Dailes teātra direktors Žagars pērn nopelnījis 105 860 eiro

Dailes teātra direktors Juris Žagars pagājušajā gadā nopelnījis 105 860 eiro, kas ir par 5474 eiro mazāk nekā 2020.gadā, kad viņš nopelnīja 111 334 eiro, liecina viņa amatpersonas deklarācija par 2021.gadu.

Pagājušajā gadā Žagars bija Cēsu novada domes deputāts, Cēsu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas loceklis, valdes loceklis SIA "Dailes teātris", kā arī darbojās Latvijas Slēpošanas un snovborda instruktoru asociācijā, Latvijas Slēpošanas trašu asociācijā, SIA "Vaļņu 9" un Cēsu snovborda skolā.

Žagaram pieder zemnieku saimniecība "Kalna-žagari". Tāpat ir slēgts līdzdalības līgums ar Kultūras ministriju.

Viņam pieder divi zemes gabali un būve Cēsīs, kā arī zeme Vaives pagastā. Pārējie nekustamie īpašumi, kas deklarācijā nav atšifrēti, atrodas Cēsīs, Amatas pagastā un Vaives pagastā.

Dailes teātra direktoram pagājušā gada beigās piederēja 1998. gada motocikls "Harley Davidson Flhtcui", divas pašbūvētas laivas un 2007. gada izlaiduma vieglā automašīna "Volvo V50".

Žagaram piederēja arī kapitāldaļas 20 600 eiro nominālvērtībā SIA "Cīruļkalns - atpūtas bāze", kapitāldaļas 21 461 eiro nominālvērtībā SIA "Žagarkalns" un kapitāldaļas 320 810 eiro nominālvērtībā SIA "Vaļņu 9".

Algā no Cēsu novada pašvaldības viņš saņēma 5618 eiro, bet no Dailes teātra - 45 661 eiro. Žagars deklarācijā ir norādījis ienākumus, kas gūti no saimnieciskās darbības un komercdarbības, 43 193 eiro apmērā. Pensijā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras viņš saņēma 10 559 eiro. Honorārā no Latvijas Profesionālo aktieru apvienības viņš saņēma 416 eiro. Kā citi ienākumi deklarēti 409 eiro no Lauku atbalsta dienesta.

Tāpat Žagars deklarējis parādsaistības 170 863 eiro apmērā. Viņš ir arī izsniedzis divus aizdevumus 167 660 eiro apmērā.