'Covid-19': saslimšana Dailes teātrī; pasaule turpina izolēties. Teksta tiešraides arhīvs

Sabiedrība, LatvijaSaeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vairākums šodien atbalstīja Jaunās konservatīvās partijas deputātu priekšlikumu ārkārtējas situācijas laikā sakarā ar Covid-19 aizliegt organizēt azartspēles un izlozes, izņemot interaktīvās azartspēles, skaitļu izlozes un momentloterijas.Par attiecīgo normu šovakar vēl būs jābalso Saeimas ārkārtas sēdē, kas vēl ir jāsasauc. (LETA)

Kultūra, LatvijaKamēr Dailes teātrim ir liegta iespēja demonstrēt izrādes uz skatuvēm, tā darbinieki aicina skatītājus teātri ielaist savās mājās un baudīt digitālo repertuāru ar senākiem Dailes teātra iestudējumiem, kurus dzīvajā izpildījumā redzēt vairs nav iespējams. Sadarbībā ar Latvijas Televīzijas īstenoto projektu “Teātris.zip” Dailes teātris ir padarījis pieejamas skatīšanai internetā 10 teātra izrādes.Izrādes ir skatāmas Dailes teātra "youtube.com" kontā, bet pilns izrāžu saraksts un plašāka informācija par iestudējumiem atrodama teātra mājaslapas īpašajā sadaļā #Starpbrīdis – www.dailesteatris.lv/starpbridis. Šis ir īslaicīgs projekts. Izrādes būs pieejamas uz aptuveni mēnesi - laiku, kamēr valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un apmeklēt teātri klātienē nav iespējams.Pieejamās izrādesIzrādes bērniem:VĀRNU IELAS REPUBLIKA (2011), režisore Laura Groza-ĶibereJĒRĀDIŅA (2016), režisors Pēteris LiepiņšPĪTERS PENS (2014), režisore Laura Groza-ĶibereMūzikli:MARLĒNA (2011), režisore Inese MičuleOŅEGINS (2013), režisors Dž.Dž.DžilinžersDramatiskās izrādes:MARIJA STJUARTE (2010), režisors Dž.Dž.DžilindžersSAULES BĒRNI (2015), režisors Dž.Dž.DžilindžersAIJA PĒC JAUNSUDRABIŅA (2010), režisors Regnārs VaivarsGRANĀTU KRĀSAS APROCE (2016), režisors Mihails GruzdovsIESPĒJAMĀ TIKŠANĀS (2016), režisors Dmitrijs Petrenko

AutosportsPiektdien oficiāli pārcelts arī Eiropas rallija čempionāta (ERC) posms, kam no 7. līdz 9. maijam bija jānotiek Kanāriju salās. Līdz ar to ERC sezona varētu sākties ar trešo posmu, kam jānotiek Liepājā no 29. līdz 31. maijam.

Sports, LatvijaŠobrīd izskatās, ka pasaules hokeja čempionāt norise ir praktiski neiespējama. Latvijas izlase ir viena no tām, kas atceļ pārbaudes spēles šajā pavasarī. https://www.delfi.lv/sports/news/hokejs/atceltas-latvijas-hokeja-izlases-parbaudes-speles-ar-sveices-izlasi.d?id=51987279

Latvija, sabiedrībaJauno konservatīvo frakcija piektdien iesniedza priekšlikumus grozījumiem likumprojektā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību”, lai aizliegtu azartspēļu organizēšanu. Grozījumi paredz likumprojektā papildināt 7.pantu ar 4.punktu šādā redakcijā “aizliegt organizēt azartspēles un izlozes, izņemot interaktīvās azartspēles, skaitļu izlozes un momentloterijas”. Šobrīd azartspēļu zāles turpina darboties, un saglabājas riski sabiedrības veselībai.

Pasaule, Vatikānshttps://www.delfi.lv/news/arzemes/katolu-baznica-piedod-grekus-covid-19-piemekletajiem.d?id=51987187

EiropaEiropas Parlamenta komitejas deputāti atzinīgi vērtē ierosināto “Covid-19" pētniecības paketi, uzsverot, ka Eiropas savienībai nākotnē jābūt labāk sagatavotai. "Mēs atzinīgi vērtējam komisāres Gabrielas veiktos pasākumus un gandrīz 140 miljonu euro piesaistīšanu cīņai ar Covid-19. Komisija ļoti ātri izsludināja ārkārtas uzaicinājumu pieteikties uz papildus dotācijām pētījumu programmā "Apvārsnis 2020" un piesaistīja partnerus Novatorisku zāļu ierosmē (IMI)", sacīja ziņotājs par pētniecības un inovācijas programmu "Apvārsnis Eiropa" Kristians Ēlers. "Tagad mums jādomā uz priekšu, kā labāk sagatavoties nākotnei. Pētniecībai un izstrādei nenoliedzami ir būtiska nozīme globālo problēmu risināšanā. Tas ir vēl viens iemesls, lai atbalstītu mūsu priekšlikumu piešķirt 120 miljardus eiro programmai "Apvārsnis Eiropa" nākamajā daudzgadu budžetā."Viņš arī norādīja, ka "Covid-19 izraisītā veselības krīze mobilizē domāšanu un tagad galvenā prioritāte esot apturēt vīrusa izplatību. “Nozarē tiek veikti steidzami pētījumi, lai atrastu ārstēšanas metodi un vakcīnu. Vīrusa ārkārtīgi straujā izplatīšanās ir ievērojami samazinājusi mūsu tik ļoti savienoto pasauli, un mums būtu jāsaprot, ka vienota un saskaņota rīcība starp dalībvalstīm ir vienīgais veids, kā šo krīzi pārvarēt", sacīja Kristians Ēlers.

Pasaule, AustrālijaAustrālija nolūkā ierobežot jaunā koronavīrusa izplatību piektdien slēgusi nomaļus esošos aborigēnu ciematus, bažījoties, ka šīs mazaizsargātās kopienas var strauji kļūt par infekcijas upuriem. (LETA)

Pasaule, Ķīna “Covid-19” ierobežojošo pasāku dēļ Ķīnā ievērojami samazinājies gaisa piesārņojums. Saskaņā ar NASA datiem gaisā virs Ķīnas būtiski kritusies slāpekļa dioksīda koncentrācija, ziņo BBC.

