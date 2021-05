Covid-19 vakcinētie no 1. jūnija drīkstēs sniegt individuālus pakalpojumus; ieviesīs digitālus sertifikātus

Valdība ceturtdien, 27. maijā, nolēma atļaut no 1. jūnija individuālus pakalpojumus sniegt tām personām, kuras ir vakcinētas pret Covid-19 vai pārslimojušas šo slimību. Tāpat no 1. jūnija tiks ieviests digitālais risinājums, kā pārliecināties par vakcinācijas pret Covid-19 esamību vai pārslimošanas faktu.

Veselības ministrija (VM) atvieglojumus vakcinētajiem piedāvā divos posmos, sākot no 1. jūnija un no 15. jūnija.

Ja pakalpojuma sniedzējs ir vakcinējies pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā pārslimojis Covid-19, no 1. jūnija tas drīkstēs individuāli sniegt visa veida skaistumkopšanas pakalpojumus, sporta nomas un fotopakalpojumus, kā arī saimnieciskos pakalpojumus klātienē, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu.

Tas nozīmē, ka telpā atrodas tikai pakalpojuma sniedzējs un viens klients (pirts, saunas un fotopakalpojumu gadījumā viens pakalpojumu sniedzējs un viena mājsaimniecība). Šajā gadījumā klientiem nav jābūt vakcinētiem.

Savukārt no 15. jūnija cilvēki, kuri būs vakcinējušies pret Covid-19 vai to pārslimojuši, varēs piedalīties publiskos pasākumos, apmeklēt kafejnīcas, kino teātra izrādes, koncertus, klubus un saņemt citus līdzīgus pakalpojumus, nelietojot sejas maskas un neievērojot divu metru distanci. Lai šādus pakalpojumus sniegtu, arī visiem darbiniekiem jābūt vakcinētiem vai izslimojušiem Covid-19, kā arī jānodrošina kontrole, lai neielaistu cilvēkus, kas neatbilst prasībām, uzsvēra VM.

Tāpat cilvēki, kuri būs vakcinējušies pret Covid-19 vai to pārslimojuši, no 15. jūnija varēs apmeklēt sporta klubus, gan trenējoties individuāli, gan apmeklējot grupu nodarbības. Telpā nedrīkstēs atrasties nevakcinēti cilvēki vai tādi, kas pēdējā pusgadā nav slimojuši ar Covid-19.

Valdības sēdē, diskutējot par šo piedāvājumu, Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu asociācijas valdes priekšsēdētāja Sabīne Ulberte sēdes laikā vērsa uzmanību, ka ne visi skaistumkopšanas nozares pārstāvji būs vakcinējušies līdz 1. jūnijam, lai varētu atsākt darbu, kuru nav varējuši darīt jau vairāk nekā pusgadu.

Finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) sacīja, ka būtu nepieciešamas plašākas diskusijas par testu veikšanu maziem bērniem pirms katras iziešanas kopā ar vecākiem. Tāpat viņš piekrita Ulbertes viedoklim par nozares segregāciju, kur daļa vakcinētu darbinieku drīkstēs strādāt, bet daļai būs jāgaida.

Kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA) sacīja, ka lēmums jāpieņem tik loģisks, lai nepieļautu nekādu pašregulāciju. Kā piemēru viņš minēja frizieru pakalpojumu izmantošanu, pirms tie bija atļauti oficiāli.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), savukārt, atgādināja, ka lētāk iznāk vakcinēt cilvēku, nekā bieži testēt, tāpēc jārod veids, kā mudināt cilvēkus vakcinēties, turklāt drošāk no epidemioloģiskā viedokļa ir vakcinēties.

Izglītības un zinātnes ministre Inga Šuplinska (JKP) uzsvēra, ka Lietuvā un Igaunijā, vecākiem ar bērniem, dodoties uz kādu pasākumu, ir jābūt vakcinētiem, bet uz bērnu tas neattiecas. Tāpat viņa vērsa uzmanību, ka diskriminējoši ir tas, ka saņemt friziera pakalpojumus var arī tad, ja viņš nav vakcinējies, bet citiem skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai atsāktu darbu, būs jābūt vakcinētiem.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), komentējot izskanējušos viedokļus, sacīja, ka tiek meklēti veidi, kā rast risinājumu. "Tie ir atvieglojumi, nevis papildu prasības, norādot veidu, kā to droši darīt", sacīja ministrs, runājot par skaistumkopšanas nozari. Šobrīd vakcinācija ir iespēja atsākt darbu tiem cilvēkiem, kuri strādā nozarē un to varēs darīt no 1. jūnija, viņš uzsvēra.

Kariņš uzsvēra, ka vajag vēlreiz "pāriet pāri un izķert tās lietas, kas nav īsti saprotamas" šībrīža regulējumā par atvieglojumiem, kā arī par bērnu testēšanas noteikumiem. Tos jautājumus par bērnu testēšanu, kas sēdes laikā raisījuši plašas diskusijas, Pavļuts rosināja izņemt no šībrīža regulējuma un uzdot Operatīvās vadības grupai pilnveidot.

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone lūdza neaizmirst par tirdzniecības centriem, kuri šobrīd arī ir ciet, jo "pabalsti kādreiz beigsies". Tāpat viņa aicināja VM pārskatīt ierobežojumu par 25 kvadrātmetriem veikalos. Kariņš atgādināja, ka otrdien ir paredzēts runāt par soļiem saistībā ar šiem jautājumiem.

Covid-19 sertifikāti

Lai varētu efektīvi un ērti pierādīt un pārbaudīt personas tiesības uz epidemioloģiskās drošības pasākumu izņēmumiem, tiek ieviests digitāls risinājums – sadarbspējīgs vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāts (Covid-19 sertifikāts), norādīts VM sagatavotajā tiesību akta anotācijā.

Sertifikātā tiks iekļauts personas vārds, uzvārds un dzimšanas datums, informācija par saņemto vakcīnu, veikto testu vai atveseļošanos no Covid-19, kā arī sertifikāta parakstītāja institūcija. Projekts nosaka, ka minēto informāciju vakcinācijas, testa vai pārslimošanas sertifikātā iekļaus un sertifikātu izsniegs pamatojoties uz vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas datiem, kuru būs sniegušas ārstniecības iestādes, norādīts projekta anotācijā.

No 1. jūnija ikvienam būs iespēja elektroniski vietnē www.Covid19sertifikats.lv iegūt digitālu sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas faktu.

Informācija par to, vai persona ir vakcinēta pret Covid-19, pēdējā pusgada laikā pārslimojusi Covid-19 vai ir veikta Covid-19 testēšana, būs pieejama digitālā formātā vietnē www.Covid19sertifikats.lv. Līdz ar to arī pakalpojuma sniedzēji varēs ērti pārliecināties par cilvēka statusu, izmantojot speciālu aplikāciju ar QR koda lasītāju.

No 15. jūnija iekšzemes sistēma vakcinācijas vai Covid-19 izslimošanas fakta pārbaudei iekļausies kopīgajā Eiropas digitālā zaļā sertifikāta sistēmā.

Ja cilvēkam nav iespējas sertifikātu iegūt elektroniski, to papīra veidā pēc pieprasījuma izsniegs ārstniecības iestāde vai kādā no vienotās valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.

Jau ziņots, ka ceturtdien Ministru kabinets plānoja skatīt atvieglojumus vakcinētām personām, pēc Sadarbības sanāksmes žurnālistiem pastāstīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).