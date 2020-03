'Covid-19': Saslimušo skaits Latvijā pieaudzis līdz 34

Pirmdien saslimušo skaits ar jaunā koronavīrusa izraisīto saslimšanu "Covid-19" Latvijā sasniedzis 34, informēja veselības ministre Ilze Viņkele (AP).

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Pēdēja diennaktī izmeklēti 237 pacienti ar aizdomām par saslimšanu ar "Covid-19", pozitīvi četri. Kopā izmeklēti 1 147, Latvijā apstiprināti 34 saslimšanas gadījumi ar "Covid-19", informēja Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Pēdēja diennaktī izmeklēti 237 pacienti ar aizdomām par saslimšanu ar COVID-19, pozitīvi 4.

Kopā izmeklēti 1 147, Latvijā apstiprināti 34 saslimšanas gadījumi ar COVID-19. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) March 16, 2020

Svētdien ziņots, ka jaunā koronvīrusa raisītās saslimšanas "Covid-19" noteikšanai veikti 244 laboratoriskie izmeklējumi, no kuriem četri bija pozitīvi, Saeimas Aizsardzības komisijas sēdē svētdien pauda Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) direktore Iveta Gavare.

SPKC direktore arī norādīja, ka, pieaugot izmeklējumu skaitam divās diennaktīs, pozitīvo rezultātu skaits ir nevis pieaudzis, bet samazinājies.

Patlaban attiecībā uz visiem 30 pozitīvajiem gadījumiem, SPKC ir noskaidrojis kur, kad un kādā veidā šis personas saslima. Pirmspēdējie deviņi saslimušie pamatā bijuši no diviem reisiem - no 6. marta reisa no Bergamo Itālijā un 9. marta reisa no Barselonas Spānijā.

Visas kontaktpersonas ir apzinātas un viņām izstāstīts, kādi piesardzības pasākumi būtu jāveic.

Jau ziņots, ka no piektdienas līdz 14. aprīlim Latvijā saistībā ar "Covid-19" vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.

Visā Latvijā saistībā ar "Covid-19" izplatīšanos 12. martā izsludināta ārkārtas situācija, kas būs spēkā līdz Lieldienām.

Tāpat paplašināts "Covid-19" skarto valstu saraksts, uz kurām ir attiecināti īpaši piesardzības pasākumi.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītajai slimībai. Tā nodēvēta par "Covid-19". Jaunais nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.

Atgādinām, ka pats koronavīruss nav nekas jauns – tā ir jau zināma vīrusu grupa, kas atrasta gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Tomēr pērn rudenī identificētais ir pavisam jauns koronavīrusa paveids – SARS-CoV-2. "Covid-19" ir šī vīrusa izraisītā slimība. Iepriekš nopietnus saslimšanas gadījumus izraisījis SARS koronavīruss jeb SARS-CoV, kura rezervuārs dabā ir civetkaķi un, iespējams, sikspārņi, un MERS koronavīruss, kura infekcijas rezervuārs dabā ir vienkupra kamieļi. "Covid-19" infekcijas avots (rezervuārs) pagaidām nav zināms.