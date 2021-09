Covid-19 sertifikāts kā prasība dzīvei bez ierobežojumiem – lemj valdība

Valdība otrdien pieņēma jaunus epidemioloģisko drošības prasību noteikumus, paredzot vairumu pakalpojumu nodrošināt tikai personām ar Covid-19 sertifikātu, tāpat regulējumā atrunātas darba devēja tiesības pieprasīt darbiniekam uzrādīt Covid-19 sertifikātu un no 15. novembra paredzēta arī Covid-19 sertifikāta prasība medicīnas, izglītības un sociālās aprūpes jomā strādājošajiem.

Ministru kabineta otrdien pieņemtie noteikumi "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" stāsies spēkā 11. oktobrī, bet prasība par atsevišķās jomās strādājošo pienākumu iegūt Covid-19 sertifikātu, kas apliecinātu vakcinācijas pret Covid-19 vai šīs infekcijas pārslimošanas faktu, stāsies spēkā 15. novembrī.

Valdība vēl nav vienojusies par epidemioloģiskās drošības pasākumiem tirdzniecības jomā, par ko plānots vienoties nākamnedēļ. Tādējādi joprojām ir atklāts jautājums par to, vai veikalus varēs apmeklēt ar vai bez Covid-19 sertifikāta.

Vairums pakalpojumu pieejami ar Covid-19 sertifikātu

Noteikumos ir paredzēts, ka visi pakalpojumi, pasākumi un citas aktivitātes iekštelpās, izņemot pirmās nepieciešamības pakalpojumus, kur vien iespējams, tiek organizēti epidemioloģiski daļēji drošajā vidē, proti, tos sniegs un varēs saņemt pret Covid-19 vakcinētas, pārslimojušas personas, un personas ar negatīvu Covid-19 testu, uzrādot attiecīgo sertifikātu. Pakalpojumus varēs saņemt arī šīs personas pavadošie bērni līdz 12 gadu vecumam. Tāpat iespējams pasākumus organizēt epidemioloģiski drošajā vidē, proti, tikai vakcinētām un pārslimojušām personām.

Šīs prasības attieksies uz visplašāko pakalpojumu jomu tvērumu, tai skaitā tirdzniecības izstāžu, sporta, kultūras, izklaides un atrakciju, skaistumkopšanas, labsajūtas, finanšu, apsardzes, remonta un citām jomām.

Daži pakalpojumi pieejami personām bez Covid-19 sertifikāta

No valdības lemtā izriet, ka bez Covid-19 sertifikāta klātienē varēs saņemt tādus pakalpojumus, ja tos nav iespējams sniegt attālināti un pakalpojuma sniegšana attālināti rada risku cilvēka pamattiesību nodrošināšanai. Bez sertifikāta varēs saņemt atbalstu psiholoģiskās palīdzības grupās, ja tās vadītājs būs ar sertifikātu. Tāpat bez sertifikāta varēs piedalīties privātajos un publiskajos pasākumos, tai skaitā valsts garantētās un aizsargātās miermīlīgās pulcēšanās brīvības izpausmēs, piemēram, sapulcēs, gājienos un piketos, ar nosacījumu, ka iekštelpās varēs pulcēties līdz 20 personām un 50 personām ārā.

Tāpat bez sertifikāta klātienē varēs saņemt kultūras, tostarp amatiermākslas nodarbību pakalpojumus individuāli vai vienas mājsaimniecības ietvaros, ja pakalpojuma sniedzējam būs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Bez sertifikāta varēs arī piedalīties reliģiskās darbības norisē iekštelpās un ārā, ja vienai personai tiks nodrošināti ne mazāk kā desmit kvadrātmeri no publiski pieejamo telpu platības un tiek lietota sejas maska;.

Bez sertifikāta arī varēs izmantot sabiedriskā transporta, starptautisko pārvadājumu, tostarp starptautisko pasažieru pārvadājumu un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītus pakalpojumus.

Atsevišķām profesijām darba turpināšanai klātienē līdz 15. novembrim jāiegūst sertifikāts

Noteikumi paredz obligātu vakcinācijas pret Covid-19 prasību pakalpojumu sniegšanai ārstniecības iestādēs, aptiekās, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un izglītības procesā, kā arī nacionālajos bruņotajos spēkos. Ja minētajās jomās strādājošie līdz šā gada 15. novembrim nebūs ieguvuši Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas faktu, tad darba devējam būs iespēja pārstrukturēt darbu, lai pakalpojumus varētu sniegt arī attālināti, ja tas ir iespējams atbilstoši darba specifikai. Pārejas periods – līdz 15. novembrim – izraudzīts, lai personai būtu iespējams pabeigt pilnu vakcinācijas kursu un iegūtu sertifikātu.

