'Covid-19': Saslimusī Latvijā citus inficēt vairs nevar

Pirmā Latvijā diagnosticētā paciente ar koronavīrusa izraisīto saslimšanu "Covid-19" pēc atkārtotas analīžu veikšanas, kas neuzrādīja "Covid-19", vairs nevar inficēt citus, preses konferencē medijiem norādīja Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) stacionāra "Latvijas Infektoloģijas centrs" (LIC) virsārste Velga Ķūse.

"Ja vīruss analīzēs netiek uzrādīts, citus vairs nevar inficēt," informēja Ķūse.

Ķūse stāstīja, ka pacientei pirmā analīze bija "Covid-19" pozitīva, tāpēc pacienti nogādāja LIC. Atrodoties stacionārā, pacientei vairs nebija nekādu sūdzību par veselības traucējumiem. Stacionārā viņu testēja vēlreiz, veicot atkārtotas analīzes, bet otrajā paraugā vīruss netika konstatēts, jo simptomu pacientei vairs nebija. "Pacienti izrakstīja mājās ar rekomendācijām novērot savu pašsajūtu, ja parādītos vēl kādas veselības problēmas, tiktu lemts par citiem pasākumiem," skaidroja Ķūse.

Diagnosticējot kādu slimību, var būt situācija, ka viens paraugs ir pozitīvs, bet otrs paraugs – negatīvs, skaidroja RAKUS infektoloģijas galvenā speciāliste Ludmila Vīksna, minot, ka iemesli tam varētu būt dažādi. "Pats pirmais iemesls un galvenais ir tad, kad vīruss ierosinājis slimību, slimības gaitā vīruss vairs nav testējamā materiālā vai vispār vairs nav, tad pacienti parasti atveseļojas un iet mājās," norādīja Vīksna. Tāpat ir gadījumi, kad laboratoriskās metodes, ar kurām tiek noteikts, ir ar atšķirīgu jutību vai nepietiekami jutīgas.

Vīksna norādīja, ka klīniskās simptomātikas pacientei nebija un tāpēc nebija arī indikāciju veikt trešo izmeklējumu jeb veikt analīzes trešo reizi. "Protams, pamatojoties uz Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijām, to var darīt, bet pamatā pacientu veselības stāvokli un izmeklēšanas taktiku izvērtē ārstējošais ārsts un šajā gadījumā nebija nepieciešamības veikt papildus izmeklējumus," uzsvēra Vīksna.

"Kad pacients tiek nogādāts nodaļā, mēs esam saģērbušies tērpos un gaidām viņu. Ja viņš ir ar augstu temperatūru, klepu, sāpēm kaklā, iesnām, tad mēs, paņemot analīzes, turpinām viņu ārstēt atbilstoši vadlīnijām," portālam "Delfi" darbību secību skaidroja RAKUS infektoloģe Ludmila Ivančenko, kas bija pirmās "Covid-19" pacientes ārstējošā ārste.

Pēc sešām stundām ir pieejama atbilde, kas apstiprina vai noliedz pacienta saslimšanu ar "Covid-19". Pēc aptuveni sešām līdz astoņām stundām ir arī analīžu rezultāti par pārējiem respiratoriem vīrusiem, kas tiek veiktas reizē ar pārbaudi uz "Covid-19", skaidroja Ivančenko.

"Ja cilvēkam nav izteiktu simptomu un viņš kategoriski nevēlas palikt stacionārā, protams, mēs viņu laižam mājās ar individuālo transportu, ievērojot aizsardzību un ar rekomendācijām novērot savu veselību mājās," norādīja Ivančenko.

Ivančenko stāstīja, ka pacienti atveda uz slimnīcu jau bez slimības simptomiem, bet viņai divas dienas iepriekš bija augsta temperatūra, kas parādījās dienu pēc atgriešanās no Itālijas.

Ķūse medijiem norādīja: "Ja cilvēks nav atradies infekcijas skartajā reģionā vai nav bijuši cieši kontakti ar apstiprināto pacientu, vai atradies ārstniecības iestādē, kur bijis šāds pacients, tad nevajadzētu uztraukties, ka esošie simptomi varētu būt tieši "Covid-19", jo tas nav vienīgais vīruss ar kuru šobrīd var saslimt". Tas attiecas uz gadījumiem, ja personai ir kādas "Covid-19" vīrusam līdzīgas pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes kaklā, apgrūtināta elpošana.

Kopumā Latvija šai situācijai bija sagatavojusies, norādīja Vīksna. "Mums bija mazliet vairāk laika nekā citām valstīm, kur vīruss nonācis daudz ātrāk," uzsvēra Vīksna.

Jau ziņots, ka 2. martā Latvijā apstiprināts pirmais jaunā koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" saslimšanas gadījums. Saslimusī sieviete ieradusies Rīgā ar lidmašīnu no Minhenes, sākumā apmeklējot Milānu. Savukārt trešdienas rītā Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ziņoja, ka līdz šim ar aizdomām par saslimšanu ar "Covid-19" kopā izmeklēti 152 pacienti, no kuriem 20 ir bijuši bērni. No visiem viens gadījums bijis pozitīvs un saslimšana konstatēta.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītājai slimībai. Tā nodēvēta par "Covid-19". Jaunais nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.

Atgādinām, ka pats koronavīruss nav nekas jauns – tā ir jau zināma ir vīrusu grupa, kas atrasta gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Tomēr pērn rudenī identificētais ir pavisam jauns koronavīrusa paveids – SARS-CoV-2. "Covid-19" ir šī vīrusa izraisītā slimība. Iepriekš nopietnus saslimšanas gadījumus izraisījis SARS koronavīruss jeb SARS-CoV, kura rezervuārs dabā ir civetkaķi un, iespējams, sikspārņi, un MERS koronavīruss, kura infekcijas rezervuārs dabā ir vienkupra kamieļi. "Covid-19" infekcijas avots (rezervuārs) pagaidām nav zināms.