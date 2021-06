CSDD apgrozījums pirmajā ceturksnī sarucis par 5%

Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) apgrozījums šogad pirmajā ceturksnī bija 10,189 miljoni eiro, kas ir par 5% mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā, savukārt zaudējumi sasniedza 77 508 eiro pretstatā peļņai gadu iepriekš, liecina CSDD publiskotā informācija.

CSDD finanšu pārskata vadības ziņojumā skaidrots, ka uzņēmuma darbību pirmajā ceturksnī ietekmēja Covid-19 pandēmija un valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā noteiktie ierobežojumi pakalpojumu sniegšanai.

CSDD galvenās apgrozījumu ietekmējošās ieņēmumu grupas ir transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate un tehniskā uzraudzība, transportlīdzekļu reģistrācija, reģistrācijas dokumentu un transportlīdzekļu numurzīmju izsniegšana, kā arī transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas eksāmeni un vadītāja apliecību noformēšana.

Direkcijas transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates un tehniskās uzraudzības ieņēmumi šogad pirmajā ceturksnī veidoja 5,431 miljonu eiro jeb par 1,1% mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā pērn, ieņēmumi no transportlīdzekļu reģistrācijas, reģistrācijas dokumentu un transportlīdzekļu numurzīmju izsniegšanas - 2,742 miljoni eiro jeb par 10,3% mazāk, ieņēmumi no transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas eksāmeniem un vadītāja apliecību noformēšanas - 839 354 eiro jeb par 22,8% mazāk.

No fotoradaru darbības nodrošināšana un protokolu apstrādes direkcijas ieņēmumi šogad pirmajā ceturksnī bija 458 860 eiro, kas ir par 28% mazāk, ieņēmumi no transportlīdzekļu reģistra administrēšanas - 85 893 eiro jeb par 73,3% mazāk, ieņēmumi no nodokļu, nodevu un sodu iekasēšanas - 291 183 eiro jeb par 21,6% vairāk, ieņēmumi no autoceļu lietošanas nodevas portāla uzturēšanas - 262 075 eiro jeb par 2% mazāk.

Savukārt vairāk nekā 114 reizes sarukuši CSDD gūtie ienākumi no Rīgas motormuzeja pakalpojumiem, jo muzejs Covid-19 dēļ bija slēgts.

CSDD pašlaik apturējusi finanšu līdzekļu ieguldīšana jaunos investīciju projektos, kā arī ir iesaldēta virkne 2020. gadā plānoto investīciju projektu realizācija. Fokuss patlaban tiek vērsts tikai uz neatliekamiem un būtiskākajiem ar valsts deleģēto funkciju veikšanu saistītajiem investīciju projektiem.

2020.gada pirmajā ceturksnī CSDD strādāja ar 10,729 miljonu eiro apgrozījumu un 76 333 eiro peļņu.

CSDD ir valsts akciju sabiedrība. Direkcija reģistrē transporta līdzekļus Latvijā, izsniedz vadītāju apliecības, veic automašīnu tehnisko apskati un sniedz citus pakalpojumus. CSDD ienākumus gūst no pakalpojumu maksām. Direkcijas kapitāldaļu turētājs ir Satiksmes ministrija.