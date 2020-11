Covid-19: Teju puse jauno gadījumu atklāti Rīgā; saslimstība aug Daugavpilī un Krāslavas novadā

No aizvadītajā diennaktī atklātajiem kopumā 395 Covid-19 inficēšanās gadījumiem gandrīz puse reģistrēta Rīgā, bet inficēto skaits salīdzinoši strauji turpinājis augt arī Daugavpilī un Krāslavas novadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 172 jauni inficētie un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 1955 cilvēki.

Daugavpilī reģistrēti 28 jauni saslimušie un kopējais pēdējās divās nedēļās inficēto skaits ir sasniedzis 416 cilvēkus.

Krāslavas novadā atklāti vēl 15 jauni inficētie, pēdējās 14 dienās saslimušo kopskaitam augot līdz 105 novada iedzīvotājiem.

Liepājā reģistrēti 14 jauni inficētie un pēdējās 14 dienās saslimušo kopējais skaits pilsētā ir sasniedzis 95 iedzīvotājus. Desmit jauni saslimušie reģistrēti Ķekavas novadā, kopējam divās nedēļās inficēto skaitam pieaugot līdz 68 cilvēkiem.

Deviņi jauni saslimušie aizvadītajā diennaktī atklāti Mārupes novadā, astoņi - gan Jūrmalā, gan Olaines novadā, septiņi - Siguldas novadā, bet seši - Jēkabpilī. Virknē citu novadu aizvadītajā dienā reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Covid-19 ir atgriezies Jaunpiebalgas novadā, kur iepriekš visi saslimušie bija atlabuši.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 1955, Daugavpilī - 416, Jūrmalā - 110, Krāslavas novadā - 105, Liepājā - 95, kā arī Rēzeknē - 84 iedzīvotāji.

No aizvadītajā diennaktī inficētajiem 86 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 76 vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 59 ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem, bet 57 - vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 395 jauni Covid-19 slimnieki, bet pieci pacienti, kuriem bija apstiprināta inficēšanās, miruši, liecina SPKC apkopotie dati.

Pagājušajā diennaktī veikti kopumā 6442 Covid-19 testi, savukārt pozitīvo gadījumu īpatsvars ir 6,1%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Stacionāros aizvadītajā diennaktī ievietoti 52 Covid-19 slimnieki. Vienlaikus aizvadītajā diennaktī no slimnīcām izrakstīti 36 Covid-19 pacienti. Līdz ar to šobrīd stacionāros ārstējas 329 Covid-19 slimnieki.

Šis ir līdz šim lielākais kopumā stacionēto Covid-19 pacientu skaits. Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) iepriekš norādījusi, ka Covid-19 pacientu gultasvietu robeža, pie kuras nav būtiski jāierobežo plānveida veselības aprūpes pasākumi, ir starp 450 līdz maksimums 500 gultām.

Līdz šim Latvijā inficēšanās ar Covid-19 ir apstiprināta kopumā 10 231 personai, bet no Covid-19 izveseļojušies uz 12.novembri bija 1515 cilvēki. Līdz šim Latvijā miris 121 cilvēks, kuram bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.