Latvija, sabiedrībaLai noskaidrotu kā ārkārtas situācija saistībā ar "Covid-19" vīrusa izplatību pasaulē un Latvijā ir ietekmējusi interneta lietotāju paradumus, digitālās mārketinga aģentūras iMarketings.lv eksperti ir izpētījuši meklēšanas pieprasījumu dinamiku "Google" meklētājā. Tā kā marta dati vēl nav pieejami, pētījums veikts par šī gada diviem pirmajiem mēnešiem – kad situācija Latvijā ar "Covid-19" bija sākuma posmā. Veicot pētījumu, tika izmantoti vismaz 300 populārākie meklēšanas atslēgvārdi un veikts to salīdzinājums (februāris pret janvāri). Straujāko kāpumu "Google" meklētājā ir piedzīvojuši šādi produkti: sejas maskas (+260%), roku dezinfekcijas līdzekļi (+1312%) un tualetes papīrs (+50%). Sejas maskas un roku dezinfekcijas līdzekļi ļoti ātri ir kļuvuši par ekskluzīvas kategorijas produktiem un tiek aktīvi meklēti. Var pieļaut, ka "Google" meklētājā visi interesenti nevarēja atrast īsto produktu par vēlamo cenu, līdz ar to daļa cilvēku mēģināja meklēt alternatīvus variantus. Piemēram, meklējumu skaits atslēgvārdam "gāzmaska" pieauga par 129%.

Mediji, Latvija Mobilo sakaru operators “Tele2” būtiski samazinās reklāmas izvietošanu “Facebook”, “Instagram”, “Google” un “YouTube”, novirzot to Latvijas medijiem, lai ārkārtas situācijas laikā stiprinātu vietējos medijus, kuru ziņu redakcijas veido vietējo saturu un ziņo par sabiedrībai aktuālajiem notikumiem. “Pašreizējā situācijā ir svarīgi stiprināt vietējos medijus, kuru darbību būtiski ietekmē sarūkošais reklāmdevēju skaits, tādēļ pārskatījām “Tele2” reklāmas budžetu, novirzot to vairāk Latvijas medijiem. Ceru, ka šis lēmums palīdzēs medijiem, lai tie spētu turpināt svarīgo darbu, kuru šobrīd veic, lai sabiedrībai būtu pieejama plaša un kvalitatīva informācija par aktualitātēm Latvijā un pasaulē,” atzīst “Tele2” valdes priekšsēdētājs Valdis Vancovičs.

PasaulePasaulē lielā ātrumā notiek darbs pie vakcīnu izstrādes, kas varētu pasargāt pret “Covid-19”. Pašlaik tiek izstrādātas vairāk nekā 20 vakcīnas, bet vienā gadījumā, izlaižot dzīvnieku posmu, jau sākušies izmēģinājumi uz cilvēkiem, ziņo BBC. Ja zinātniekiem izdotos izstrādāt efektīvu vakcīnu šī gada laikā, priekšā ir vēl daudz darba, pirms tā nonāktu masu ražošanā. Attiecīgi vakcīna nevarētu būt pieejama ātrāk par nākamā gada vidu, skaidro BBC. Pašlaik starp cilvēkiem cirkulē četru veidu koronavīrusi. Tie izraisa parastu saaukstēšanos, pret ko arī nav vakcīnas.

Latvija, sabiedrība21. un 22. martā Zemessardzes bataljonos visā valsts teritorijā notiks mācības ar mērķi pārbaudīt personāla gatavību nepieciešamības gadījumā sniegt atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām "Covid-19" izplatības ierobežošanā.Zemessardzes bataljoni savās atbildības teritorijās trenēs telšu izvēršanu un aprīkojuma darba kārtības pārbaudi. Telšu izvēršanas notiks vietās, kur civiliedzīvotājiem tas neradīs neērtības. Zemessardzes bataljoni veiks vienību personāla gatavības pārbaudi reaģēt krīzes situācijās, sadarbojoties ar valsts institūcijām.Zemessardzes apmācību laikā tiks ievērotas Slimību profilakses un kontroles centra noteiktās preventīvās un pretepidēmiskās instrukcijas.

Latvija/UkrainaLai nodrošinātu Latvijas un Ukrainas valstspiederīgo repatriācijas iespējas saistībā ar COVID-19 izplatību, 21. martā un 22. martā SIA “LDZ CARGO” sadarbībā ar Ukrainas dzelzceļu organizēs vilciena Kijeva-Rīga un Rīga-Kijeva speciālos reisus.Vilciens maršrutā Kijeva-Rīga dosies sestdien, 21. martā, plkst.12.45, bet no Rīgas uz Kijevu tas aties svētdien, 22. martā, plkst.19.40.Visiem pasažieriem ir jābūt derīgiem ceļošanas dokumentiem, kā arī ikvienam pasažierim, kas vilcienā Kijeva-Rīga atgriezīsies Latvijā, ir pienākums aizpildīt vilcienā izsniegto anketu, kur jāapliecina, ka pēc izkāpšanas Rīgā sešu stundu laikā apņemas nokļūt savā dzīvesvietā.Biļetes braucienam uz Latviju iegādājamas Ukrainas dzelzceļa mājaslapā vai uz vietas – biļešu kasē, Kijevā.Braukšanas dokumentu iegādei braucieniem vilcienā Rīga-Kijeva 20., 21. un 22.martā Rīgas pasažieru stacijas ēkā strādās starptautiskās biļešu kases. Viena biļešu kase strādās 20. martā no plkst.17:00 līdz plkst.21:00, bet divas biļešu kases strādās 21. un 22. martā no plkst.10:00 līdz plkst.20:00. Pusdienas pārtraukuma laikā, no plkst.13:00 līdz plkst.14:00, strādās tikai viena kase. Braukšanas dokumentus braucieniem no Rīgas varēs iegādāties, tikai uzrādot Ukrainas valsts piederības apliecinošo dokumentu – pasi.

