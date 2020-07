Dagdā noslīcis no laivas izkritis cilvēks

Aizvadītājā diennaktī Dagdas novadā noslīcis cilvēks, kurš bija izkritis no laivas, pastāstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Agrita Vītola.

VUGD rīcībā esošā informācija liecina, ka ezerā bija apgāzusies laiva, kurā atradās divi cilvēki - viens izpeldēja krastā, bet otrs to nespēja. VUGD ūdenslīdēji 30 metrus no krasta atrada bojāgājušo un izcēla no ūdens.

VUGD aicina, atpūšoties pie ūdens, ievērot visus piesardzības pasākumus, un, izmantojot laivas, lietot glābšanas vestes.

Šogad kopumā VUGD glābēji no Latvijas ūdenstilpēm jau ir izcēluši 70 noslīkušus cilvēkus.

Kopā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēmis 60 izsaukumus, no kuriem 19 bija uz ugunsgrēkiem, tostarp trīs - uz meža ugunsgrēkiem, 30 - uz glābšanas darbiem, bet 11 bija maldinājumi.