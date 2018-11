Darbības traucējumi konstatēti trim sirēnām

Pirmdien, 26. novembrī, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) organizētajā trauksmes sirēnu pārbaudē no 163 ieslēgtajām sirēnām traucējumi konstatēti trijām, informē dienestā.

Pirmdien ieslēgtas 163 no 164 Latvijā esošajām civilās aizsardzības trauksmes sirēnām. Viena trauksmes sirēna netika iedarbināta, jo patlaban ir demontēta jumta remonta un pārvietošanas dēļ. No pārbaudītajām 163 trauksmes sirēnām bez traucējumiem un bojājumiem automātiski nostrādājušas 160 trauksmes sirēnas, bet viena trauksmes sirēna iedarbinātas manuāli. Savukārt divas trauksmes sirēnas nav nostrādājušas.

Rīgā un Rīgas reģionā no 54 pārbaudītajām sirēnām bez darbības traucējumiem automātiski nostrādājušas 53, bet viena trauksmes sirēna nav nostrādājusi. Kurzemē no pārbaudītajām 29 pārbaudītajām sirēnām bez darbības traucējumiem automātiski nostrādājušas visas, bet Zemgalē no 23 pārbaudītajām sirēnām bez darbības traucējumiem automātiski nostrādāja 22. Viena trauksmes sirēna nav nostrādājusi.

Latgalē no 29 pārbaudītajām sirēnām bez darbības traucējumiem automātiski nostrādājušas 28, bet viena iedarbināta manuāli. Vidzemē no 28 pārbaudītajām sirēnām bez darbības traucējumiem automātiski nostrādājušas visas.

VUGD 112 Zvanu centri saņēma 73 zvanus no iedzīvotājiem, kuri nebija ieguvuši informāciju par notiekošo trauksmes sirēnu darbības pārbaudi vai arī ziņoja par to, ka nedzird sirēnas.

Iepriekšējā trauksmes sirēnu pārbaudē maijā no 164 sirēnām arī tika iedarbinātas 163, no kurām bez darbības traucējumiem automātiski nostrādāja 151, bet manuāli tika iedarbinātas sešas trauksmes sirēnas. Savukārt sešām trauksmes sirēnām tika konstatēti bojājumi.