Pasaule, SpānijaMadrides reģiona valdība piektdien paziņoja par plānu samilzušās koronavīrusa krīzes dēļ nekavējoties būvēt jaunu slimnīcu ar 5500 gultasvietām, vienlaikus veselības aizsardzības dienesti pavēstīja, ka saslimušo skaits pandēmijā sasniedzis 20 000, bet mirušo skaits pārsniedzis 1000. (LETA)

!!!Informācija Latvijas pilsoņiem ārzemēs!!! Pēc Ārlietu ministrijas pieprasījuma un ar satiksmes ministrijas atļauju Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" izpildīs glābšanas lidojumus no Londonas, Tbilisi un Amsterdamas uz Rīgu. Ar katru no šiem reisiem būs iespējams atceļot līdz 140 pasažieriem. Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pilsoņi, kā arī šo valstu pastāvīgie iedzīvotāji, kuri vēlas atgriezties, tiek aicināti rezervēt biļetes šiem lidojumiem, zvanot uz "airBaltic" zvanu centru pa īpaši izveidotu tālruni +371 67207771

Sports, Latvija/ārzemesKaspars Dubra: Dzīvoju futbola kluba bāzē, kurā spēlētājiem ir istabiņas. Viena istabiņa uz diviem spēlētājiem. Te esmu palicis viens. Apkārt man ir apžogota teritorija ar apsardzi. Esmu kā tādā cietumiņā. Atliek gaidīt tālākhttps://www.delfi.lv/sports/news/futbols/dubra-par-vientulibu-ukrainas-kluba-baze-dzivoju-viens-apzogota-teritorija-ar-apsardzi.d?id=51986353

Sabiedrība, Latvija Neraugoties uz to, ka Latvijā ir 111 saslimušie, faktiski visiem no viņiem ir izsekojama epidemioloģiskā saite. 95% cilvēku bija ārzemēs – infekcijas skartajās teritorijās. Tomēr pēdējās dienās SPKC novēroja, ka pieaug sekundāro infekciju skaits – proti, cilvēks ar "Covid-19" inficējies no zināma pacienta. Inficēšanās notiek pārsvarā ģimenēs, tomēr tas notiek arī citās vietās. https://www.delfi.lv/news/national/politics/saslimis-vel-viens-salaspils-1-vidusskolas-skolens-covid-19-apstiprinats-19-pasvaldibas.d?id=51986761

Sports, Eiropa"Te esmu palicis viens. Apkārt man ir apžogota teritorija ar apsardzi. Esmu kā tādā cietumiņā. Atliek gaidīt tālāk," portālam "Delfi" stāsta Latvijas izlases aizsargs Kaspars Dubra, kurš koronavīrusa dēļ palicis viens Ukrainas kluba "Oleksandriya" bāzē.https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/dubra-par-vientulibu-ukrainas-kluba-baze-dzivoju-viens-apzogota-teritorija-ar-apsardzi.d?id=51986353

Pasaule, BrazīlijaUz Riodežaneiro pievārtē Korkovado kalna smailē stāvošās 40 metrus augstās Kristus Pestītāja statujas simboliski ar attēliem ikviens aicināts aizlūgt par "Covid-19" cietušajiem visā pasaulē.https://g3.delphi.lv/dgs/loader.php#id=148237

Sabiedrība, Latvija Aizvadītajā diennaktī policija veikusi 464 pārbaudes par ārkārtējās situācijas aizliegumu un ierobežojumu neievērošanu, konstatēti 38 pārkāpumi.

Sabiedrība, LatvijaĀrkārtējās situācijas laikā ir slēgti Elektrum klātienes klientu apkalpošanas centri. Tāpat kā līdz šim klientu serviss ir pieejams pa tālruni 8400 katru dienu no plkst. 8-20 vai rakstot e-pastu uz klientu.serviss@elektrum.lv. Latvenergo aicina izmantot klientu pašapkalpošanās rīkus - portālu Elektrum.lv un mobilo lietotni Elektrum.Veicinot solidaritāti sabiedrībā, portāls piedāvā iespējas arī palīdzēt saviem tuvākajiem – vecākiem, vecvecākiem, kuru digitālās prasmes, iespējams, ir mazākas. Portālā ir iespēja veikt rēķinu apmaksu arī par citu līgumu, kā arī kļūt par papildlietotāju radinieka līgumam.

Izglītība, Latvija2020. gada 19. martā valdība ir atbalstījusi Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) iniciatīvu par 5000 viedierīču dāvinājumu skolēniem, tomēr ministrijā pieļauj, ka skolēnu, kam nepieciešams atbalsts, varētu būt vairāk. IZM aicina pašvaldības aktīvāk iesaistīties šajā procesā, nodrošinot skolas un izglītojamā gatavību attālināto mācību procesā.

Sports, pasaulePiektdien uz nenoteiktu laiku pārcelts pasaules čempionāta rallijkrosā sezonas otrais posms, bet pirms nedēļas jau tika pārcelts pirmais posms. Pirmajam posmam Katalonijā bija jānotiek 18. un 19.aprīlī, bet Portugāles etaps bija iecerēts 2. un 3.maijā.

Sabiedrība, Latvija https://www.delfi.lv/aculiecinieks/news/witness/video-birzgale-paldies-zibakcija-iedzivotaji-vienojas-prata-vetras-dziesma.d?id=51983991

Pasaule, ASVASV no “Covid-19” miruši četri vienas ģimenes locekļiŅūdžersijā no “Covid-19” pēc kopīgām ģimenes vakariņām mirusi 73 gadus veca māte un trīs viņas pieaugušie bērni, bet vēl trīs radinieki ir slimnīcās, ziņo BBC. Vēl 19 ģimenes locekļi pašlaik ir pašizolācijā.

Sabiedrība, Latvija Lai nodrošinātu pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu māju kāpņu telpu papildus dezinfekciju koronavīrusa “COVID-19” izplatības ierobežošanai un inficēšanās risku mazināšanai, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) sētnieki un uzkopšanas vienības darbinieki nodrošināti ar papildus dezinfekcijas līdzekļiem, lai paralēli ikdienas uzkopšanai biežāk lietotajām virsmām veiktu dezinficēšanu.

Pasaule,ASVASV Valsts departaments aptur vīzu pakalpojumus visās vēstniecībās un konsulātos pasaulē.

Pasaule, ItālijaItālijas pilsētā Bergamo slimnīcas ir pārpildītas un pacienti, kam nepieciešama intensīvā aprūpe, tiek sūtīti uz citiem reģioniem, ziņo CNN.

Pasaule, UzbekistānaValstī izsludināts ārkārtas stāvoklis, slēgtas visas skolas un aizliegti pasākumi, tostarp cilvēki mudināti neapmeklēt piektdienu lūgšanas mošejās. Valsts televīzijā tiekot pārraidītas izglītojošas pārraides, lai skolēni varētu apgūt svarīgākos mācību priekšmetus mājās, vēsta "Eurasia Net".

Sabiedrība, LatvijaVēloties pasargāt gan uzņēmuma klientus, gan darbiniekus, akciju sabiedrība “Gaso” (dabasgāzes sadales sistēmas operators) uz nenoteiktu laiku pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē gan Rīgā, gan reģionos.Ierastajā režīmā ar klientiem strādā tikai GASO Avārijas dienests (tālrunis 114).

