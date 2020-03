'Covid-19': TM nāk klajā ar norādēm reliģiskajām organizācijām; konfesijas pagaidām dievkalpojumus neatcels

Saistībā ar jaunā koronavīrusa izraisītās saslimšanas "Covid-19" pandēmijas dēļ valstī izsludināto ārkārtas stāvokli Tieslietu ministrija (TM) nākusi klajā ar paziņojumu, ka arī reliģiskajām organizācijām ir jāpilda rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu noteiktais tostarp arī attiecībā uz publisko pasākumu rīkošanu ieviestais ierobežojums. Latvijas lielāko reliģisko organizāciju sociālajos tīklos un baznīcu mājas lapās publiskotā informācija liecina, ka svētdienu dievkalpojumi, kas tradicionāli pulcē vienkopus kuplāku baznīcā gājēju pulku, pagaidām atcelti netiks.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par tēmu koronavīruss “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

TM atzīmē, ka Ministru kabinets, pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumu, likumu "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" un Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, 12.martā pieņēma rīkojumu "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".

Likums "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" paredz, ka ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kura laikā Ministru kabinetam ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā ierobežot valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko personu tiesības un brīvības, kā arī uzlikt tām papildu pienākumus. Ņemot vērā minēto, rīkojums ir saistošs visām personām.

Saskaņā ar rīkojumu no 13. marta tiek atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi, sapulces, gājieni un piketi, kuru dalībnieku skaits ir vairāk nekā 200 cilvēki.

Kaut gan saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu tas neattiecas uz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētu reliģisko organizāciju rīkotajiem pasākumiem baznīcās, lūgšanu namos, kapsētās, klosteros vai šo reliģisko organizāciju īpašumā (valdījumā) esošā teritorijā, "tomēr jāņem vērā, ka reliģisko organizāciju rīkoti pasākumi – ceremonijas un dievkalpojumi pulcē lielu cilvēku skaitu, kas var radīt iespējamu risku cilvēku veselībai un dzīvībai. Tādējādi visām organizācijām, arī reliģiskajām – draudzēm, baznīcām, klosteriem, misijām un diakonijām, ir jāpilda rīkojumā noteiktais par pulcēšanās ierobežojumiem," norāda ministrija.

Tāpat, ņemot vērā, ka par ārkārtējās situācijas izsludināšanas cēloni ir atzīts bioloģiskais cēlonis – epidēmijas, epizootijas, epifitotijas –, un rīkojums paredz noteikt epidemioloģiskās drošības pasākumus, ministrija lūdz "pievērst uzmanību arī reliģisko rituālu rīkošanai, veicot īpašus piesardzības pasākumus, lai maksimāli mazinātu infekcijas izplatīšanos".

TM norāda, ka atbildīgā ministrija darbību koordinācijai ārkārtējas situācijas laikā ir Veselības ministrija.

Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca (LELB), Latvijas Romas katoļu baznīca (LRKB), kā arī Latvijas baptistu draudžu savienība (LBDS), kas ir trīs no četrām ticīgo skaita ziņā lielākajām konfesijām, aicinājušas draudzes veikt korekcijas pasākumu organizēšanā, nākušas klajā ar ieteikumiem ticīgajiem un arī garīdzniekiem, piemēram, kā labāk organizēt dievkalpojumos būtisko daļu – svētā vakarēdiena saņemšanu, lai izvairītos no inficēšanās. Dievkalpojumus šobrīd neviena no šīm konfesijām nav atcēlusi.

Latvijas pareizticīgā baznīca, kas ir ticīgo skaita ziņā trešā lielākā reliģiskā organizācija, līdz šim savā oficiālajā mājas lapā nav publiskojusi informāciju saistībā ar "Covid-19" saslimšanu. Portālam "Delfi" līdz šim nav izdevies sazināties ar šīs organizācijas preses pārstāvi.

Portāls "Delfi" piedāvā Latvijas luterāņu, katoļu un baptistu savienības vadības sniegtos ieteikumus un norādes ticīgajiem un reliģiskajiem kalpotājiem (red.: saglabāta konfesiju vadības oriģinālā rakstība).