Covid-19 slimnieks vairākkārt braucis ar autobusu no Rīgas uz Olaini un atpakaļ

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka Covid-19 inficēta persona no 12. līdz 14. septembrim pārvietojusies autobusu maršrutā Rīga – Olaine (AS "Nordeka" nr. 5034) no Rīgas uz Olaini un autobusa maršrutā Olaine - Rīga (AS "Nordeka" nr. 5034) no Olaines uz Rīgu, portāls "Delfi" uzzināja SPKC.

12.septembrī persona braukusi maršrutā Rīga – Olaine, pulksten 7, 10, 13, 16, 9, maršrutā Olaine – Rīga, pulksten 8, 11, 14, 17, 20.

13.septembrī maršrutā Olaine – Rīga, pulksten 5, 7.40, 10, 14, 17.10, maršrutā Rīga – Olaine, pulksten 6.40, 9, 13, 16.20.

14. septembrī maršrutā Rīga – Olaine, pulksten 6, 8.30, 12 un maršrutā Olaine – Rīga, pulksten 7.10, 9.30, 13.