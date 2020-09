Covid-19: saslimstot pedagogam, karantīna noteikta divām Daugavpils 3. vidusskolas klasēm

Pēc skolotājas saslimšanas ar Covid-19 karantīna noteikta divām Daugavpils 3. vidusskolas klasēm, bet attālināti kādu laiku mācīsies vēl divas klases, apstiprināja izglītības iestādes direktors Vitālijs Azarevičs.

Direktors stāstīja, ka par saslimšanu iestādē uzzinājuši aizvadītajās brīvdienās. Skola pilnībā izpildījusi Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) norādījumus. Pašlaik karantīnā ir divas klases - 1. un 2., jo sasirgusī skolotāja tajās vadījusi mācību stundas. Skolēniem tiek nodrošinātas attālinātās mācības.

No mājām mācās vēl divas pirmās klases, jo viena no viņu skolotājām atzīta par kontaktpersonu, stāstīja direktors. Līdz ar to visi skolas pirmklasnieki pašlaik mācās attālināti.

Viņš atzina, ka mācību nodrošināšana attālināti neradīs iestādei problēmas, jo šādi skolēni mācījušies jau pavasarī. Plānots, ka karantīna bērniem beigsies 4. oktobrī.

Nevienam no bērniem neesot Covid-19 saslimšanas pazīmju. Savukārt visiem 3. vidusskolas skolotājiem un darbiniekiem piedāvāts veikt Covid-19 testu.

SPKC preses pārstāve Ilze Arāja stāstīja, ka minētajā skolā saslimis pedagogs, un viņam kā kontaktpersonas noteiktas divas klases un divi pedagogi. Taču esot vēl divas klases, kuras mācīsies attālināti, jo neesot pedagogu, kas varētu klātienē novadīt stundas, skaidroja Arāja.

Pēc viņas paustā, inficēšanās atklāta aizvadītās nedēļas beigās, un brīvdienās SPKC strādājis ar mācību iestādi, sniedzis rekomendācijas, un skola attiecīgi apziņoja bērnu vecākus.

Līdz šim bija zināms par vairākām skolām Rīgā un vienu Daugavpilī, kā arī Olainē, kur vairākām klasēm mācības nodrošinātas attālināti iestādēs konstatēto Covid-19 gadījumu dēļ.

Jau ziņots, ka Daugavpilī ir 24 ar Covid-19 inficētie.

Savukārt aizvadītajā diennaktī, veicot 1153 Covid-19 testus, Latvijā atklāts viens jauns saslimšanas ar Covid-19 gadījums. SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka saslimušais ir iepriekš konstatēta slimnieka kontaktpersona.