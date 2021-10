Covid-19: Valsts sektorā zemākais vakcinācijas īpatsvars starp ugunsdzēsējiem

Valsts sektorā zemākais vakcinācijas pret Covid-19 īpatsvars ir starp ugunsdzēsējiem, kur vakcinācijas pilnu kursu veikuši 67% no jomā strādājošajiem, liecina Ekonomikas ministrijas (EM) apkopotie dati līdz 17. oktobrim.

Tikmēr visaugstākais rādītājs - 90% - ir starp veselības aprūpes darbiniekiem, starp pedagogiem un augstskolu pasniedzējiem pret Covid-19 vakcinējušies 83%, tikpat daudz arī starp bibliotēku darbiniekiem.

Līdz 17.oktobrim pilnu vakcinācijas pret Covid-19 kursu bija izgājuši arī 82% no muzeju darbiniekiem, 81% no valsts pārvaldē un pašvaldībās strādājošajiem, 78% no kultūras iestāžu darbiniekiem, kā arī 74% policistu.

Kā ziņots, visiem darbiniekiem publiskajā sektorā, tostarp valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās, līdz 15.novembrim ir jāiegūst vakcinācijas pret Covid-19 vai šīs slimības pārslimošanas sertifikāts.

Līdz šim kopumā Latvijā pret Covid-19 vakcinētas 1 095 128 personas, bet vakcinācijas kursu pabeiguši 973 762 cilvēki, kas atbilst 51,7% Latvijas iedzīvotāju, aprēķinos izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datus par provizorisko iedzīvotāju skaitu valstī 2021.gada jūlija sākumā.

Savukārt, izdalot dažādas iedzīvotāju vecuma grupas, redzams, ka vakcinācijas procesu pabeiguši 60,6% Latvijas iedzīvotāju, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu. Šajos aprēķinos gan izmantoti citi aģentūrai LETA pieejamie CSP dati - par Latvijas iedzīvotāju skaitu 2021.gada sākumā.

No šiem pašiem datiem redzams, ka vakcinācijas kursu noslēdzis 58,9% Latvijas iedzīvotāji vecumā virs 12 gadiem. Par 12 gadiem jaunākus cilvēkus Eiropas Savienībā (ES) pret Covid-19 pagaidām vēl nepotē.

Ar "trešo devu" līdz šim Latvijā vakcinēti 5062 cilvēki jeb 0,26% iedzīvotāju. Atbilstoši medicīnas speciālistu ieteikumiem, "trešo vakcīnas devu" pamatā potē cilvēkiem ar ļoti novājinātu imunitāti un senioriem.

Lietošanai Eiropas Savienībā pašlaik ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" un "Johnson&Johnson" jeb "Janssen", taču "AstraZeneca" vakcīnu zemā pieprasījuma dēļ Latvijā faktiski vairs nelieto.

2020.gada decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet masveidīgāka iedzīvotāju vakcinēšana sākās marta izskaņā. Latvijā vakcīnas pret Covid-19 iedzīvotājiem ir pieejamas no 12 gadu vecuma.