Ja darba devējs nevarēs pielaist darbinieku pie pienākumu pildīšanas – darbinieks nevar uzrādīt noteikto sadarbspējīgo sertifikātu - darba līguma puses varēs izmantot jau esošos darba tiesisko attiecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos risinājumus. Tā, piemēram, darbinieks un darba devējs varēs grozīt darba līgumu, savstarpēji vienojoties; puses varēs izbeigt darba tiesiskās attiecības; darbinieks varēs izmantot Darba likumā noteiktās tiesības attiecībā uz darba līguma uzteikumu.

Izstrādās vadlīnijas darba devējiem

Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece (JKP) aicināja pagaidām neattiecināt uz pedagogiem prasību par pienākumu vakcinēties līdz 15. novembrim, jo izstrādātie noteikumi nerisina jautājumu par to, kādā veidā, piemēram, skolas direktors varēs pārtraukt darba attiecības ar Covid-19 sertifikātu neieguvušu pedagogu un vienlaikus vienoties par darba attiecībām par jaunu darbinieku.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) pārstāve Inga Vanaga pievienojās ministres paustajām bažām, aicinot uz pedagogiem pagaidām neattiecināt prasību par sertifikātu. "Nevar uzlikt slogu vakcinētiem un pārslimojušiem pedagogiem, lai viņi aizpildītu bez sertifikāta esošo pedagogu slodzes," aicināja arodbiedrības vadītāja.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) pauda izbrīnu par LIZDA vadītājas aicinājumu, piebilstot, ka nevakcinēts pedagogs ir drauds sev un skolēniem. Premjers atsaucās uz gadījumu, kad vairāk nekā 1000 cilvēku nācās doties pašizolācijā, jo darbā ieradās ar Covid-19 inficēta skolotāja. "Turēt valsti dažu indivīdu gūstā nav pareizi. Atsevišķu indivīdu dēļ tiek apdraudēta kopējā valsts veselība," secināja premjers.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) aicināja pieņemt izstrādātos noteikumus un rosināja jautājumu par darba tiesiskajām attiecībām risināt nozares ekspertu vidū. Vienlaikus valdība atbalstīja Valsts kancelejas direktora Jāņa Citskovska priekšlikumu, ka Labklājības ministrija sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju divu nedēļu laikā izstrādās vadlīnijas, kā rīkoties darba devējam, ja nodarbinātais nepildīs tam uzlikto pienākumu iegūt Covid-19 sertifikātu.

Labklājības ministrs Gatis Eglītis (JKP) norādīja, ka viņa vadītā ministrija izstrādās skaidrojumu, ko dažādu nozaru darba devēji drīkst un nedrīkst Darba likuma ietvaros. "Skaidrs, ka juridiski tīrākais variants darba tiesiskos jautājumus paredzēt Covid-19 pārvaldības likumā vai ar Darba likuma grozījumiem, bet tagad tas nav iespējams," secināja Eglītis.

Darba devēji varēs noteikt amatus, kuru veikšanai nepieciešams sertifikāts

Noteikumi arī paredz, ka darbu klātienē epidemioloģiski nedrošā vidē varēs organizēt tikai, lai nodrošinātu darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti. Jaunais regulējums paredz, ka darba devējs darbu klātienē organizēs, lai samazinātu inficēšanās riskus darba vietā un risku pakalpojuma saņēmējiem. Tādējādi darba devējam būs tiesības noteikt katra darbinieka inficēšanās risku un iespējamo risku citu cilvēku veselībai, izvērtējot viņa darba pienākumus un darba apstākļus, un noteikt tos darbus, kuru veikšanai ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības vadītājs Egils Baldzēns kritizēja šo prasību uzsverot, ka arodbiedrības to neatbalsta.

Izglītības process klātienē

Tā kā Izglītības un zinātnes ministrijas prioritāte jaunajam mācību gadam ir mācības klātienē, noteikumos lielākais uzsvars ir likts uz klātienes mācībām, tikai atsevišķos gadījumos paredzot iespēju noteiktu laika periodu mācīties daļēji vai pilnībā attālināti. Vienlaikus noteikumi neparedz reģionālā principa piemērošanu, kas noteiktu izglītības procesa norises noteikumus atkarībā no epidemioloģiskās situācijas attiecīgajā pašvaldībā. Noteikumu autori uzsver, ka turpmāk izglītības process īstenojams klātienē visās izglītības pakāpēs.

Tāpat noteikumos paredzēts, ka tām izglītības iestādēm, kuras nodrošina dienesta viesnīcu un internāta pakalpojumus, šie pakalpojumi ir jāorganizē klātienē epidemioloģiski drošā vidē.

