Covid-19 vakcīna nogādāti uz visiem galamērķiem Latvijā

Veicot vairāk nekā 800 kilometru autoceļu maršruta kopgarumu, realizēta pirmo vakcīnu pārvešana no Valsts asinsdonoru centra uz visiem 10 plānotajiem galamērķiem Latvijā. Atbilstoši paredzētajai pārvešanas kārtībai zāļu lieltirgotavas "Recipe plus" loģistikas darbinieki nogādāja vakcīnas deviņiem galamērķiem, bet Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā vakcīnas tika nogādātas jau 26. decembrī.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmās zāļu lieltirgotavas "Recipe plus" automašīnas uz tālākajiem galamērķiem ar farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" izstrādātajām vakcīnām pret Covid-19, kā arī vakcinēšanai nepieciešamajiem palīgmateriāliem (šļircēm un dezinfekcijas šķīdumu) vakcinēšanai devās jau šorīt pēc plkst. 4 no rīta, lai nogādātu vakcīnas Liepājas, Ziemeļkurzemes, Jēkabpils, Rēzeknes, Daugavpils, Vidzemes reģionālajās slimnīcās, kā arī Jelgavas pilsētas slimnīcā. Šīsdienas tuvākie maršruti – Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca. Vakcīnu piegāde realizēta atbilstoši plānotajam, un lieltirgotavas darbinieki gatavojas nākamajam vakcīnu piegādes posmam.

Pārvešanas laikā stingri ievērots darbības protokols, hronometrējot un precīzi ievērojot komplektācijai un pārkraušanai atvēlēto laiku. Komplektējot vakcīnas konkrētam vakcinācijas kabinetam, tas jāpaveic 3 minūtēs – laikā, cik vakcīna drīkst atrasties ārpus ledusskapja. "Recipe plus" piegādās šo vakcīnu desmit Latvijas slimnīcu vakcinācijas kabinetiem, kur to + 2 līdz + 8 grādos var uzglabāt līdz piecām dienām, skaitot no brīža kopš vakcīnas izņemšanas no saldētavas.

Vakcīnu sadale Latvijas ārstniecības iestādēm notiek ciešā iesaistīto valsts institūciju sadarbībā. Vakcīnu pārvešana konkursa rezultātā ir uzticēta zāļu lieltirgotavai "Recipe plus".