Kultūra/ sabiedrība, LatvijaViens "Covid-19" gadījums konstatēts Dailes teātrī, bet skatītājiem, kuri apmeklēja teātri pirms ārkārtējā stāvokļa ieviešanas, saslimšanas risku neesot.

Pasaule, TurkmenistānaAutoritārās valsts kontrolētie ziņu kanāli par globālo "Covid-19" pandēmiju gandrīz neko nevēsta. Koronavīrusa izraisītā slimība, neiedziļinoties detaļās, tikai īsi pieminēta vadošās televīzijas 19. marta ziņu pārraidē, atreferējot prezidenta Gurbanguli Berdimuhamedova sarunu ar kaimiņos esošās Uzbekistānas līderi Šavkatu Mirzijojevu, vēsta "Eurasia Net". Iepriekš koronavīruss ziņās pieminēts vien 5. martā.Pusnaktī uz 20. martu bez jebkādiem paskaidrojumiem pilnībā noslēgta iekļūšana galvaspilsētā Ašgabatā, ziņo "Radio Brīvā Eiropa". Pilsētā netiek ielaistas ne privātās automašīnas, ne satiksmes autobusi.

!!!LIVE!!! https://www.delfi.lv/news/national/politics/covid-19-amatpersonas-informe-par-slimibas-izplatibu-video-tiesraide.d?id=51986061

Sabiedrība, LatvijaLīdz ar kraso vīrusa "Covid-19" uzliesmojumu visā pasaulē, arī Latvijā, saudzējot savu un citu veselību, daudzos uzņēmumos priekšroka tiek dota darbam un mācībām attālināti – ar interneta starpniecību.Satiksmes ministrija kopā ar Latvijas Valsts radio un televīzijas centru (LVRTC) un Latvijas Mobilo Telefonu (LMT) ir sagatavojusi vienpadsmit padomus, kas palīdzēs samazināt nelietderīgu datu lietojuma apjomu, tādējādi ļaujot uzlabot datu pārraides ātrumu.

Pasaule, AzerbaidžānaValsts autoritārais prezidents Ilhams Alijevs devis mājienu, ka koronavīrusa dēļ būtu nepieciešams vēl vairāk apspiest politisko opozīciju. Uzrunājot tautu Novrūza svētkos, kas plašā reģionā, tostarp kurdu apdzīvotajās zemēs un Irānā tiek svinēts kā simbolisks jaunais gads un pavasara svētki, Alijevs paziņoja, ka viņa oponenti ir "piektā kolonna, kas vēlas iznīcināt Azerbaidžānu". Viņš norādījis, ka koronavīrus krīzes dēļ varētu izsludināt ārkārtas stāvokli, brīdinot tautu, ka pret Azerbaidžānu noskaņoti spēki, piektā kolonna un nacionālie nodevēji varētu situāciju izmantot valsts destabilizācijai.

Pasaule, EiropaEiropā no “Covid-19” mirušo skaits pārsniedzis 5000, ziņo aģentūra AFP.

Aviācija, LatvijaSekas, ar kurām jau pašlaik saskaras aviācijas nozare un starptautiskās prognozes liecina, ka šī nozare būs viena no tām, kas ilgtermiņā vissmagāk cietīs no Covid-19 radītajām sekām. Turklāt aviācija ir stratēģiskās nozīmes nozare, kas ir jo īpaši svarīga krīzes laikā. Tādēļ, valsts ilgtermiņa interesēs atbalsts nozarei nepieciešams šodien – uzsver Artūrs Kokars, biedrības “Latvijas Aviācijas asociācija” (LAA) valdes loceklis.LAA viedoklim pievienojas lidostas "Rīga" vadība. “Visa aviācijas nozare, tostarp arī lidosta “Rīga”, patlaban saskaras ar dramatisku ieņēmumu kritumu, tādēļ tai ir nepieciešams nekavējošs finansiāls atbalsts. Pilnībā izprotot to, ka patlaban spēkā esošais ES regulējums bez īpaša Saeimas lēmuma neparedz valsts atbalstu aviācijai, aicinām politiķus izlēmīgi risināt radušos situāciju un nepieļaut nozares sabrukumu,” uzsver lidostas “Rīga” valde.

Pasaule, IrākaASV “Covid-19” dēļ apturējušas Irākas spēku apmācīšanu cīņai pret “Daesh”, ziņo CNN.

Sabiedrība, Latvija Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, lai samazinātu koronvīrusa “COVID-19” izplatību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) no šī gada 23. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām pārtrauks klientu apkalpošanu klātienē visās 30 teritoriālajās nodaļās. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka visi iepriekšējie pieraksti PMLP pakalpojumu saņemšanai ir atcelti.

Pasaule, Eiropa https://www.delfi.lv/news/arzemes/covid-19simtiem-eiropiesu-inficejusies-austrijas-sleposanas-kurorta.d?id=51985779

Sabiedrība, Latvija Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, AS Drogas aicina pircējus ievērot drošības pasākumus, tādējādi sargājot gan sevi, gan veikalu personālu, gan sabiedrību kopumā. Tāpat iedzīvotājiem ieteicams veikalu apmeklējumus veikt plānoti, izvēloties tam stundas, kad veikalos ir mazāk cilvēku.

Sabiedrība, Latvija18. martā Daugavpils reģionālās slimnīcas Infekciju nodaļā nonāca pirmā "Covid-19" paciente. Sieviete marta sākumā atgriezās no Itālijas un dažas dienas vēlāk saslima."Ielidojot Rīgā, viss bija kā parasti. Neviens mūs nesagaidīja, neviens netika pārbaudīts, nevienam nekas netika vaicāts. Visi izkāpa no lidmašīnas un vienkārši devās savās gaitās. Ārkārtējā situācija tobrīd vēl nebija izsludināta," atceras slimniece.https://www.delfi.lv/vina/personiba-un-brivais-laiks/aktuali/svarigi-just-ka-no-tevis-nenoversas-daugavpils-slimnicas-paciente-par-inficesanos-ar-covid-19.d?id=51985803

Politika, LatvijaSaeimas deputāti šodien no rīta sanāca kopā uz ārkārtas sēdi, lai steidzami apstiprinātu vairākus likumprojektus. Tagad deputātiem atkal jāsanāk uz vēl vienu ārkārtas sēdi, tā sāksies pulksten 14.45