Bērni varēs nelietot sejas maskas

Jaunajā Covid-19 pārvaldības regulējumā atrunāta arī prasība lietot sejas maskas un izņēmumu gadījumus, kad sejas maskas nav jālieto. Tā, piemēram, noteikumi paredz, ka sejas masku varēs nelietot bērni līdz septiņu gadu vecumam, kā arī izglītojamie, kuri apmeklē pirmskolas izglītības iestādi. Sejas masku varēs nelietot 1-3. klases izglītojamie izglītības procesā mācību telpā. Sejas maskas varēs arī nelietot personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem.

Sejas maskas varēs nelietot pilnībā vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas darba vietā, izglītības iestādē, amatieru kolektīva darbā un izglītojamie, kā arī fizisko aktivitāšu, sporta treniņu un sportisti fizisko aktivitāšu laikā, mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas procesā, kā arī sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās laikā, kad apmeklētāji sēž pie galda.

Ēdinātāji pakalpojumus ārā varēs sniegt epidemioloģiski nedrošā vidē

Valdībā atbalstītie noteikumi attiecībā uz ēdināšanas nozarē strādājošajiem paredz, ka šos pakalpojumus varēs sniegt iekštelpās epidemioloģiski drošā vidē un epidemioloģiski daļēji drošā vidē, savukārt ārā - epidemioloģiski drošā vidē, daļēji drošā vai nedrošā vidē.

Sniedzot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus iekštelpās vai ārā epidemioloģiski drošā vidē jeb personām ar Covid-19 sertifikātu varēs neievērot prasību par sejas masku lietošanu, distances ievērošanu, pulcēšanās un darba laika ierobežojumiem. Savukārt, sniedzot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus iekštelpās epidemioloģiski daļēji drošā vidē, tad būs jāievēro papildus prasības, proti, pie viena galdiņa varēs atrasties ne vairāk kā sešas pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus; starp personām būs jāievēro vismaz divu metru attālums.

Sniedzot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus ārā epidemioloģiski nedrošā vidē, pie viena galdiņa varēs atrasties ne vairāk desmit personas, starp tām ievērojot vismaz divu metru attālumu.

Nosacījumi ieceļošanai Latvijā

Attiecībā uz ceļošanu jaunais regulējums paredz arī turpmāk valstis iedalīt trīs grupās, atkarībā no Covid-19 infekcijas izplatības. Zema riska valstis ir tādas, uz kurām nav attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi. Augsta riska valsts ir tādas, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi. Savukārt īpši augsta riska valsts ir tādas, kurās ir konstatēta īpaši augsta saslimstība ar Covid-19 infekciju vai sabiedrības veselībai bīstamo SARS-CoV-2 vīrusa celmu strauja izplatīšanās, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu.

No noteikumiem arī izriet, ka būs aizliegt ieceļot Latvijā no augsta riska valstīm, kas nav Eiropas (ES) Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstis, Šveices Konfederācija un Apvienotā Karaliste, ja personai nebūs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Tāpat Latvijā būs liegts ieceļot no īpaši augsta riska valstīm. Minētais liegums neattieksies uz bērniem, kuri nav sasnieguši 12 gadu vecumu,

Personas būs tiesīgas ieceļot Latvijā, uzrādot vai nu derīgu Covid-19 sertifikātu; vai nu Amerikas Savienotajām Valstīs, Apvienotajā Karalistē, Austrālijas Savienībā, Jaunzēlandē vai Kanādā izsniegtu vakcinācijas vai pārslimošanas apliecinājumu, vai arī negatīva Covid-19 testa apliecinājumu.

Sabiedriskajā transportā 80% piepildījums

No valdībā lemtā izriet, ka sabiedriskā transporta pārvadātājam būs jāorganizē pasažieru iekāpšana un izkāpšana tā, lai to skaits transportlīdzeklī nepārsniedz 80 % no tā ietilpības vai 85 % no tā ietilpības, ja nepieciešams uzņemt pasažierus pieturvietās ārpus reģionālās nozīmes maršrutu galapunktiem.

Noteikumi arī paredz, ka pasažieri sabiedriskajā transportā, taksometrā vai vieglajā komercauto lieto sejas maskas. Tāpat sejas maskas jālieto sabiedriskā transporta darbiniekiem, kas nonāk saskarē ar pasažieriem, piemēram, kontrolierim, konduktoram un transporta vadītājam. Transportlīdzekļa vadītājs varēs nelietot sejas masku, ja tas atrodas no pasažieriem pilnībā nodalītā kabīnē.

Sporta treniņi un sacensības ar sertifikātu

Attiecībā uz sporta procesu noteikumos saglabātas līdzšinējās prasības iekštelpu un ārā sporta treniņu organizēšanai. Tiesa, atsevišķās pozīcijās epidemioloģiskās drošības prasības ir paaugstinātas, proti, nosakot, ka ne tikai vienas komandas sportistus apkalpojošie sporta darbinieki, bet arī vienas komandas sportisti fiziski nekontaktējas ar citu komandu sportistiem, izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā. Tāpat sporta treniņā nevarēs piedalīties personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē, tai skaitā izglītojamo likumiskie pārstāvji.

