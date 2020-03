Covid-19: slimnīcas aptur ambulatorās konsultācijas; 'Sustento' bažījas par hroniskajiem pacientiem

Tāpat Neimane atzina, ka "pieraksti, kas bijuši vairākus mēnešus uz priekšu, tiek atcelti un pārcelti, un vispār nav zināms, kad tiks pie ārsta un varēs savus izmeklējumus veikt".

Savukārt onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības "Dzīvības koks" valdes priekšsēdētāja Gunita Berķe portālam "Delfi" norādīja, ka nav saskārusies ar ziņām, ka cilvēki netiktu uz vizītēm. "Man neviens nav zvanījis uz biedrību un sūdzējies, ka pacienti netiktu kaut kur, lai gan, iespējams, ka ierobežojumi arī ir," teica Berķe. Viņa pieļauj, ka "sastrēgumi kaut kur noteikti ir, ņemot vērā, ka daudzi strādā attālināti, daudz kas var notikt."

Neimane piemin vēl vienu problēmu, par ko cilvēki bažījas – no 1. aprīļa mainās kompensējamo medikamentu izrakstīšanas kārtība: "Bija paredzēts, ka medikamentu nomaiņu skaidros ģimenes ārsts, bet šobrīd nav, kas to skaidro. Aptiekās negrib ielaist, lai veiktu šo garo skaidrošanos, ko es arī saprotu, jo kontakts un vecam cilvēkam, personai ar invaliditāti vai hronisku saslimšanu arī nevajadzētu uzturēties ārpus mājas. Visbiežāk tā būs e-recepte un cits cilvēks izņems šīs zāles, kas būs bez paskaidrojumiem." "Sustento" pārstāve pieļauj, ka situācija varētu būt diezgan smaga cilvēkiem, kuri ir atkarīgi no medikamentiem, un tie nepieciešami, lai uzturētu savu dzīves kvalitāti un dzīvību.

Tas esot būtiski ļoti daudzu hronisku saslimšanu gadījumos,tiesa, konkrētas diagnožu grupas, kuras izmaiņas skars visvairāk, organizācija portālam "Delfi" nenosauca. "Ir grūti pateikt, kam tas ir svarīgākais, bet svarīgi ir divi jautājumi – hronisku saslimšanu saasinājums, kas var padziļināt invaliditātes, kā arī nediagnosticētās diagnozes tiem cilvēkiem, kam sākušās kaut kādas problēmas un kuri nevar šobrīd aiziet pie ārsta," uzsvēra Neimane.

Kādi ierobežojumi ir šobrīd



RAKUS joprojām tiks sniegta medicīniskā palīdzība pacientiem ar onkoloģiskām un hematoloģiskām saslimšanām, portālam "Delfi" uzsvēra slimnīcas pārstāve Namniece. Joprojām notiks cilmes šūnu transplantācija, tiks veikta staru terapija, kā arī ķīmijterapija pieaugušajiem pacientiem. Arī tuberkulozes pacientiem tiks nodrošināta visa nepieciešamā medicīniskā palīdzība, norādīja Namniece.

Tāpat kā līdz šim, palīdzība tiks sniegta cilvēkiem, kuri būs guvuši apdegumus un kuriem būs nepieciešama ārstēšana stacionārā. Arī apsaldējumus guvušie pieaugušie pacienti ārstēsies stacionārā. Tāpat arī pacientiem tiks nodrošināta piemēram, ārstējot ilgstoši nedzīstošas čūlas un izgulējumus, kā arī sniedzot nepieciešamo medicīnisko palīdzību tiem pacientiem, kas cieš dažādos nelaimes gadījumos.

No šī gada 20. marta ir pārtrauktas visas plānveida ķirurģiskās operācijas, izņemot onkoloģisko pacientu operācijas, ar tuberkulozi saistītas operācijas, kā arī aortas aneirismas un lielo asinsvadu operācijas, kas lielākas par pieciem centimetriem, informēja Namniece.

Tāpat arī no šī gada 20. marta visos RAKUS stacionāros ir pārtrauktas maksas pakalpojumu vizītes, izmeklējumi un medicīniskās manipulācijas. Ir ierobežoti visi ambulatorie pakalpojumi, kā arī visos RAKUS stacionāros tuviniekiem ir liegts apciemot pacientus, kas šobrīd ārstējas, atgādināja Namniece. Ir atceltas visas ambulatorās konsultācija