Covid-19 saslimšanas gadījumi atkal reģistrēti Ikšķiles un Skrīveru novados

Pagājušajā diennaktī konstatējot četrus Covid-19 inficēšanās gadījumus, sasirgušie atkal reģistrēti Ikšķiles un Skrīveru novados, kur līdz šim visi inficētie bija izveseļojušies, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tāpat no pagājušajā diennaktī konstatētajiem inficētajiem viens gadījums atklāts Mārupes novadā, kur saslimušo skaits nepārsniedz piecus. Arī Ikšķiles un Skrīveru novados inficēto skaits nepārsniedz piecu gadījumu robežu.

Jaunie inficētie reģistrēti vecuma grupās no 20 līdz 29 gadiem, no 40 līdz 49 gadiem, no 50 līdz 59 gadiem un no 80 gadiem un vairāk.

Aktīvi Covid-19 saslimšanas gadījumi patlaban ir reģistrēti 26 Latvijas pašvaldībās - Gulbenes, Priekuļu, Babītes, Burtnieku, Garkalnes, Ikšķiles, Līvānu, Jelgavas, Ķekavas, Kocēnu, Ogres, Olaines, Madonas, Mārupes, Salaspils, Skrīveru, Siguldas, Talsu, un Viļakas novados, kā arī Rīgā, Valmierā, Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā, Jūrmalā un Rēzeknē.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī, veicot 1704 Covid-19 testus, reģistrēti četri saslimšanas gadījumi, savukārt divi pacienti ievietoti slimnīcā, liecina SPKC apkopotie dati.

Līdz šim Latvijā veikti 197 035 izmeklējumi, bet saslimušas 1228 personas. Kopumā izveseļojušies 1052 Covid-19 pacienti, bet 31 miris.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka patlaban stacionāros ārstējas pieci Covid-19 pacienti - visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Līdz šim no stacionāra izrakstīti 190 Covid-19 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.