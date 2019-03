Darbu šobrīd meklē 23 Saeimas deputāti

Uz 31. janvāri Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē bija 23 bezdarbnieki, kuru pēdējā nodarbošanās bija "Saeimas deputāts", portāls "Delfi" noskaidroja aģentūrā.

Pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas personai ir tiesības pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu. Bezdarbnieka pabalsta apmērs ir atkarīgs no nostrādātā darba stāža un veiktajām obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksām.

Bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums visiem bezdarbniekiem ir deviņi mēneši, neatkarīgi no darba stāža. Taču no darba stāža ir atkarīgs pabalsta lielums. Proti, ar stāžu no viena līdz deviņiem gadiem persona saņem 50% no vidējās iemaksu algas, no 10 līdz 19 gadiem – 55%, no 20 līdz 29 gadiem – 60%, bet ar stāžu virs 30 gadiem persona saņem 65% no vidējās iemaksu algas.

Bezdarbniekam ir pienākums ar aģentūras palīdzību aktīvi meklēt darbu, pēc izsaukuma ierasties aģentūrā un piedalīties individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos pasākumos.13. Saeimas vēlēšanās visvairāk nepārvēlēto deputātu bija Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) rindās.

Vēlreiz iekļūt Saeimā no ZZS rindām neizdevās 17 deputātiem – Arvīdam Ulmem, Jānim Klaužam, Valteram Dambem, Aināram Mežulim, Artim Rasmanim, Valdim Skujiņam, Augustam Brigmanim, Jānim Trupovniekam, Līgai Kozlovskai, Kārlim Seržantam, Andrim Bērziņam, Valdim Kalnozolam, Jurim Vectirānam, Aijai Barčai, Guntim Kalniņam, Inesei Aizstrautai un Edgaram Putram. Saeimā vairs nestrādā arī Andris Siliņš, kurš vēlēšanās nekandidēja.

Atkārtoti iekļūt Saeimā no "Jaunās Vienotības" rindām neizdevās 11 deputātiem – Romualdam Ražukam, Renāram Putniņam, Intam Dālderim, Veiko Spolītim, Hosamam Abu Meri, Jurim Šulcam, Jānim Upeniekam, Artim Gustovskim, Astrīdai Harju, Aleksejam Loskutovam. Bet Atim Lejiņam 13. Saeimā izdevās iekļūt ar "mīksto mandātu".

Parlamentā nestrādā arī Lolita Čigāne, Laimdota Straujuma un Dzintars Zaķis, kuri vēlēšanās nekandidēja.

No Nacionālās apvienības rindām veiksmīgs starts 13. Saeimas vēlēšanās neizdevās trim deputātiem – Inesei Laizānei, Kārlim Krēsliņam un Imantam Parādniekam. Bet deputāti Andris Buiķis, Gaidis Bērziņš un Einārs Cilinskis vēlēšanās nekandidēja.

No "Saskaņas" nav pārvēlēti astoņi 12. Saeimas deputāti: Mihails Zemļinskis, Zenta Tretjaka, Raimonds Rubiks, Aleksandrs Jakimovs, Sergejs Potapkins, Andris Morozovs, Sergejs Mirskis un Jeļena Lazareva.

Pērn rudenī kapitāldaļas uzņēmumos piederēja 35 Saeimas deputātiem un ministriem. Kopumā politiķi bija 48 uzņēmumu dalībnieki. "Lursoft" apkopotā informācija liecina, ka no 12. Saeimas deputātiem visaktīvāk uzņēmējdarbībā iesaistījās Kalnozols.

Ziņots, ka 12. Saeimas deputāti atalgojumā par pēdējo darba mēnesi kopā un kompensācijās kopumā saņēmuši 667 682 eiro pēc nodokļu nomaksas. Vienreizējus pabalstus izmaksāja 66 deputātiem, kuri nav pārvēlēti jaunajā parlamenta sasaukumā. Saeimas deputāts, kura mandāts izbeidzas līdz ar attiecīgā sasaukuma pilnvarām, ja viņš nav ievēlēts nākamajā, saņem vienreizēju pabalstu triju mēnešalgu apmērā. To nosaka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums.

Nodarbinātības valsts aģentūras dati liecina, ka uz 2019. gada 31. janvāri valstī kopumā bija reģistrēts 61 591 bezdarbnieks, kas ir par 2363 cilvēkiem vairāk nekā 2018. gada 31. janvārī.

Tādējādi reģistrētā bezdarba līmenis valstī janvāra izskaņā bija 6,7%.

Reģistrētie bezdarbnieki ir visas tās personas vecumā no 15 – 62 gadiem, kuras reģistrējušās Nodarbinātības valsts aģentūrā un kurām piešķirts bezdarbnieka statuss.

Janvāra sākumā aģentūrā bija reģistrētas 17 929 brīvās darbavietas.