Covid-19 vakcīnu loģistikas pakalpojumus pārņem 'Recipe Plus' un 'Magnum Medical'

Pēc tam, kad iepriekšējais noliktavas pakalpojumu un loģistikas pakalpojumu sniedzējs SIA 'Oribalt Riga' neizpildīja līguma nosacījumus par vakcīnu piegādi, Covid-19 vakcīnu noliktavas un loģistikas pakalpojumus pārņems AS 'Recipe Plus' un SIA 'Magnum Medical', portālu "Delfi" informēja Vakcinācijas projekta birojs.

Dienas laikā pēc loģistikas līguma noteikumu neizpildes tika piesaistīti papildu pārvadātāji un divu dienu laikā tika noslēgti jauni līgumi par noliktavas un trīs reģionu loģistikas pakalpojumiem. Divu pakalpojumu sniedzēju princips ir būtisks loģistikas risku vadīšanai.

Covid-19 vakcīnu loģistika pēc to piegādes Latvijā tiek organizēta, sadalot Latviju trīs reģionos: Rīgas/Pierīgas teritorija, Latvijas teritorija uz austrumiem no Rīgas un Latvijas teritorija uz rietumiem no Rīgas.

"Magnum Medical" kā līdzšinējā loģistikas un noliktavas pakalpojumu konkursa otrs labākais piedāvājuma iesniedzējs pārņem noliktavas pakalpojumu veikšanu, kā arī būs loģistikas veicējs apgabalam Latvijas teritorijai uz austrumiem no Rīgas. Līgums ir spēkā līdz 2022. gada 30. septembrim, kā to paredzēja iepirkums, kurā "Magnum Medical" piedalījās ar piedāvājumu, kas konkursa kārtībā tika atzīts par otro labāko. Šobrīd vakcīnas jau atrodas "Magnum Medical" noliktavā.

Savukārt AS "Recipe Plus" līdz jaunas iepirkuma procedūras pabeigšanai nodrošinās loģistikas pakalpojumus Rīgas un Pierīgas teritorijā, kā arī Latvijas teritorijā uz rietumiem. Sadarbība ir spēkā līdz iepirkuma procedūras pabeigšanai un jaunā pakalpojuma sniedzēja noteikšanai, kas plānots tuvākās nedēļas laikā.

Jau vēstīts, ka Latvijā 10. martā vairākos vakcinācijas kabinetos netika piegādātas vakcīnas pret Covid-19, sociālajā tīklā "Twitter" pavēstīja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP). Ministrs vēstīja, ka veselības resoru pievīlis vakcīnu piegādātājs "Oribalt Rīga".

Sākot no 2021. gada 10. marta medijos ir izskanējušas ziņas par Covid-19 vakcīnu piegādes kavēšanos. SIA "Oribalt Rīga" ("Oribalt") apzinās, ka tās ir radījušas sabiedrībā neizpratni un uzticības trūkumu efektīvam vakcinācijas procesam, kā arī skaidro savu situācijas redzējumu.

Uzņēmums norāda, ka, tāpat kā ikviens iedzīvotājs, arī "Oribalt" vēlas, lai vakcinācijas process notiktu bez kavēšanās un pārtraukumiem. Taču, uzņēmumaprāt, ir jāņem vērā objektīvi apstākļi, kāpēc konkrētā kavēšanās notika. 2021. gada 5. martā notika Nacionālā Veselības dienesta rīkotā sarunu procedūra par loģistikas pakalpojumu sniegšanu. Šis iepirkums tika rīkots saistībā ar iepriekšējā pakalpojuma sniedzēja maiņu. Uzvarētāja paziņošana notika nākamajā darbdienā - 8. martā. Šajā dienā līgumu no savas puses parakstīja "Oribalt". Savukārt NVD un Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) parakstīja līgumu vēlāk, un tas tika piegādāts "Oribalt" 9. marta pēcpusdienā.

Sākot no 9. marta, par plānotajām piegādēm atbildīgās iestādes informēja ārstus 5. martā – datumā, kad vēl notika iepirkuma procedūra, un nebija zināms, vai un kas konkursā uzvarēs, norāda "Oribalt".