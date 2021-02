Covid-19: Vakcinācijas pārvaldības IT risinājumu par 900 000 eiro radīs 'ZZ Dats'

Vakcinācijas pret Covid-19 procesa pārvaldības informācijas tehnoloģiju (IT) risinājumu par 898 620 eiro izstrādās "ZZ Dats", informēja Veselības ministrijas (VM) pārstāve Sintija Gulbe.

Līgums noslēgts starp pasūtītājiem - VM, Nacionālo veselības dienestu, Slimību kontroles un profilakses centru - un izpildītāju "ZZ Dats", kas kā apakšuzņēmējus piesaistīs SIA "Kleintech Services", SIA "Mobilly", SIA "Blue Bridge Technologies", SIA "Meditec", SIA "Rixcat" un SIA "Datamed".

Noslēgtais līgums paredz, ka līgumcena visa līguma darbības laikā nepārsniegs 898 620 eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Līgums noslēgts uz diviem gadiem, paredzot sistēmas uzturēšanu vienu gadu. Piegādes termiņš sistēmas pamata funkcionalitātei paredzēts astoņas nedēļas.

Jau vēstīts, valdība pirms divām nedēļām nolēma piešķirt ne vairāk kā 1 450 330 eiro speciāla vakcinācijas procesa pārvaldības IT risinājuma izstrādei, lai nodrošinātu vakcinācijas sistēmas efektīvu darbību, kā arī ērtu un elastīgu vakcinācijas procesu.

Valdība arī atbalstīja ierosinājumu nepiemērot publisko iepirkumu procedūru šīs IT sistēmas izstrādei, pamatojoties uz nepieciešamību paātrināt vakcinācijas procesu. Valdības dotā atļauja paredz, ka sistēmas izstrādes darba grupa paši veido sistēmas prasības un kritērijus tā, lai maksimāli efektīvi nodrošinātu iedzīvotāju pieteikšanās rindu salikšanu kopā ar Latvijā pieejamajām vakcīnām un nodrošinātu iedzīvotāju informēšanu par vietu un laiku, kur tam jāierodas uz savas vakcīnas saņemšanu.

Vakcinācijas procesa IT sistēmas izveidi koordinē Vakcinācijas projekta birojs kopā ar VM darbiniekiem.

Vakcinācijas projekta birojā iepriekš informēja, ka IT risinājuma izstrādātājs tika izraudzīts jau pagājušajā nedēļā, bet šonedēļ visu nedēļu tika saskaņoti līguma nosacījumi. Pēc līguma noslēgšanas paredzēts dot astoņas nedēļas pamata IT sistēmas izstrādei, bet daļa no funkcionalitātes varētu tikt nodrošināta jau agrāk.