam metram, nozīmē arī to, ka pasākuma rīkotājam jānodrošina fiksētas, personalizētas sēdvietas. Tas nozīmē, ka pasākumu rīkotājiem jāspēj identificēt katra persona, kas sēž attiecīgajā sēdvietā, un šī informācija jāglabā vēl mēnesi pēc pasākuma, ja gadījumā tā ir nepieciešama Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC). Katram atsevišķam rīkotājam saviem spēkiem tas būtu praktiski nerealizējami, tāpēc būtiska loma informācijas ievākšanā būs biļešu tirgotājiem.

Viens no lielākajiem biļešu tirgotājiem, uzņēmums "Biļešu paradīze" ir jau reaģējis un izveidojis digitālu risinājumu, kas atvieglos darbu rīkotājiem un būs ērts biļešu pircējiem, portālam "Delfi" pavēstīja "Biļešu paradīze" valdes priekšsēdētājs Jānis Ķuzulis.

"Biļešu personalizācija ir kārtējais Covid-19 jaunās realitātes pārbaudījums Latvijas pasākumu industrijai. Pērkot biļetes internetā būs obligāta prasība ievadīt katras biļetes lietotāja vārdu un kontaktus. Kasēs pircējiem palīdzēs kasieri. Jārēķinās, ka rīkotājs pie ieejas lūgs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu," skaidro Ķuzulis.

Uzņēmuma pārstāvis uzsvēra, ka risinājums ir radīts arī biļetēm, kas nopirktas jau pirms jaunajiem MK noteikumiem un nav personalizētas. "Esam izveidojuši vienkārši lietojamu rīku "Biļešu paradīzes" mājas lapā, kas ļauj katru biļeti personalizēt. To pašu var izdarīt, arī zvanot uz "Biļešu paradīzi". Nav jāuztraucas, ja gadījumā biļete tiek atdota kādam citam, jo tai piesaistītos personas datus varēs neierobežoti mainīt," atzīst Ķuzulis, norādot, ka, jo vairāk apmeklētāju būs personalizējuši biļetes elektroniski, jo mazāk darba būs rīkotājiem, veicot ieejas kontroli.

"Negribētos piedzīvot situācijas, kad rīkotājs ir spiests visus apmeklētāju kontaktus ievākt pie ieejas. Viegli paredzēt, ka tādā gadījumā būs liela drūzmēšanās, gaidīšana un neapmierinātība. Protams, ka jaunā kārtība rada neērtības gan rīkotājiem, gan skatītājiem, bet tā ir cena par iespēju apmeklēt pasākumus lielākam cilvēku skaitam," saka Ķuzulis.

Pēc viņa teiktā, jārēķinās, ka personalizētas biļetes un dokumentu pārbaude pasākumos var kļūt par normu.

Jau ziņots, ka kultūras pasākumu apmeklētājiem no 1.augusta, atrodoties fiksētās un personalizētās sēdvietās, būs jāievēro savstarpēja viena metra distance.

Kultūras ministrijas (KM) Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale skaidroja, ka, tuvojoties kultūras pasākumu organizatoru, tai skaitā valsts un pašvaldību teātru, Latvijas Nacionālās operas un baleta, kā arī koncertorganizāciju un privāto pasākumu organizatoru rudens sezonai, bija nepieciešams noteikt jaunu regulējumu, saskaņā ar kuru veikt savlaicīgu iepriekš plānoto un izpārdoto kultūras pasākumu pārcelšanu un uz tiem iegādāto biļešu maiņu.

Informācija par kultūrvietās notiekošo pasākumu apmeklētājiem tiks fiksēta biļešu nomaiņas brīdī un uzglabāta vienu mēnesi, lai nepieciešamības gadījumā to varētu nodot SPKC rīcībā.

Šādas izmaiņas paredz KM virzītie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas stājas spēkā līdz ar 1.augustu. Minētās izmaiņas saskaņotas ar Veselības ministriju un SPKC.

Regulējums attiecībā uz distances ievērošanu kultūrvietās notiekošajos pasākumos mainīts arī kaimiņvalstīs – Igaunija šādu regulējumu pieņēmusi 9. jūlijā un tas paredz, ka no 15. jūlija iekštelpās var pulcēt līdz 1500 personām, vienlaikus nosakot 50% no telpu piepildījuma kapacitātes. Savukārt Lietuvā šādu regulējumu pieņēma 16. jūlijā un tas paredz, ka no 1. septembra atcelti kultūras pasākuma apmeklētāju skaita ierobežojumi, nosakot vismaz viena metra distances ievērošanu, norādīja ministrijas pārstāve.