Tirdzniecība, LatvijaZemkopības ministrs Kaspars Gerhards, pamatojoties uz Ministru kabineta deleģējumu, izdevis rīkojumu, kas izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā ierobežos slimības Covid-19 izplatību pārtikas mazumtirdzniecības vietās un sabiedriskās ēdināšanas iestādēs, kā arī dos iespēju pārtikas ražotājiem bez pārtraukumiem ražot un realizēt savu produkciju.Rīkojumā noteikts, ka:1. Pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmumiem, kuri sniedz ēdināšanas pakalpojumus vai tirgo nefasētu pārtiku, kas pirms lietošanas uzturā nav jāmazgā vai termiski jāapstrādā (piemēram, cepumus, gatavos ēdienus, salātus), jānodrošina minēto produktu tirgošana tikai fasētā veidā pašapkalpošanas zonās vai iesaiņošanu pēc pircēja lūguma.2. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem jānodrošina katram apmeklētājam individuālu galda piederumu un trauku komplektu, kā arī salvešu izsniegšanu (piemēram, šķīvji nedrīkst apmeklētāju zonā būt izvietoti kaudzēs, dakšas un naži nedrīkst būt apmeklētāju izvietoti atklātā veidā kastēs).

Sports, pasaulePārcelts Eiropas čempionāts badmintonā, kuram 21.-26. aprīlī bija jānotiek Kijevā. Pagaidām sacensības pārceltas uz nenoteiktu laiku, bet tiek pieļauts, ka šogad Eiropas čempionāts badmintonā tā arī nenotiks.Eiropas čempionātam no Latvijas sportistiem kvalificējusies bija Monika Radovska

Sabiedrība, LatvijaPastiprinot drošības pasākumus, Latvijas Pasts sāk izvietot stikla aizsargbarjeras arī reģionu pasta nodaļās, kopumā aprīkojot 253 lielākās un apmeklētākās pasta nodaļas. Šāds risinājums radīts, lai ierobežotu saskarsmi starp pasta nodaļas operatoru un klientu. Neieciešamos darbus barjeru uzlikšanai nedēļas nogalē reģionos paveiks Latvijas Pasta šoferi.

Pasaule, Lielbritānijahttps://www.delfi.lv/news/arzemes/latviesi-no-liverpules-aizvien-grutak-atrast-partiku.d?id=51985707

Sabiedrība, pasaule Bulgāru politologs, Liberālo stratēģiju centra priekšsēdētājs Ivans Krastevs: "Laikā, kad paša dzīvība ir uz kārts, lielākā daļa cilvēku kļūst ļoti atvērti ekspertu ieteikumiem un zinātnes atzinumiem. To viegli pamanīt arī tagad augošajā leģitimitātē, ko ieguvuši profesionāļi, kas cīnās pret vīrusu. Profesionālisms atkal ir modē." https://www.delfi.lv/news/arzemes/ivans-krastevs-septinas-macibas-ko-sniedz-jaunais-koronaviruss.d?id=51985301

!!!Sabiedrība, Latvija!!! Portālā "Delfi" pulksten 15 varēs vērot preses konferenci no Valsts kancelejas, kurā atbildīgās amatpersonas informēs par valsts atbalstu uzņēmējiem un piesardzības pasākumiem jaunā koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" izplatības ierobežošanai.

Izglītība, Latvija Tālmācības laikā, papildinot un padarot mācību procesu interesantāku, "Latvenergo" aicina izmantot portālā FIZMIX.LV pieejamos mācību materiālus - dažādus testus, lai pārbaudītu savas zināšanas, gan interaktīvus eksperimentus, ko veidojusi FIZMIX komanda. Portālā ir pieejami īsi un saprotami fizikas tematu skaidrojumi, kas dod iespēju ātri iepazīties ar konkrēta fizikas temata pamatprincipiem un atrast informācijas avotu, kur par to uzzināt vairāk. Materiāli ir izveidoti jaunāko klašu skolēniem, 8. un 9. klašu skolēniem, vidusskolēniem un skolotājiem

Pasaule, ASV ASV Kalifornijas štata gubernators Gevins Ņūsoms ceturtdien izdeva rīkojumu visiem štata iedzīvotājiem palikt mājās, lai ierobežotu jaunā koronavīrusa izplatīšanos.Rīkojums stājas spēkā ceturtdienas vakarā pēc vietējā laika. Tas neaizliedz darboties svarīgākajiem uzņēmumiem, tostarp pārtikas veikaliem un degvielas uzpildes stacijām. (LETA)

Auto, LatvijaAuto asociācija norāda, ka krīzes līdzšinējā attīstība ļauj prognozēt, ka auto tirdzniecība apstāsies pilnībā, kā arī būtiski samazināsies auto remontu un apkopju apjoms. Tas nozīmē štatu samazināšanu par 50% un vairāk, kā arī grūti realizējamu krājumu veidošanos, kas prasīs papildu finansējumu saistību nodrošināšanai.https://www.delfi.lv/auto/zinas/auto-asociacija-apstajusies-ne-tikai-auto-tirdznieciba-bet-ari-apkope-un-remonts.d?id=51985641

Pasaule, SpānijaSpānija kļuvusi par ceturto valsti, kurā mirušo skaits no "Covid-19" pārsniedz 1000. Līdz šim tik daudz bija reģistrēti tikai Ķīnā, Itālijā un Irānā.https://twitter.com/AFP/status/1240957747979530245

Sabiedrība/ atpūta, Latvija Laikā, kad vīrusa "Covid-19" izplatība turpinās, Sigulda aizsāk sociālu akciju ar motīvu "Satiec sevi", kuras laikā iedzīvotāji un pilsētas viesi tiek aicināti būt atbildīgiem un publiskās vietās uzturēties tikai tad, ja tas patiešām nepieciešams. Savukārt, saprotot, ka pastaigas svaigā gaisā ir nepieciešamas vienmēr, ikviens tiks iepazīstināts ar mazāk zināmiem un jauniem apskates objektiem un maršrutiem, lai mazinātu liela cilvēku skaita koncentrēšanos vienuviet. https://www.delfi.lv/turismagids/latvija/sigulda-aicina-doties-pastaigas-pa-mazak-zinamiem-marsrutiem.d?id=51983975

Sabiedrība, Latvija Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) atzinīgi vērtē 2020.gada 19.martā Ministru kabineta apstiprināto likumu par atbalstu uzņēmējdarbībai un darba ņēmējiem Covid-19 dēļ, piešķirot darbiniekiem dīkstāves pabalstu krīzes skartajās nozarēs. Tai pat laikā norādām, ka tas tikai daļēji mazinās krīzes izraisītās sekas. Kaut arī LBAS aicina valsts ārkārtējās situācijas laikā masveidā neatlaist darbiniekus, šajā brīdī Nodarbinātības valsts aģentūra ir saņēmusi jau 8 pieteikumus par kolektīvo atlaišanu. Darbinieku atbrīvošana notiek arī citos uzņēmumos krīzes skartajās nozarēs.

