Covid-19 riski nav mazinājuši pieprasījumu pēc bērnu vasaras nometnēm

Covid-19 riski un ar tiem saistītie paaugstinātie drošības pasākumi nav mazinājuši pieprasījumu pēc bērnu vasaras nometnēm, līdz ar to gandrīz visas plānoto nometņu grupas jau patlaban ir nokomplektētas, šorīt intervijā Latvijas Radio pastāstīja portāla "E-nometnes.lv" vadītāja Ilze Zvaune.

Viņa gan atzina, ka Valsts izglītības satura centra un Veselības ministrijas izstrādāto vadlīniju dēļ daļa nometņu tika pārceltas uz vēlāku laiku - jūliju vai augustu. Tas esot saistīts tieši ar prasību, ka nometņu dalībnieki nedrīkst uzturēties skolās, kurās vienlaikus uzturas izglītojamie, proti, eksāmenu kārtotāji un uz konsultācijām atnākušie skolēni.

Zvaune apliecināja, ka visi bērnu nometņu rīkotāji ir ņēmuši vērā valdības un atbildīgo institūciju noteiktās papildu drošības prasības saistībā ar Covid-19. Viņa norādīja, ka jau pirms oficiālo institūciju lēmumiem nometņu rīkotāji bija domājuši par dažādiem scenārijiem un paredzējuši "plānu "a", "b" un "c", attiecīgi samazinot grupas, lai varētu nodrošināt prasību izpildi".

"Ir daļa rīkotāju, kuri jau pat pirms [valdības dotās] "zaļās gaismas" nometnes atcēla, bet tas bija ļoti mazs procents," pastāstīja Zvaune.

Vaicāta, vai līdz ar paaugstinātajām drošības prasībām tiek paaugstināta arī nometņu cena, portāla "E-nometnes.lv" vadītāja atbildēja, ka jau pirms valdības lēmuma sarīkotā iekšējā aptaujā 59,3% respondentu norādījuši, ka nometņu cena netiks mainīta. "Arī pašlaik, aptaujājot nometņu rīkotājus, mēs jautājām, vai saistībā ar šīm drošības vadlīnijām, kas varētu veicināt nometņu rīkošanas izmaksas, netiks paaugstinātas nometņu cenas, un viņi atbildēja, ka nē - cena paliek nemainīga," sacīja Zvaune.

Kā ziņots, neraugoties uz Covid-19 pandēmijas dēļ izsludināto ārkārtējo situāciju, valdība pagājušajā nedēļā lēma no 1.jūnija atļaut bērnu nometņu norisi. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Komunikācijas nodaļā norādīja, - tā kā nometnes mēdz būt ļoti dažādas - sākot no interešu izglītības un beidzot ar piedzīvojumu un sporta nometnēm, kā arī to formāti mēdz būt dažādi - dienas vai diennakts, - ir sagatavotas nometņu rīkošanas vadlīnijas, kuras nodotas nometņu organizatoriem. Par interešu izglītības nometnēm papildu informāciju varēs saņemt Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamentā, par sporta nometnēm - IZM Sporta departamentā.