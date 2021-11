Alūksnes novadā pēc pašvaldības vēlēšanām šovasar mainījusies ne tikai politiskā vadība domē, bet arī jau darbinieki vairākos novadam nozīmīgos amatos: plānošanas un attīstības nodaļas vadītājs, izpilddirektors, viena no 15 pagastiem vadītāja. Izmaiņas tuvākajā laikā gaidāmas arī citur: izglītības un kultūras iestādēs, vēl pagastos.

Pēc šogad valstī īstenotās administratīvi teritoriālās reformas Alūksnes novada ģeogrāfiskās robežas nemainījās, bet, ja iepriekš tas bija viens no lielākajiem novadiem valstī, tad tagad – viens no mazākajiem. Rakstā "Delfi" pēta, kuros amatos izmaiņas jau notikušas, kas to veicinājis un kādas pārmaiņas vēl paredzamas.

Politiskā kursa izmaiņas