'Covid-19': Saeima sasauc ārkārtas sēdi

Saeima piektdien, 13. martā, sasaukusi ārkārtas sēdi, kuras darba kārtībā ir viens jautājums, proti, par ārkārtējas situācijas izsludināšanu Latvijā, portāls "Delfi" uzzināja parlamenta preses dienestā.

Viktors Valainis (ZZS) Saeimas ārkārtas sēdē par ārkārtējo situāciju aicina Ekonomikas ministriju veidot ciešāku komunikācijas kanālu par uzņēmumu darbību, jo ir neziņa un vairāki uzņēmumi jau de facto apturējuši darbību.

Portālam "Delfi" no neoficiāliem avotiem zināms, ka Saeima opozīcija drīzumā lems par to, ka atsauc savus priekšlikumus otrajam lasījumam novadu reformas likumprojektam, lai to varētu ātri pieņemt.

Uz tādu rīcību deputātus mudina ārkārtējā situācija valstī.

Jau ziņots, ka ceturtdien visā Latvijā saistībā ar "Covid-19" izplatīšanos izsludināta ārkārtas situācija, kas būs spēkā līdz Lieldienām.

Tāpat ceturtdien paplašināts "Covid-19" skarto valstu saraksts, uz kurām ir attiecināti īpaši piesardzības pasākumi.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītajai slimībai. Tā nodēvēta par "Covid-19". Jaunais nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.

Atgādinām, ka pats koronavīruss nav nekas jauns – tā ir jau zināma vīrusu grupa, kas atrasta gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Tomēr pērn rudenī identificētais ir pavisam jauns koronavīrusa paveids – SARS-CoV-2. "Covid-19" ir šī vīrusa izraisītā slimība. Iepriekš nopietnus saslimšanas gadījumus izraisījis SARS koronavīruss jeb SARS-CoV, kura rezervuārs dabā ir civetkaķi un, iespējams, sikspārņi, un MERS koronavīruss, kura infekcijas rezervuārs dabā ir vienkupra kamieļi. "Covid-19" infekcijas avots (rezervuārs) pagaidām nav zināms.