Covid-19 seku mazināšanai finansējumu ieguvuši 60 pašvaldību projekti

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) iesniegusi izskatīšanai Ministru kabinetā (MK) rīkojumu projektu, kas paredz piešķirt valsts aizdevumu Covid-19 seku mazināšanai 60 augstas gatavības pašvaldību projektiem, portālu "Delfi" informēja VARAM.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Valdība ceturtdien skatīs projektu "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai". Pašvaldības projektus varēja iesniegt līdz 1. martam, tādējādi kvalificējoties to vērtēšanas pirmajai kārtai.

Vērtēšanas komisija ir atbalstījusi augstas gatavības investīciju projektus, kas ļaus pašvaldībām stiprināt ekonomiku un sniegt atbalstu uzņēmējiem, norāda VARAM ministrs Artūrs Toms Plešs (AP).

Pirmajā projektu pieteikumu pieņemšanas ciklā kopumā tika saņemti 67 investīciju projektu pieteikumi no 25 pašvaldībām. Atbalstu guva 60 investīciju projekti, to kopējais finansējums teju 27 miljoni eiro, no kuriem aizņēmuma apmērs ir aptuveni 22,5 miljoni eiro.

No atbalstītajiem 60 projektiem pirmajā kārtā populārākais mērķis ir transporta infrastruktūras attīstība.

Transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceliņi, gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes drošībai un organizēšanai, kā arī inženierkomunikācijas un stāvlaukumi, ja tie saistīti ar attiecīgajā investīciju projektā iekļauto ielu vai ceļu, u. c. transporta infrastruktūra) attīstība – 46 projekti no 21 pašvaldības;

46 projekti no 21 pašvaldības; Pašvaldības ēku energoefektivitātes pasākumi (pārbūve vai atjaunošana) – 2 projekti;

2 projekti; Pašvaldības autoceļu un ielu kompleksa infrastruktūrā ietilpstošo tiltu, pārvadu un estakāžu būvniecība vai pārbūve – 1 projekts;

1 projekts; jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstība, ja tiek aizstāts kāds no esošajiem pakalpojumiem ar jaunu bezkontakta vai autonomu risinājumu, kas samazina klātienes saskarsmes nepieciešamību – 1 projekts;

1 projekts; īres dzīvokļu izveidošana ārpus Rīgas plānošanas reģiona esošo pašvaldību īpašumā esošajās ēkās, veicot ēku un telpu pārbūvi vai atjaunošanu – 3 projekti;

3 projekti; pašvaldību uzsākto investīciju projektu pabeigšana 2021. gadā, kuru kopējais būvdarbu apjoms līdz 2020. gada beigām ir veikts ne mazāk kā 50 % apmērā no kopējā plānotā būvdarbu apjoma – 3 projekti;

3 projekti; būvprojektu izstrāde projektiem, kuru īstenošana plānota no Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai no citiem finanšu līdzekļiem – 4 projekti.

Jau vēstīts, ka valdības vienošanās paredz, ka pašvaldību projektiem šajā aizdevumu programmā kopumā šogad būs pieejami 150 miljoni eiro.

Valsts aizdevuma saņemšanai piesakoties, pašvaldībām jāņem vērā, ka investīciju projekta aizdevuma apmērs nevar būt lielāks par 70% no kopējām izmaksām un pašvaldībām jānodrošina līdzfinansējums, kas nav mazāks par 15%.

Svarīgs kritērijs aizdevuma saņemšanai ir projekta augsta gatavība, jo aizdevumu saņēmušie projekti būs jāpabeidz līdz 2022. gada beigām. Pirmos projektu pieteikumus VARAM bija jāiesniedz līdz 1. martam un šādu projektu iesniegšana paredzēta līdz katra mēneša pirmajam datumam, bet ne vēlāk kā līdz šī gada 1. novembrim.

Pagājušajā gadā programmā piešķirtais valsts aizdevums pašvaldībām bija 99,6 miljoni eiro, un kopumā atbalstīti 307 ceļu sakārtošanas, energoefektivitātes paaugstināšanas un citu investīciju projektu.