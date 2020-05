CVK rosina Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās ļaut balsot jebkurā iecirknī

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) sagatavojusi grozījumus Rīgas domes atlaišanas likumā, rosinot vairākas izmaiņas vēlēšanu kārtībā, ņemot vērā, ka 29. augustā Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas visdrīzāk notiks Covid-19 apstākļos. CVK priekšlikumi paredz arī dot vēlētājiem iespēju balsot jebkurā iecirknī, portālu "Delfi" informēja CVK Informācijas nodaļas vadītāja Laura Zaharova.

CVK norāda, ka tās priekšlikumi paredz dot vēlētājiem iespēju balsot arī citā vēlēšanu iecirknī, ne tikai tajā, kura sarakstā vēlētājs sākotnēji reģistrēts, pagarināt vēlēšanu iecirkņu darba laiku iepriekšējās balsošanas dienās, mainīt kārtību, kā vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā un paredzēt, ka balsošanu vēlētāja atrašanās vietās nepieciešamības gadījumā var organizēt arī iepriekšējās balsošanas dienās.

Komisijā skaidro, ka, lai gan sākotnēji ļoti īsā vēlēšanu sagatavošanas termiņa dēļ iespēja balsot citā iecirknī netika apsvērta, tagad, kad Rīgas domes vēlēšanas pārceltas uz augustu. Līdz ar to šī pakalpojuma nodrošināšanai būtu iespējams pielāgot 2019. gada Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās izmantoto tehnisko risinājumu.

Šāds risinājums paredz, - ja vēlētājs nav reģistrēts attiecīgā iecirkņa vēlētāju sarakstā, vēlēšanu iecirkņa komisija veic vēlētāju sarakstā iekļauto ziņu elektronisku apmaiņu ar vēlēšanu iecirkni, kura sarakstā vēlētājs ir reģistrēts. Saņemot atbildi, ka vēlētājs nav nobalsojis, vēlētājs tiek iekļauts izvēlētā iecirkņa sarakstā un var balsot. Risinājums ir pārbaudīts EP vēlēšanās, to varētu izmantot gan iepriekšējās balsošanas dienās, gan vēlēšanu dienā, norāda CVK.

Ņemot vērā EP vēlēšanu pieredzi, tiek paredzēts arī risinājums balsošanai, ja kādu iemeslu dēļ tiešsaistes datu apmaiņai starp iecirkņiem nav iespējama. Tādā gadījumā vēlētāji varētu nobalsot reģistrācijas aploksnēs. Šāds risinājums parasti tiek lietots pasta balsošanā. Tas nozīmē, ka iecirkņa komisija vēlētāju reģistrē atsevišķā balsotāju sarakstā, vēlētājam izsniedz ar attiecīgā iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotu reģistrācijas aploksni, uz kuras norāda vēlētāja vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, anonīmu vēlēšanu aploksni un vēlēšanu zīmju komplektu. Vēlētājs nobalso noteiktajā kārtībā, pēc tam ievieto vēlēšanu aploksni reģistrācijas aploksnē, aizlīmē to un iemet vēlēšanu kastē.

Sistēmas darbībai atjaunojoties, iecirkņa komisija sistēmā pārliecinās, vai vēlētājs jau nav reģistrēts citā iecirknī, veic iecirkņa maiņu un atzīmē, ka vēlētāja balss ir līdzskaitāma.

Ja vēlētājs pa šo laiku, kamēr sistēma nedarbojas, nobalsojis citā iecirknī, tad balss, ko vēlētājs ir nodevis reģistrācijas aploksnē, tiek anulēta.

CVK sagatavotie grozījumi arī paredz pagarināt vēlēšanu iecirkņu darba laiku iepriekšējās balsošanas dienās par astoņām stundām, salīdzinot ar pašreiz spēkā esošo balsošanas kārtību. CVK ieskatā, "Covid-19" vīrusa apstākļos garāks vēlēšanu iecirkņu darba laiks iepriekšējās balsošanas dienās dos iespēju izvairīties no drūzmas vēlēšanu iecirkņos, kā arī ļaus aicināt vairāk aizsargājamās vēlētāju grupas - seniorus, vēlētājus ar hroniskām slimībām - nobalsot laikos, kad iecirkņu apmeklējums zems.

Tāpat CVK rosina mainīt kārtību, kā pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, iesnieguma nogādāšanu klātienē vēlēšanu iecirknī aizstājot ar nosūtīšanu Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijai pa pastu, e-pastu vai Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā "Latvija.lv". Vienlaikus paredzot, ka pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā kādā no iepriekš minētajiem veidiem var arī vēlētāja ģimenes loceklis vai uzticības persona.

CVK ieskatā arī jāparedz, ka balsošanu vēlētāju atrašanās vietā, vēlēšanu iecirkņa komisija tiesīga organizēt ne tikai vēlēšanu dienā, bet arī iepriekšējās balsošanas dienās. Tas ļautu apkalpot vairāk vēlētāju gadījumā, ja "Covid-19" vīrusa draudu dēļ tiktu saņemts lielāks skaits pieteikumu balsošanai atrašanās vietās, nekā parasti.

CVK sagatavotos grozījumus Rīgas domes atlaišanas likumā nosūtījusi izvērtēšanai Ministru kabinetam. Grozījumu ieviešanai nepieciešamais finansējums no valsts budžeta veido 30 075 eiro, kas ir vēlētāju ziņu elektroniskās apmaiņas lietojumprogrammas pielāgošanai un darbības nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas.

Jau ziņots, ka Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas notiks sestdien, 29. augustā, no pulksten 7 līdz pulksten 22. Trīs iepriekšējās balsošanas dienās vēlēšanu iecirkņi būs atvērti dažas stundas. Trešdien, 26. augustā, iecirkņi strādās no pulksten 17 līdz 20, ceturtdien, 27. augustā, no pulksten 9 līdz 12 un piektdien, 28. augustā, no pulksten 10 līdz 16.

Balsošanas dokuments Rīgas domes vēlēšanās būs pase vai personas apliecība jeb ID karte.

Tiesības piedalīties Rīgas domes vēlēšanās ir Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuriem līdz 31. maijam būs reģistrēta dzīvesvieta Rīgas administratīvajā teritorijā.

Tāpat vēlēšanās varēs balsot tie, kuriem Rīgā pieder nekustamais īpašums. Ja pilsonim Rīgā nebūs reģistrēta dzīvesvieta, bet pieder nekustamais īpašums, lai balsotu vēlēšanās, viņam no 30. jūlija līdz 15. augustam jāreģistrējas balsošanai, vai nu izmantojot PMLP iecirkņa maiņas e-pakalpojumu vai iesniedzot pieteikumu klātienē Rīgas pilsētas dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Kā ziņots, Saeima šī gada sākumā lēma atlaist Rīgas domi. Vēlēšanu datums gan divas reizes ticis pārcelts saistībā ar Covid-19 izplatības mazināšanu.