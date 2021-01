Covid-19 skartā Daugavpils pansionāta direktoru varētu atlaist pirms darbības izvērtēšanas

Pastāv iespēja, ka Daugavpils dome būs spiesta atlaist Covid-19 skartā Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra direktoru Valentīnu Ploni pēc paša vēlēšanās vēl pirms viņa darbības izvērtēšanas, jo viņš joprojām ir darba nespējā un ir iesniedzis atlūgumu par atbrīvošanu no darba, otrdien preses konferencē atzina pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Lāčplēsis (Latgales partija).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Komentējot Covid-19 izplatību pansionātā un ar to saistīto dienesta pārbaudi, politiķis stāstīja, ka pašvaldībai sagādā grūtības veikt pārbaudi, jo Plonim ir darba nespēja, līdz ar to nav iespējams saņemt no iestādes vadītāja paskaidrojumus par notikušo. Lāčplēsis, atsaucoties uz Slimību profilakses un kontroles centrā pausto, atzina, ka būs grūti noteikt inficēšanās avotu, taču viņš apliecināja, ka dienesta pārbaude notiks.

Vienlaikus Lāčplēsis atzina, ka pēc tam, kad būs pagājušas 30 dienas no Ploņa izteiktās vēlmes pārtraukt darba attiecības pēc paša vēlēšanās, dome būs spiesta to darīt. Tas nozīmē, ka Plonis tiks atlaists vēl pirms viņa darbības izvērtēšanas dienesta pārbaudē, jo tās veikšana ir apgrūtināta.

Tāpat, neminot personu vārdus, Lāčplēsis pārmeta domes vadībai politiskā kapitāla veidošanu pandēmijas laikā, jo esot bijuši gadījumi, kad pilsētas vadība un politiķi apmeklējuši dažādas iestādes, tādējādi apdraudot iestāžu klientus.

Kopumā Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā Covid-19 konstatēts 161 klientam, un, pēc Lāčplēša paustā, ir saņemtas ziņa, ka visi jau ir veseli. Testēti esot arī tie, kuriem inficēšanās nebija konstatēta, un arī viņu vidū neesot jaunu saslimšanas gadījumu. Lāčplēsis apliecināja, ka testēšana pansionātā turpināsies.

Iestādē plānots arī veikt testēšanu uz Covid-19 antivielu klātbūtni klientu asinīs, lai noskaidrotu, vai kāds nav bijis inficējies asimptomātiski. Antivielu atrašana gan neizslēdz to, ka šie klienti tiks vakcinēti pret Covid-19, uzsvēra Lāčplēsis.

Iepriekš Daugavpils domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka (Latgales partija) stāstīja, ka klientu un darbinieku testēšana pansionātā sākta pēc tam, kad Covid-19 atklāts kādam klientam, kurš nu jau ir miris. Viņam testēšana bijusi nepieciešama, lai apmeklētu kārtējo ķīmijterapijas kursu, jo klientam bijusi arī onkoloģiska saslimšana. Atbilde par pozitīvu Covid-19 esot atnākusi pēc trim dienām, bet šajā laikā klients kontaktējies gan ar citiem pansionāta iemītniekiem, gan darbiniekiem.

Domniece apgalvoja, ka jau vairākus mēnešus pansionātā ievēroti stingri drošības pasākumi, netika laisti apmeklētāji. Viņa pieļāva, ka infekciju iestādē varētu "ienest" kāds no darbiniekiem.

Iestādes direktors Plonis iesniedzis atlūgumu, bet domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs ("Mūsu partija") uzdevis sagatavot rīkojumu par dienesta izmeklēšanu saistībā ar radušos situāciju.