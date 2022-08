Dārgā veselība kļūst vēl dārgāka. Ar ko rēķināties pacientiem?

Kad Agnese otrdien devās uz tā saukto "kobru" Veselības centru apvienības (VCA) poliklīnikā, viņa "atvadījās" no 158 eiro. Ja gribētu izmeklējumu veikt ar anestēziju, būtu jāpiemaksā vēl 80 eiro. Sagaidīt savu kārtu uz valsts apmaksātu pakalpojumu nevarēja – sāpes akūtas. VCA poliklīnikās cenas pat vēl nav pieaugušas, taču daudzās medicīnas iestādēs par pakalpojumiem jau jāmaksā vairāk, turklāt rudenī gaidāms nākamais cenu lēciens.

Slimnīcu pārstāvju sarunās ar "Delfi" ieskanas bažas par to, ka cenu kāpums veselības aprūpē, no kā izvairīties ir teju neiespējami, nozīmēs samilzušā problēmu burbuļa uzpūšanos līdz plīšanas robežai. Pandēmijas laikā ambulatoros pakalpojumus ik pa laikam apturēja epidemioloģiskās drošības vārdā. Tas savukārt "atspēlējās" lielākās pacientu rindās uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem. Pēdējo mēnešu laikā cilvēki mēģina atgūt iekavēto, tāpēc, cerot izvairīties no gaidītāju rindas, par izmeklējumu vai vizīti pie ārsta maksā no pašu kabatas. Rudenī tas prasīs dziļākas kabatas un kādiem pat var kļūt par "ekstru" – lai gan "Delfi" uzrunātās slimnīcas sola taupīt, tās šaubās, ka varēs "savilkt galus" bez maksas pakalpojumu sadārdzināšanas.