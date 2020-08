CVK aicina Rīgas domes vēlēšanās lietot mutes un deguna aizsegu

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) aicina balsotājus Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu iecirknī lietot mutes un deguna aizsegu, taču pašlaik vairs nav paredzēts, ka tā būtu obligāta prasība, informēja CVK pārstāve Laura Zaharova.

CVK reizē gan norāda, ja epidemioloģiskā situācija ar Covid-19 izplatību valstī būtiski pasliktināsies, tad, konsultējoties ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) un citām atbildīgajām iestādēm, drošības pasākumi var tikt pastiprināti un mutes un deguna aizsegu lietošana var atkal tikt noteikta kā obligāta.

Kā mutes un deguna aizsegs var būt gan sejas aizsargmaska, gan auduma šalle vai respirators un vēlētājiem arī būs iespēja iecirknī saņemt vienreizlietojamo sejas aizsargmasku, skaidro CVK.

Vēlēšanu komisija mainīja mutes un deguna aizsega obligātumu uz aicinājumu tās lietot iecirkņos, jo epidemioloģiskā situācija ir mainījies salīdzinājumā ar maiju, kad sākotnēji tas tika noteikts kā obligāts nosacījums, norādīja Zaharova. CVK šo lēmumu pieņēmusi pēc konsultācijām ar SPKC.

Uzturoties iecirknī, vēlētājiem būs jāievēro divu metru distance un jādezinficē rokas. Tāpat vēlētāji vēlēšanu iecirknī aicināti izmantot savu pildspalvu.

Kā ziņots, vēlēšanu dienā 29. augustā iecirkņi būs atvērti no pulksten 7 līdz 22. Trīs dienas pirms vēlēšanām varēs nobalsot iepriekš: trešdien, 26. augustā, no pulksten 16 līdz 21; ceturtdien, 27. augustā, no pulksten 9 līdz 16; piektdien, 28. augustā, no pulksten 12 līdz 20.

Rīgas domes vēlēšanās varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī, taču, ja tas nebūs iecirknis, kurā vēlētājs reģistrēts, tad balsotājam ir jāieplāno laiks, kamēr izvēlētā iecirkņa pārstāvis sazināsies ar tā iecirkņa darbinieku, kura sarakstā vēlētājs sākotnēji ticis iekļauts.

Tiesības piedalīties Rīgas domes vēlēšanās ir Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma, kuriem bija reģistrēta dzīvesvieta Rīgas administratīvajā teritorijā 90 dienas pirms vēlēšanu dienas - šā gada 31. maijā vai kuriem Rīgas administratīvajā teritorijā pieder nekustamais īpašums, ja viņi izmantojuši iespēju reģistrēties vēlēšanām līdz 15. augustam.

Balsošanas dokuments Rīgas domes vēlēšanās būs derīga pase vai personas apliecība (eID). Par dalību vēlēšanās spiedogs pasē netiks likts, un principa "viens vēlētājs - viena balss" nodrošināšanai tiks lietoti vēlētāju saraksti.

Rīgas domes vēlēšanās vēlētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējams nokļūt vēlēšanu iecirknī, un vēlēšanu laikā viņi atradīsies Rīgā. Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī vēlētāji, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā saistībā ar Covid-19, kā arī slimojošu personu aprūpētāji, ja viņi ir Rīgas pašvaldības vēlētāji un balsošanas laikā atradīsies aprūpējamā dzīvesvietā, un aizdomās turētās un apsūdzētās personas, kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, ja tās ir iekļautas Rīgas vēlētāju sarakstā un atrodas apcietinājuma vietā Rīgā.