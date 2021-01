Saskaņā ar aviokompāniju sniegto informāciju, šonedēļ plānots 21 reiss uz un no Lielbritānijas, portālam "Delfi" norādīja lidostas "Rīga" pārstāve Laura Kulakova. Portāls "Delfi" apkopojis atbildes uz aktuālākajiem jautājumiem par to, kas jāzina, atgriežoties Latvijā no Lielbritānijas, tostarp saistībā ar pašizolāciju viesnīcās.

Vai, ielidojot no Lielbritānijas, ir jāveic Covid-19 tests?

Jā, Covid-19 tests un desmit dienu pašizolācija ir obligātas prasības visiem no Lielbritānijas ieceļojošajiem pasažieriem. Tas nepieciešams, lai mazinātu SARS-CoV-2 jaunā varianta izplatīšanās risku. Šis koronavīrusa variants izveidojies mutāciju rezultātā un tam ir raksturīga straujāka izplatīšanās spēja.

Līdz šim gan jaunais koronavīrusa variants Latvijā nav konstatēts.

Gadījumā, ja persona varēs dokumentēti apliecināt, ka ir izslimojusi Covid-19 vai tuvāko 72 stundu laikā jau veikusi Covid-19 testu– persona testu lidostā varēs neveikt.

Tāpat jāatgādina, ka visiem ieceļotājiem Latvijā ir jāizpilda "Covidpass" anketa.

Kur veikt testu – uzreiz lidostā vai analīžu punktā? Vai tam ir jāpiesakās iepriekš?

Covid-19 testu bez maksas iespējams veikt testēšanas punktā lidostā "Rīga". Tiem cilvēkiem, kuri atgriezušies no Lielbritānijas, tests jāveic arī tad, ja nav saslimšanas simptomu.

Ieceļojot ārpus testēšanas punkta darba laika, testam jāpiesakās vispārējā kārtībā, zvanot pa tālruni 8303.

Vai kāds kontrolēs, ka visi ielidojošie pasažieri veic testu?

Testa nodošana ir paša pasažiera pienākums, kura izpildi savas kompetences ietvaros uzrauga Valsts policija un citas atbildīgās valsts institūcijas. Lidosta sadarbībā ar aviokompānijām maksimāli informē pasažierus par to, ka viņiem ir pienākums veikt Covid-19 testu. Tomēr pasažieri nevar pamest termināli, apejot testēšanas punktu, norāda Civilās aizsardzības aģentūra.

Vai pašizolācijai obligāti jāizmanto viesnīca?