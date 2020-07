Covid-19 saslimstība rudenī varētu pieaugt, jo cilvēki arvien vairāk uzturēsies iekštelpās

Jau aprīlī nekas neliecināja par to, ka klimats varētu būt faktors, kas ietekmē Covid-19 izplatību, tomēr tam varētu būt savādāka veida ietekme uz jaunā koronavīrusa izplatību, jo, laikapstākļiem kļūstot vēsākiem, cilvēki vairāk uzturēsies iekštelpās, tādējādi palielinot infekcijas izplatīšanās risku, žurnālistiem skaidroja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Lai gan pētījumos secināts, ka saules stari samazina Covid-19 noturību uz virsmām, tam ir relatīvi maza ietekme uz kopējo situāciju, atzīmēja SPKC speciālists. "Drīzāk slimību ierobežo nevis saules stari, bet tieši sociālā distancēšanās. Patlaban nav šaubu, ka tikai cilvēka uzvedība varētu ietekmēt vīrusa izplatību," atklāja epidemiologs.

Tomēr klimatam varētu būt cita ietekme - rudenī cilvēki vairāk laika pavada tieši iekštelpās, kur vīruss izplatās labāk, norādīja Perevoščikovs, piebilstot, ka citu infekciozu slimību izplatība pieaug tieši rudenī tostarp šī faktora dēļ.

Jau ziņots, ka jau divas nedēļas Eiropas valstīs Covid-19 saslimstība pieaug, sasniedzot 10 līdz 30% kāpumus. Statistiski, raugoties valstu griezumā, divas no trim norāda par pieaugumu, pie tam šie kāpumi konstatēti valstīs ar lielu iedzīvotāju skaits, skaidroja SPKC eksperts.

Tikmēr Latvijā pagājušajā diennaktī miris vēl viens Covid-19 slimnieks, kurš ar jauno koronavīrusu bija inficējies no ārzemes apmeklējuša radinieka, liecina SPKC sniegtā informācija. Mirusī persona bijusi vecuma grupā no 90 līdz 95 gadiem.

Līdz ar to Latvijā kopumā miruši 32 ar Covid-19 sasirguši cilvēki.

Pagājušajā diennaktī valstī veikti 1473 Covid-19 testi un reģistrēti trīs jauni saslimšanas gadījumi. Vienā gadījumā cilvēkam Covid-19 atklāts pēc tam, kad viņš ieceļojis no valsts, kurā saslimstības rādītājs bijis virs 25, viens pacients atgriezies no valsts, kurā saslimstības rādītājs bijis zem 16, bet viens saslimušais bija kontaktējies ar cilvēku, kas iebraucis no valsts, kur saslimstības rādītājs bijis zem 16.

Pagājušajā diennaktī konstatētie Covid-19 inficēšanās gadījumi reģistrēti Jūrmalā, kā arī Gulbenes un Ādažu novados. Saslimušie ir vecuma grupās no desmit līdz 19 gadiem, no 40 līdz 49 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem.

Ādažu novadā līdz šim visi inficētie bija atveseļojušies. Savukārt Jūrmala ir to pašvaldību vidū, kur inficēto skaits nepārsniedz piecus.

Gulbenes novadā kopumā līdz šim konstatēti 11 saslimšanas gadījumi. Šajā pašvaldībā saslimstība ar Covid-19 pirmo reizi tika konstatēta 22. jūlijā. Vēlāk Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs (ZZS) izdeva rīkojumu, kurā noteikts, ka no 29. jūlija līdz 12. augustam Covid-19 dēļ novadā klātienes apmeklējumiem slēgtas 56 pašvaldības iestādes, izņemot bērnudārza dežūrgrupas.