Pasaule, Brazīlija "Tie, kuri skatījās [seriālu] "Černobiļa", sapratīs, kas notika. Aizvietojiet atomelektrostaciju ar koronavīrusu un Padomju Savienību ar Ķīnu. Vēl viena diktatūra izvēlējās slēpt kaut ko nopietnu tā vietā, lai to atklātu, kas tādā gadījumā būtu glābis daudz dzīvību. Ķīna ir vainīga un [politiskā] brīvība būtu risinājums," trešdienas vēlā vakarā tvītoja par "Tropu Trampu" dēvētā Brazīlijas prezidenta Žaira Bolsonaru dēls un Brazīlijas parlamenta deputāts Eduardo. Viņa ieraksts tūdaļ izplenījās Ķīnas nopēlumu, kā arī pieprasījumu atvainoties. Brazīlijas apakšpalātas spīkers tūdaļ arī atvainojies "par Eduardo Bolsonaru neapdomīgajiem vārdiem", tomēr tvīts līdz šim brīdim nav izdzēsts. Arī ASV prezidents Donalds Tramps koronavīrusu uzsvērti uzrunās dēvē par Ķīnas vai ķīniešu vīrusu, saņemot kritiku no Austrumu lielvalsts. https://twitter.com/BolsonaroSP/status/1240286560953815040?ref_src=twsrc%5Etfw

Izglītība, Latvija Līdz ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) lēmumu pirmdien, 23. martā, skolasbērni visā Latvijā no pavasara brīvlaika neatgriezīsies skolas solā, jo koronavīrusa "Covid-19" pandēmijas dēļ mācības notiks attālināti un digitāli. "Delfi"skaidro, kā šis process praktiski varēs noritēt. https://www.delfi.lv/news/national/politics/delfi-skaidro-cik-gatava-tikla-parslodzei-ir-e-klase-un-interneta-sniedzeji-latvija.d?id=51984431

Bizness, LatvijaLatvijā šonedēļ stājoties spēkā karantīnai, viens no valsts dzērienu nozares līderiem AS “Aldaris” informē, ka turpina savu darbību. Organizējot savu darbu, uzņēmums stingri ievēro medicīnas iestāžu rekomendācijas, jo īpaši koncentrējoties uz darbinieku drošību, taču, pieaugot pieprasījumam pēc dažādiem aizsarglīdzekļiem, uzņēmumam nākas īstenot bezprecedenta pasākumus to iegādei. Uzņēmums neizslēdz, ka tas var ietekmēt ražošanas efektivitāti.“Darām visu iespējamo, lai aizsargātu AS “Aldaris” darbiniekus un partnerus no ārējiem draudiem. Pilnīgi visu aizsarglīdzekļu pieejamība Latvijā šobrīd ir ierobežota, un jo sevišķi sarežģīti ir iegādāties respiratorus ar atbilstošu aizsardzības līmeni. Piegādes menedžeri nepārtraukti meklē uzņēmumus, kas spēj piegādāt jebkādus apjomus pat par paaugstinātām cenām - tā ir šodienas realitāte. Mēs šobrīd gaidām 500 respiratorus, kurus Carlsberg Group pasūtījusi no Ķīnas. Mēs cenšamies nodrošināt maksimāli pieejamos risinājumus, lai sniegtu aizsardzību ikvienam, kas atrodas ārpus mājas,” uzsver "Carlsberg Baltic" loģistikas direktors Baltijas valstīs Edgars Bērziņš.

Pasaule, Lietuva, Igaunija https://www.delfi.lv/news/arzemes/covid-19-igaunija-283-inficetie-lietuva-48.d?id=51985355

Pasaule, Baltkrievija Baltkrievijas autoritārais prezidents Aleksandrs Lukašenko “Covid-19” nosaucis par psihozi, ziņo aģentūra “Belta”. “Esmu pilnīgi pārliecināts, ka šī ir kārtēja psihoze, kas kādam nāks par labu, bet kādam kaitēs,” koronavīrusa nopietnību noliedza Lukašenko. Viņaprāt vairāk kaitējuma var nodarīt panika nekā pats vīruss. Saskaņā ar oficiāli pieejamo informāciju Baltkrievijā ir fiksēti 69 “Civid-19” gadījumi. Pasaulē no “Covid-19” miruši jau vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku, no tiem vairāk nekā 3400 Itālijā. Video: Minskā hospitalizē iespējamo “Covid-19” slimnieku

Sports, Itālija Joprojām Itālijā uzturas vairāki Latvijas basketbolisti. Artūrs Strautiņš pieļauj, ka viņa pārstāvētā Udīnes vienība ir vienīgā, kas jau atsākusi treniņus: "Šonedēļ mums atsākušies treniņi. Trenējamies trīs grupās ik pa stundai, grupā trīs cilvēki." https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/arturs-strautins-esam-vieniga-komanda-italija-kas-trenejas.d?id=51985015

Iecava, Latvija Pēc atgriešanās no ārzemēm pašizolācijā divas nedēļas atradīsies Iecavas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks (NA). Šodien novadā sasaukta domes ārkārtas sēdē. Mačeks pēc atgriešanās no ārvalstīm 14 dienas atradīsies pašizolācijā savā dzīvesvietā, tāpēc deputāti lēma domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā uzdot viņa pienākumus veikt priekšsēdētāja vietniekam Jurim Ludriķim (LRA). Domē skaidroja, ka ārkārtējā situācijā pašvaldības administratīvajā teritorijā ir nepieciešama domes vadības klātbūtne, lai operatīvi nodrošinātu Ministru kabineta rīkojuma "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" izpildi un pārstāvētu pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.

#paliecmājās "Tet" aicina Latvijas iedzīvotājus sekot līdzi iestāžu novērojumiem un ievērot pašizolāciju. Lai atbalstītu sabiedrību, Latvijas iedzīvotājiem "Tet" piedāvā bezmaksas filmas, kuras ērti pieejamas tiešsaistē – "Shortcut" lietotnē īpaši izveidotā bezmaksas sadaļā #paliecmājās (www.shortcut.lv/viss/paliecmajas). Filmu klāsts tiks papildināts katru piektdienu – tieši pirms nedēļas nogales. Filmu sadaļa #paliecmājās pieejama arī Helio interaktīvajā televīzijā. Jau pagājušajā nedēļā ģimeņu atbalstam laikā, kad slēgtas izglītības iestādes un liela daļa vecāku izvēlas bērnus nevest uz bērnudārziem, visi Helio interaktīvās televīzijas klienti dāvanā saņēma “Bērnu tematisko paku” un pašiem mazākajiem skatītājiem īpaši pielāgoto un drošo “Bērnu stūrīti”. Savukārt Helio virszemes televīzijas klienti – “Bērnu un jauniešu paku”.

