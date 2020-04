Covid-19 plaši skartais apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs 'Velis-A' Jelgavā atsācis darbu

Apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs SIA "Velis-A" Jelgavā, kurā Covid-19 tika apstiprināta sešiem darbiniekiem, ir atsācis darbu, apliecināja tā vadītājs un līdzīpašnieks Aldis Knāviņš.

Viņš klāstīja, ka apbedīšanas birojs darbu atsācis sestdien, un otrdien rit otra darba diena. Klientu apkalpošanu nodrošina darbinieki, kas nebija saslimuši un līdz šim bijuši pašizolācijā. Darbinieki veic telpu dezinfekciju pēc katra klienta, strādā, izmantojot respiratorus un sejas vairogus, bet klientiem tiek nodrošinātas aizsargmaskas. Tāpat šie 14 darbinieki veikuši analīzes uz Covid-19, un testi bijuši negatīvi.

Knāviņš un citi sasirgušie veikuši kontroltestus, kas uzrādījuši negatīvus rezultātus, un šodien uzņēmuma vadītājs gatavojas nodot atkārtotu testu. Viņš klāstīja, ka izvēlas nodot analīzes laboratorijā par maksu, jo tad rezultāts un turpmākās darbības ir zināmas ātrāk.

Karantīnas laiku "Velis-A" līdzīpašnieks pavadījis dzīvoklī, un nepieciešamo produktu piegādi līdz durvīm nodrošināja radinieki. Karantīnas ievērošanu pārbaudījuši arī likumsargi, aicinot iznākt pie mājokļa loga, viņš stāstīja.

Knāviņš uzstāja, ka inficēšanās avots nevarēja būt biroja darbiniece, kas marta sākumā atgriezusies no ārzemēm. Viņš arī klāstīja, ka pēc paziņojumiem par inficēšanos birojs saņēmis daudz negatīvu komentāru pie publikācijām medijos, tāpat uzņēmuma darbības apturēšana radījusi lielus zaudējumus. Vienlaikus viņš ir pārliecināts, ka uzņēmums spēs atgūties.

Iepriekš Knāviņš stāstīja, ka viena no uzņēmuma darbiniecēm marta sākumā atgriezusies no ārzemēm, taču tajā laikā uz konkrēto valsti nebija attiecināti ierobežojumi, un arī saslimšana neesot bijuši plaša. Tāpēc, viņaprāt, uz viņu neesot attiecināmi noteikumi par pašizolāciju. Līdz ar to Knāviņš uzskata, ka nevar droši pateikt, ka tieši uzņēmuma darbinieki ir infekcijas avots.

Kopumā saslimšana konstatēta sešiem "Velis-A" pārstāvjiem, lielākoties biroja darbiniekiem, tostarp arī Knāviņam, viņa sievai un bēru muzikantam. Visi ārstējas mājas karantīnā un jūtoties labi.

"Mēs esam saslimuši strādājot," uzskata Knāviņš, piebilstot, ka uzņēmums esot ievērojis visus drošības pasākumus, arī bēru laikā, kopš valstī ieviesta ārkārtējā situācija.

Savukārt Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs iepriekš klāstīja, ka, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu par sešiem saslimušajiem kādā Jelgavas uzņēmumā, epidemiologi izsekoja saslimšanas gaitu, konstatējot, ka pirmais saslimušais inficējies ārzemēs.

Nosakot kontaktpersonas, tika noskaidrots, ka vēl vismaz trīs uzņēmuma klienti ir saslimuši ar Covid-19.