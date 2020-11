Covid-19: Policija atsevišķās Rīgas izklaides vietās konstatē ierobežojumu pārkāpumus

Naktī uz sestdienu Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonas sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju 17 Rīgas naktsklubos un bāros veica pārbaudes, un atsevišķās izklaides vietās tika konstatēti Covid-19 izplatības ierobežošanas noteikumu pārkāpumi.

Pārbaužu mērķis bija kontrolēt to, lai izklaides vietās tiktu ievēroti Covid-19 infekcijas izplatības noteiktie ierobežojumi, proti, noskaidrot, vai šīs izklaides vietas nestrādā pēc pulksten 24, informēja VP.

Policija šāda veida pārbaudes veiks arī turpmāk.

VP ar Rīgas pašvaldības policiju pārbaudīja tādas izklaides vietas kā "First", "Teritorija", "DeFlou", "Tallinas kvartāla teritorija", "8 Lounge", "Coyoty Fly", "Radiobārs", "Kaņepes Kultūras centrs", "Violets", "One One", "Sound Factory Bar", "Rock Cafe", "B Bārs", "Kinki", "Omas briljants", "Lemieks" un "Friend".

Pēc VP pārstāvju paustā, vairumā Rīgas naktsklubu un bāru tika godprātīgi pildīti noteiktie ierobežojumi, taču divās izklaides vietās tika konstatēti būtiski pārkāpumi. Proti, naktsklubos "Omas briljants" un "Violets" darbs turpinājās pēc pulksten 24, notika alkohola tirdzniecība, skanēja skaļa mūzika un netika ievērota divu metru distancēšanās.

VP atzīmē, ka klubā "Violets" tika izmantota konspirācija – uz ieejas durvīm bija atzīme par to, ka naktsklubs nedarbojas, taču apmeklētāji pēc iepriekšējas atlases tika ielaisti pa kluba pagalma ieeju, durvis bija aizslēgtas un apsardzes darbinieki rūpīgi kontrolēja viesus. Pēc pierādījumu iegūšanas, ka naktsklubs turpina savu darbību pēc pusnakts, neatliekamības kārtībā no prokurora tika saņemts akcepts veikt izklaides vietas apskati.

Iekļūšana naktsklubā "Violets" notika ar Speciālo uzdevumu bataljona spēku izmantošanu. Veicot izklaides vietas apskati, uz grīdas tika atrasts un apskates ietvaros izņemts viens caurspīdīgs polietilēna maisiņš, kurā atradās gaišas krāsas pulverveida viela. Saistībā ar notikušo tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process pēc Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likuma 48. panta 1. punkta, norādīja VP.

Tāpat pret abu minēto izklaides vietu īpašniekiem uzsākti administratīvie procesi pēc Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma.

VP pavēstīja, ka līdzīgas pārbaudes veiktas arī citviet Latvijā. Piemēram, Ogres iecirkņa apkalpojamā teritorijā uzsākta 21 resoriskā pārbaude par alkohola lietošanu, ko izdarījis nepilngadīgais. Tāpat Ogres iecirkņa rīkotās pārbaudes laikā nepilngadīgo pulcēšanās vietā uzsākti deviņi administratīvie procesi par narkotisko vielu lietošanu. Piedaloties kinologam ar suni, pie jauniešiem atrastas un izņemtas septiņas MDMA tabletes un aptuveni astoņi grami marihuānas.

VP atgādina, lai gan ārkārtējā situācija valstī stāsies spēkā no 9. novembra, jau patlaban situācija infekcijas izplatības ziņā ir kritiska. Tāpēc iedzīvotāji tiek aicināti ievērot pastiprinātus piesardzības pasākumus jau šajās brīvdienās – nedoties uz izklaides vietām, nepulcēties, izmantot sejas maskas pārtikas veikalos, aptiekās un citās sabiedriskās vietās, ievērot divu metru distanci no citiem apmeklētājiem, kā arī bieži mazgāt rokas.

Tāpat VP akcentēja, ka noteikto ierobežojumu mērķis ir nevis cilvēkus sodīt, bet pasargāt no smagām infekcijas izplatības sekām. Tomēr, gadījumos, ja tiek konstatēti klaji un rupji pārkāpumi, par to paredzēts bargs sods – privātpersonām līdz 2000 eiro, bet juridiskām personām līdz pat 5000 eiro.