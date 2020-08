Daļa vēlēšanu rezultāti iezīmēsies pēc plkst.3; atzīmes par kandidātiem varētu skaitīt arī svētdienā

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu rezultāti naktī uz 30.augustu no mazākajiem iecirkņiem varētu sākt ienākt ap plkst.1, savukārt lielāka daļa rezultātu varētu tik apkopoti ap plkst.3 vai 4, otrdien preses konferencē pastāstīja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa.

Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Juris Kokins norādīja, ka šajās vēlēšanās gaidāmās lielās slodzes dēļ var gadīties, ka pēc tam, kad būs saskaitītas balsis par partijām un zīmes ieskenētas, vēlēšanu komisijas ietu pārtraukumā. Šādā gadījumā par kandidātiem izdarītās atzīmes tiktu skaitītas svētdien, 30. augustā, un rezultāti par ievēlētajiem deputātiem varētu būt pieejami svētdienas pēcpusdienā vai vakarā.

Kokins pauda, ka pēdējās divas dienas - 28. augustā iepriekšējās balsošanas laikā un 29. augustā vēlēšanu dienā - vēlēšanu komisijas locekļiem būs jāstrādā "nenormālā laika režīmā, kādā nepieciešama līdzīga izturība kā militāristiem". Arī saistībā Covid-19 ierobežojumu uzraudzību, vēlēšanu komisijām būs palielināta slodze, pauda Vēlēšanu komisijas vadītājs.

Tāpēc arī runājot par augstāk minētajam laikiem rezultātu apkopošanai, Vēlēšanu komisijas vadītājs norādīja, ka negarantē, ka balsu skaitīšanas process būs ātrs, jo vēlēšanu komisiju locekļi būs noguruši. Kokins pauda, ka pēdējā informācija no lielākajiem iecirkņiem parasti ienāk ap plkst.6 vai 7 no rīta, kā arī vērsa uzmanību, ka vienmēr var gadīties kādas neparedzētas problēmas ar tehniku, kā tas jau ir noticis, gatavojoties Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām.

Bērziņa norādīja, ka provizoriskā informācija par aktivitāti jeb to, cik vēlētāju būs nobalsojuši līdz plkst.22, kad beigsies iecirkņu darba laiks, pēc iepriekšējās pieredzes varētu būt pieejama ap pusnakti. Šajos sākotnējos datos vēl varētu nebūt apkopota informācija par nobalsojušo skaitu dzīvesvietās. Arī CVK vadītāja norādīja, ka informācijas apkopošanas ātrums būs atkarīgs no vēlēšanu komisiju iespējām.

Kā ziņots, vēlēšanu dienā 29. augustā iecirkņi būs atvērti no plkst.7 līdz 22. Trīs dienas pirms vēlēšanām var nobalsot iepriekš: trešdien, 26.augustā, no plkst.16 līdz 21; ceturtdien, 27.augustā, no plkst.9 līdz 16; piektdien, 28. augustā, no plkst.12 līdz 20.

Rīgas domes vēlēšanās varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī, taču, ja tas nebūs iecirknis, kurā vēlētājs reģistrēts, tad balsotājam ir jāieplāno laiks, kamēr izvēlētā iecirkņa pārstāvis sazināsies ar tā iecirkņa darbinieku, kura sarakstā vēlētājs sākotnēji ticis iekļauts.

Tiesības piedalīties Rīgas domes vēlēšanās ir Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma, kuriem bija reģistrēta dzīvesvieta Rīgas administratīvajā teritorijā 90 dienas pirms vēlēšanu dienas - šā gada 31.maijā vai kuriem Rīgas administratīvajā teritorijā pieder nekustamais īpašums, ja viņi izmantojuši iespēju reģistrēties vēlēšanām līdz 15.augustam.

Balsošanas dokuments Rīgas domes vēlēšanās būs derīga pase vai personas apliecība (eID). Par dalību vēlēšanās spiedogs pasē netiks likts, un principa "viens vēlētājs - viena balss" nodrošināšanai tiks lietoti vēlētāju saraksti.

Lai mazinātu vīrusa infekcijas Covid-19 izplatības riskus vēlētāji aicināti lieto mutes un deguna aizsegu. Vienreizlietojamās sejas maskas būs iespēja saņemt arī vēlēšanu iecirknī. Uzturoties iecirknī, vēlētājiem būs jāievēro divu metru distance un jādezinficē rokas. Tāpat vēlētāji vēlēšanu iecirknī aicināti izmantot savu pildspalvu. Pildspalvas būs iespēja saņemt arī iecirknī. Ja epidemioloģiskā situācija valstī būtiski pasliktināsies, tad, konsultējoties ar Slimību profilakses un kontroles centru un citām atbildīgajām iestādēm, drošības pasākumi var tikt pastiprināti un masku lietošana var tikt noteikta par obligātu.