Covid-19 vakcinācijas sertifikāts būs derīgs deviņus mēnešus, pēc 'Janssen' potes – piecus

Vakcinācijas pret Covid-19 sertifikāts visām vakcīnām Latvijā būs derīgs deviņus mēnešus, bet "Janssen" vakcīnai – piecus, ceturtdien, 6. janvārī, lēma valdība.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Priekšlikuma izstrādāšanai Veselības ministrija (VM) vadās pēc Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) rekomendācijām balstvakcinācijas nozīmēšanai, kas norāda, ka mRNS vakcīnu gadījumā augsta aizsardzība pret Covid-19 tiek nodrošināta apmēram sešu mēnešu garumā pēc primārās vakcinācijas saņemšanas, bet "Janssen" vakcīnas gadījumā – divu mēnešu garumā, rakstīts Veselības ministrijas (VM) izstrādātajā noteikumu projektā.

Tas nozīmē, ka attiecīgi pēc sešiem vai diviem mēnešiem pēc primārās vakcinācijas pabeigšanas var veikt balstvakcināciju. Maksimālais termiņš balstvakcinācijas veikšanai ir trīs mēneši, norāda VM.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) valdības sēdē šī lēmums nepieciešamību pamatoja ar trim argumentiem: pirmreizējās vakcinācijas aizsardzība samazinās, strauji izplatās Covid-19 paveids omikrons, kā arī fakts, ka no 1. februāra Eiropas Savienībā stājas spēkā regulējums par deviņu mēnešu derīguma termiņu sertifikātam, lai varētu ceļot.

Tāpat viņš uzsvēra, ka svarīga ir vienmērīga pieprasījuma izkliede, lai neradītu sistēmas kapacitātes pārslodzi un neveidotos gaidīšanas rindas atsevišķos vakcinācijas punktos. Svarīga ir vienota komunikācija ar visām iesaistītajām pusēm. Pavļuts aicināja negaidīt februāri, lai pagarinātu sertifikātus ar balstvakcinācijas palīdzību, bet iet vakcinēties jau tagad.

Pavļuts sacīja, ka pieejamā vakcinācijas kapacitāte ir virs 100 000 vakcinācijas faktu nedēļā, tāpat tiks vērti vaļā vēl citi vakcinācijas centri, kā arī nodrošinātas izbraukuma vakcinācijas.

Ministrija paredz, ka minētie nosacījumi attieksies uz pakalpojumu saņemšanu un pasākumu apmeklēšanu epidemioloģiski drošā vidē. Tomēr attiecībā uz darba pienākumu veikšanu tiks attiecināta prasība, lai cilvēkam būtu pabeigta primārā vakcinācija, bet balstvakcinācija tiek stingri rekomendēta.

Savukārt attiecībā uz ieceļošanu Latvijā tiek piemēroti nosacījumi, proti, vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš – 270 dienas jebkuru vakcīnu gadījumā, lai Latvijas valsts piederīgajiem nodrošinātu vienotu pieeju ceļošanai ES teritorijā.

Tā kā bērniem līdz 18 gadu vecumam šobrīd nav pieejama balstvakcinācija, vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš netiks attiecināts uz bērniem.

Nosacījumi vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņam, ieceļošanai Latvijā stājas spēkā no 1. februāra, bet sertifikāta derīguma termiņam to izmantošanai valsts iekšienē – no 15. februāra.

Kā rāda prognozes, omikrona maksimums varētu iestāties ap februāra vidu, tāpēc par sertifikāta derīguma termiņa beigu datumu arī izvēlēts 15. februāris, nevis, piemēram, 1. marts, skaidroja Pavļuts.

Noteikumu nodaļas, kas regulē vispārīgos ieceļošanas nosacījumus valstī, izpratnē derīgs vakcinācijas sertifikāts apliecina, ka personai ir pabeigta primārā vakcinācija un kopš pēdējās vakcīnas devas saņemšanas dienas ir pagājušas ne vairāk kā 270 dienas vai to, ka persona ir saņēmusi balstvakcināciju, skaidrots noteikumu projekta anotācijā.