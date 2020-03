'Covid-19': Rīgas 49. vidusskolā bērnam liek pārtraukt mācības vecāku inficēšanās dēļ

Kādā Rīgas skolā mācības pagaidām pārtraucis bērns, kura vecākiem apstiprināta saslimšana ar jaunā koronavīrusa izraisīto saslimšanu "Covid-19", apstiprinājis Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC). Pēc sociālajos tīklos publiskotās informācijas, kas raisījusi plašas vecāku un citu interesentu diskusijas, skolēns mācījies Rīgas 49. vidusskolā.

Kā mikroblogošanas vietnē "Twitter" norāda Slimību profilakses un kontroles centrs, bērns ir vesels un veselības stāvoklis tiek novērots. Skolēns atstāja skolu, tiklīdz ğimenes locekļiem tika apstiprināta "Covid-19" infekcija.

"Covid-19" inkubācijas laiks ir 2-14 dienas, tas nozīmē, ka pirmās divas dienas pēc kontakta, cilvēks nav infekciozs pat gadījumā ja ir inficējies.

Ok, precizeju jautajumu - vai taisniba, ka sodien no kadas Rigqs skolas iznema skolnieku, kura abi vecaki ir nokerusi virusu, slepojot ITA un esot no slavena avio reisa (vairkai saslimusie)? Ka tas bija iespejams, ka vecaki tika apzinati ka riskantie, bet berns tapat gaja skola?