Tāpat paaugstināts epidemioloģiskās drošības režīms sporta treniņos un sacensībās, pilnībā atsakoties no tā dēvētā epidemioloģiski nedrošā režīma, kad nav zināms personu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas fakts. Ja sporta treniņos un sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, tad sporta treniņi un sacensības drīkst notikt bez papildus ierobežojumiem. Vienlaikus arī turpmāk netiek ierobežotas individuālas fiziskās aktivitātes veselības saglabāšanai un uzlabošanai ārā.

Valdība cer uz pakalpojumu sniedzēju un sabiedrības iesasiti

Jaunā regulējuma autori atzīst, ka turpmāk atbildība par epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošanu gulsies gan uz pakalpojuma sniedzējiem vai darba devējiem, gan arī uz apmeklētājiem vai darbiniekiem, kuru pienākums ir ievērot noteikto kārtību. Prasību neievērošanas gadījumā tiks pieaicināta Valsts policija.

"Viens no svarīgākajiem nosacījumiem Covid-19 izplatības ierobežošanā ir visas sabiedrības izpratne, iesaiste un līdzdalība. Tādēļ ir svarīgi ikvienam atgādināt par nepieciešamību ievērot izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācijas nosacījumus, kā arī neatrasties sabiedriskās vietās, ja ir slimības pazīmes, tāpat arī par pareizu roku mazgāšanu, pareizu klepošanu, kā arī svarīgi atgādināt par nepieciešamību ievērot divu metru distanci, maskas lietošanu, kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilās lietotnes "Apturi Covid" izmantošanu un citiem pasākumiem. Informācijā obligāti jānorāda tas, vai pakalpojums tiek sniegts drošā vidē vai daļēji drošā vidē vai arī nedrošā vidē," pauž noteikumu autori.

Eksperti brīdina par iespējamu lokdauna nepieciešamību

Pārresoru koordinācijas centra (PKC) pārstāvis Vladislavs Vesperis informēja ministrus par starpnozaru ekspertu grupas viedokli, kuru ieskatā, jaunais regulējums visdrīzāk nebūs pietiekami efektīvs saslimstības pieauguma apturēšanai, turklāt nav izskaidrots un pamatots izvēlētais mērķis – apturēt hospitalizēto Covid-19 pacientu skaita pieaugumu.

Eksperti arī norāda, ka praktiski nav definēts nākamais solis ierobežojumu pastiprināšanai situācijas turpmākas pasliktināšanās gadījumā, proti, kādi pasākumi, kurās jomās un kādām sabiedrības grupām tiks ieviesti. "Ja nāksies ieviest nākamo soli un būtiski stingrākus pasākumus, tad tas notiks sasteigti, sabiedrība nebūs par tiem un to pamatojumu savlaicīgi informēta. Tāpēc nepieciešams atklāti runāt ar sabiedrību par gaidāmo, lai vairotu uzticību valdībai," pauda PKC pārstāvis.

Vienlaikus eksperti pauda atbalstu lēmumam par prasību vakcinēties noteiktu nozaru un amatu kategoriju strādājošajiem. "Darba devējam, atbilstoši darba attiecību regulējumam, ir pienākums nodrošināt drošu darba vidi, nosakot epidemioloģiskās drošības prasības un pasākumus organizācijā, tai skaitā, nepieciešamības gadījumā prasību vakcinēties - pienākumu darbiniekiem desmit dienu laikā uzsākt vakcinācijas procesu; kā arī ne ilgāku kā pusotru mēnesi pārejas periodu, kura laikā ir pieļaujams darbs ar negatīvu testu, bet perioda beigās darbiniekiem jābūt pilnībā vakcinētiem," uzskata eksperti.

Eksperti iesaka pastiprināt epidemioloģisko drošības pasākumu kontroli, kā arī paplašināt epidemioloģiski drošu pakalpojumu pieejamību, nevis daļēji drošu pakalpojumu pieejamību. Eksperti arī uzskata, ka visiem, kuriem tas iespējams, vajadzētu strādāt attālināti. Tāpat jauni risinājumi nepieciešami sabiedriskā transporta jomā, jo tā ir viena no būtiskajām riska teritorijām ar lielām iedzīvotāju plūsmām.

Pēc Vespera teiktā, nepieciešams noteikt arī stingrāku tirdzniecības regulējumu un paredzēt pulcēšanās ierobežojumus. "Ja nonākam ļoti augstas saslimstības apstākļos, tad būs jāievieš lokdauna scenārijs," secina eksperti.