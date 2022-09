Dalību pedagogu beztermiņa streikā līdz šim pieteikuši teju 20 000 nozares pārstāvju

Apkopojot provizoriskos datus par pedagogu beztermiņa streika dalībnieku skaitu, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) līdz 8. septembra darba dienas beigām bija saņēmusi 19 979 nozares darbinieku pieteikumus no 707 iestādēm, portālu "Delfi" informēja LIZDA.

Tiesa, iesniegumu pieņemšana vēl nav noslēgusies, tādēļ streikotāju skaits turpinās augt, un nākamās nedēļas laikā tas tiks precizēts, norāda arodbiedrībā. Lai gan sākotnēji bija plānots, ka pieteikšanās dalībai streikā noslēgsies 7. septembrī, ņemot vērā milzīgo nozares pārstāvju atsaucību, reģistrācija streikam turpināsies.

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga norāda, ka lielais streika atbalstītāju un dalībnieku skaits pierāda, cik samilzušas ir problēmas nozarē un cik pamatotas ir LIZDA izvirzītās prasības. "Joprojām aicinām izglītības un zinātnes nozares darbiniekus solidarizēties vēl vairāk, turpināt pieteikties streikam, lai kopā panāktu prasību izpildi," saka Vanaga, pateicoties visiem, kas jau ir pieteikušies.

LIZDA atgādina, ka no 2022. gada 30. augusta līdz 2022. gada 7. septembrim, pamatojoties uz Darba strīdu likuma 15. pantu, notika LIZDA un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) strīda izlīgšanas komisijas darbs par vairākām LIZDA izvirzītajām prasībām.

Viena no LIZDA prasībām ir Izglītības likuma 53. panta trešās daļas izpilde, kas nosaka, ka pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā. Pedagogu darba samaksas grafiks jāizstrādā saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021. -2027. gadam noteiktajiem pedagogu darba samaksas palielinājuma principiem un plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem un jāapstiprina nākamo piecu gadu periodam, sākot no 2023. gada. Tāpat LIZDA akcentē darba slodzes sabalansēšanas nepieciešamību visiem pedagogiem no 2023. gada.

Tā kā izlīgšanas komisijā netika rasti nekādi kompromisi par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku un slodzes sabalansēšanu, tad LIZDA rakstiski izteikusi aicinājumu nākamās nedēļas laikā kopīgi tikties ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam (JV), finanšu ministram Jānim Reiram (JV), Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājam Arvilam Ašeradenam (JV), izglītības un zinātnes ministrei Anitai Muižniecei (K), kā arī arodbiedrības pārstāvjiem, lai ar LIZDA konstruktīvi pārrunātu iespējamos kompromisus, kas novērstu izglītības un zinātnes nozarē strādājošo darbinieku streiku.

Tiesa, ja līdz 19. septembrim netiks panākti kompromisi par LIZDA prasību izpildi, pamatojoties uz Streiku likuma 11. panta otro daļu un Darba strīdu likuma 15. panta piekto daļu, tiks organizēts izglītības un zinātnes nozares darbinieku beztermiņa streiks, uzsver LIZDA.

Jau ziņots, ka Izlīgšanas komisijai trešdien pēdējā sēdē nav izdevies atrast kompromisu par pedagogu darba samaksas paaugstināšanu, līdz ar to LIZDA 19. septembrī rīkos pedagogu streiku, informēja LIZDA vadītāja Inga Vanaga.