Pasaule, BrazīlijaKoronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" komplikāciju dēļ kopš trešdienas vakara galvaspilsētas Braziljas slimnīcā ievietots Brazīlijas Senāta prezidents Davi Alkolumbre. Viņam bijusi apgrūtināta elpošana. Šajā slimnīcā ievietots arī senators Nelšinho Trāds, kurš esot koronavīrusa pārnēsātājs.

Pasaule, KanādaLiela mēroga pandēmijai un izolācijai gatavi ir tikai 4% kanādiešu, pēc aptuveni 1200 kanādiešu aptaujāšanas februāra pirmajā pusē par viņu sagādātajiem krājumiem un apstākļiem, vēsta portāls "Finder.com".Lai gan skaitlis ir mazs, atzīmēts, ka Kanādas vīrieši ir divreiz gatavāki – mājās ar papildus krājumiem par gana nodrošinātiem sevi uzskata ap 6% vīriešu, bet tikai 3% sieviešu. Savukārt pārsteidzoši pašiem aptaujas īstenotājiem šķitis tas, ka visgatavākie ir mileniāļi un viņiem seko tā dēvētā "Z paaudze" jeb 90. gadu beigās un šī gadsimta sākumā dzimušie, bet vismazāk nodrošinājusies ir tieši "Covid-19" apdraudētākā grupa – pensionāri.

Bizness/kredītiestādes, LatvijaŅemot vērā ekonomisko ietekmi, ko uz dažādās nozarēs strādājošajiem ir atstājusi elpceļu vīrusa "Covid-19" izplatība, nebanku kredītdevējs AS “4finance” piedāvā risinājumu tiem zīmolu “SMSCredit.lv”, “Vivus.lv” un “Ondo.lv” klientiem, kuriem ir radušās vai radīsies grūtības savu saistību izpildē.AS “4finance” tiem klientiem, kuriem kopš ārkārtējā stāvokļa pasludināšanas 12. martā vairs nav iespēju izpildīt savas kredītsaistības, šobrīd piedāvā pārcelt maksājumu periodā līdz pat 60 dienām. Šī iespēja tiek nodrošināta bez papildu maksas. Savukārt gadījumos, ja konkrētiem klientiem būs vajadzīga palīdzība ilgākā periodā par 60 dienām, kompānija var pieņemt lēmumu par pārceltā maksājuma perioda pagarinājumu.

Pasaule, IrānaIrānas augstais līderis ajatolla Ali Hamenei ceturtdien apžēlojis vēl 10 000 cietumnieku, tādējādi no cietumiem atbrīvoto skaits sasniedzis jau 95 000, vēsta Tuvo Austrumu medijs "Al Bawaba". Ieslodzīto masveida atbrīvošana Irānai ļauj vieglāk cīnīties ar vīrusu, jo pašizolācija ir efektīvāka par cietuma sociāli salīdzinoši aktīvo ikdienu.

Pasaule, Vācija Vācija gatavojas “Covid-19” apkarošanā iesaistīt armiju. Ir jau apziņoti simtiem rezervistu un mediķu, paziņoja Vācijas aizsardzības ministre Annegrēta Krampa-Karenbauere. Karavīrus plāno iesaistīt infrastruktūras apsargāšanā un medicīnas materiāli izdalē. Vācijas armija jau piedalās pilsoņu nogādāšanā mājās no Ķīnas.

Sabiedrība, LatvijaIzsludinātā ārkārtējā stāvokļa dēļ bez darba un ienākumiem palikuši vairāk nekā 1000 cilvēku, kas īsteno privātpersonas maksātnespējas procesu, bet šobrīd to vairs nespēj pildīt. “Telefons ir “karsts” no satrauktu cilvēku zvaniem, kas vēlas vērsties tiesā ar lūgumu uz ārkārtējās situācijas laiku “iesaldēt” saistību dzēšanas plāna izpildi. Valdībai ir jārod iespēja palīdzēt arī šiem cilvēkiem, pretējā gadījumā bankrota procedūrā viņi būs ne vien zaudējuši visus savus īpašumus, bet arī jau līdz šim sasniegto, kreditoriem dzēšot parādsaistības,” aicina Latvijas kredītņēmēju asociācijas valdes loceklis Jānis Āboliņš.

Pasaule, EiropaVideo krātuve “YouTube” paziņojusi, ka samazinās straumēšanas kvalitāti Eiropas Savienībā (ES) un Lielbritānijā, lai novērstu interneta traucējumus laikā, kad tūkstošiem cilvēku strādā no mājām.

Izklaide, LatvijaTV un radio dīva Baiba Sipeniece-Gavare pēc atgriešanās no Austrijas kalniem šobrīd laiku pavada pašizolācijā mājās. Lai karantīnā pavadītais laiks skrietu ātrāk un būtu jēgpilni pavadīts, Sipeniece ar ģimeni izdomā dažādas aktivitātes. Savukārt norises mājās Sipeniece dokumentē sociālajā tīklā "Instagram"https://www.delfi.lv/izklaide/dzivesstils/stils/noskaties-sipeniece-dokumente-katru-karantina-aizvadito-dienu.d?id=51984057

Sports, ASV"Big3" basketbola līgas vadība izdomājusi risinājumu sporta notikumu vakuumam – sacensības, kurās piedalītos karantīnā esoši basketbolisti. Par sava mājokļa pamešanu spēlētāji no turnīra tiktu izslēgti.https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/asv-tiek-veidota-karantina-esosu-speletaju-basketbola-liga.d?id=51984169

Sabiedrība, LatvijaŠorīt "Delfi TV ar Jāni Domburu" viesojās finanšu ministrs Jānis Reirs, kurš detalizēti stāstīja par valdības pienemtajiem lēmumiem finanšu un uzņēmējdarbības vides stabilizēšanaihttps://www.delfi.lv/delfi-tv-ar-jani-domburu/pilnie-raidijumi/delfi-tv-ar-jani-domburu-atbild-finansu-ministrs-janis-reirs-pilns-ieraksts.d?id=51982315

Pasaule, IrānaIrānā "Covid-19" pārslimojusi kāda 103 gadus veca sieviete, kura jau otrdien pasludināta par pilnībā izveseļojušos no nāvējošās slimības, kura ir īpaši bīstama vecāka gadagājuma cilvēkiem, kā arī cilvēkiem ar citām hroniskām saslimšanām un novājinātu imunitāti. Sieviete aptuveni nedēļu ārstējusies Semnanas pilsētas slimnīcā valsts centrālajā daļā, vēsta valsts ziņu aģentūra IRNA.Savukārt pirmdien par izveseļojušos tika atzīta kāda 93 gadus veca sieviete Kermanas pilsētā, kura slimnīcā uzturējusies tikai trīs dienas, neskatoties uz to, ka jau iepriekš cīnījusies ar astmu un augstu asinsspiedienu.

