CVK atkārtoti reģistrē parakstu vākšanu ģimenes definīcijas referenduma ierosināšanai

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) otrdien reģistrēja parakstu vākšanai iniciatīvas grupas - biedrības "Latvijas vīru biedrība" - atkārtoti iesniegto Satversmes grozījumu projektu, kas paredz aizsargāt bērna tiesības augt ģimenē, kuras pamats ir māte sieviete un tēvs vīrietis, informēja CVK pārstāve Laura Krastiņa.

Piedāvātie grozījumi Satversmes 110. pantā paredz noteikt, ka valsts aizsargā un atbalsta laulību - savienību starp vīrieti un sievieti - un ģimeni, kuras pamatā ir laulība, asinsradniecība vai adopcija, kā arī valsts aizsargā bērna tiesības, tostarp arī tiesības augt ģimenē, kuras pamats ir māte sieviete un tēvs vīrietis.

Iepriekš likumprojekts CVK tika iesniegts 2021. gada jūlijā, un 12 mēnešu parakstu vākšana par šo iniciatīvu noslēdzās šā gada 29. jūlijā, negūstot pietiekamu atbalstu - par to parakstījās 58 222 vēlētāji nepieciešamo 154 868 vietā.

Atkārtoto parakstu vākšanu biedrība varēs sākt rīt, 3. augustā, un tā ilgs līdz 2023. gada 2. augustam.

Likums "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" neierobežo iniciatīvas grupas tiesības atkārtoti iesniegt vienu un to pašu iniciatīvu. Līdz ar to, parakstu vākšanai noslēdzoties, iniciatīvas grupa drīkst CVK atkārtoti iesniegt to pašu likumprojektu, taču iepriekš savāktie paraksti nesummējas, un iniciatīvas grupai parakstu vākšana jāsāk no jauna.

Pieņemot lēmumu par iniciatīvas grupas reģistrēšanu, CVK vērtēja, vai iesniedzējs atbilst likuma "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" prasībām, proti, ir likumā noteiktā kārtībā izveidota un reģistrēta ne mazāk kā desmit vēlētāju izveidota biedrība, kā arī to, vai Satversmes grozījumu projekts pēc formas un satura ir pilnībā izstrādāts.

Parakstīties par CVK reģistrētām iniciatīvām vēlētāji var elektroniski portālā "www.latvija.lv" vai klātienē, apliecinot parakstu dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vai pie zvērināta notāra.

Parakstīties par iniciatīvām iespējams arī ārvalstīs Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās pie konsulārajām amatpersonām, kuras ir tiesīgas veikt notariālās funkcijas.

Satversmē ir noteikts, ka ne mazāk kā vienai desmitajai daļai vēlētāju ir tiesība iesniegt Valsts prezidentam pilnīgi izstrādātu Satversmes grozījumu projektu, kuru prezidents pēc tam nodod izskatīšanai Saeimai. Ja Saeima vēlētāju Satversmes grozījumu projektu nepieņem bez satura grozījumiem, par to rīkojama tautas nobalsošana.

Nepieciešamais parakstu skaits, lai Satversmes grozījumu projektu varētu iesniegt izskatīšanai parlamentā, ir 154 868, kas ir ne mazāk kā viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita.

Vairāk informācijas par parakstu vākšanas kārtību un parakstu vākšanas vietām atrodama CVK interneta vietnē "www.cvk.lv".