Bizness, Latvija Par kafejnīcu tīkla slēgšanu līdz 14. aprīlim “Covid-19” dēļ paziņo “Costa Cofee”

Sabiedrība, Latvija Kā novēroja “Delfi”, Āgenskalnā ar lentām norobežots ne vien bērnu rotaļu laukums, bet arī āra vingrošanas aprīkojums.

Pasaule, Itālijahttps://www.delfi.lv/news/arzemes/covid-19-italija-mirusos-parved-ar-armijas-kravas-masinam.d?id=51984209

Sabiedrība, LatvijaJaunā koronavīrusa izraisītas slimības "Covid-19" izplatības ierobežošanai Ministru kabinets 19. martā palielināja piesardzības pasākumu apmēru – izmaiņas skar valstī ieceļojošos, pulcēšanos publiskās vietās un izglītības iestāžu darbu. Papildus tam valdība ir vienojusies par atbalsta pasākumiem vairākām tautsaimniecības nozarēmhttps://www.delfi.lv/news/national/politics/covid-19-ierobezosana-kadus-lemumus-valdiba-pienema-19-marta.d?id=51983849

Mūzika, LatvijaŠodien "Made in Baltics"/"Sony Music Entertainment" paspārnē klajā nāk dziedātāja Kriss Noa (Chris Noah) jaunais EP jeb minialbums "Distance". Ierakstā atrodamas četras dziesmas, starp tām singls "The Line", kurš jau ir guvis klausītāju un radiostaciju atbalstu. Krisa Noa jaunā EP prezentācija – akustiska uzstāšanās būs skatāma un klausāma "Delfi" "Facebook" kontā 20. martā no pulksten 20.00https://www.delfi.lv/kultura/news/music/iznak-krisa-noa-minialbums-distance-prezentacijas-koncertu-tiessaiste-nodrosinas-delfi.d?id=51983711

Sabiedrība, BaltijaVēlā ceturtdienas vakarā no Zasnicas ostas Rīgā ieradās prāmis "Romantika" ar Eiropā iestrēgušajiem Latvijas, Igaunijas un Lietuvas iedzīvotājiem, kurus kuģis atveda mājup no Vācijas.https://www.delfi.lv/news/national/politics/foto-riga-ierodas-pramis-ar-eiropa-iesprudusajiem-baltiesiem.d?id=51983049

Sabiedrība, LatvijaViens no latviešiem, kuri bija iesprūduši uz Vācijas-Polijas robežas, “Facebook” raksta, ka policija ieradusies pie viņa mājās pārbaudīt, vai tiek ievērota pašizolēšanās. Mārtiņš uz Polijas robežas pavadīja 17 stundas.

Bizness, LatvijaLatvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), izskatot likumprojektu Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību konceptuāli atbalsta šāda likuma pieņemšanu, bet iebilst pret vairākiem punktiem. LTRK uzskata, ka vīruss skar visas nozares, tāpēc noteikt atbalstāmās nozares ir bezjēdzīgi."Pandēmijas radītā krīze ekonomikā tūdaļ skars gandrīz visas nozares, nešķirojot uzņēmumus – mazs vai liels, vietējā tirgū strādājošs vai eksportējošs, tirgotājs, ražotājs vai pakalpojumu sniedzējs (daļai bizness ir aizliegts, daļai tirgus brūk pa dienām, citiem bizness ir nopietni apgrūtināts, izejvielu piegāžu kavēšanās dēļ un slimojošu darbinieku dēļ, savukārt kopējās globālās ekonomikas bremzēšanās rezultātā situācija tuvākajā laikā visticamāk pasliktināsies gandrīz visiem)," uzskata LTRK.

Mūzika, Latvija/pasauleŠodien "Arēnā Rīga" bija plānots krievu grupas "Bi-2" koncerts kopā ar Latvijas simfonisko orķestri. Tas ir pārcelts uz 10. septembri.Tā vietā Krievijas grupa šovakar uzstāsies interneta tiešraidē miljoniem skatītāju priekšā. Koncerta video translācija būs pieejama https://b2.okko.tv/.

Sports, pasauleNacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Filadelfijas "76ers" un Denveras "Nuggets" ceturtdien paziņoja, ka to rindās ir personas, kurām konstatēta koronavīrusa izraisīto slimība "Covid-19". Slimība konstatēta arī Bostonas "Celtics" aizsargam Markusam Smārtam un diviem Losandželosas "Lakers" spēlētājiem.https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/nba-klubus-parnem-covid-19-saslimsanas-gadijumi.d?id=51983437

PasauleNo “Covid-19” mirušo skaits pasaulē pārkāpis 10 tūkstošu robežu. Savukārt Itālijā, kur zināmo inficēto skaits ir divreiz mazāks nekā Ķīnā, mirušo skaits apsteidzis Ķīnu. https://www.delfi.lv/news/arzemes/covid-19-miruso-skaits-parsniedz-10-tukstosus-italija-apsteidz-kinu.d?id=51983851

Veselība, LatvijaAptiekas ir viena no vietām, kur, neskatoties uz valstiskā mēroga ieteikumu pēc iespējas ievērot sociālo distancēšanos, pandēmijas laikā pieaug cilvēku skaits, kas pie speciālistiem vēršas ar jautājumiem par veselībuhttps://www.delfi.lv/vina/personiba-un-brivais-laiks/aktuali/covid-19-farmaceiti-bijusi-apdraudeti-situacija-aptiekas-uzlabojas.d?id=51982357

Sveicināti!Portāls "Delfi" uzsāk teksta tiešraidi par "Covid-19" sērgas apkarošanu un jaunumiem no visas pasaules saistībā ar līdz šim miera laikos neredzētu krīzi.

