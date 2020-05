Dārzciemā noķerts nomaldījies alnis; dzīvnieks nogādāts mežā

Rīgas pašvaldības policija svētdienas pēcpusdienā palīdzējusi mežā nonākt kādam pusaugu alnim, kurš nomaldījies ieklīdis Rīgas mikrorajonā - Dārzciemā.

Rīgas pašvaldības policijā portāls "Delfi" uzzināja, ka svētdien, 17. maijā, sākot ar pusdienlaiku ar pāris stundu intervālu kārtības sargi saņēmuši trīs zvanus par Dārzciema apkaimē redzētu alni. Pirmajās divās reizēs policijas ierašanās brīdī meža dzīvnieks jau bija pametis notikuma vietu, bet pēc trešā zvana kārtības sargi alni beidzot atraduši.

Dzīvnieks bijis manāmi apjucis un bijis redzams, ka alnis pilsētas "džungļos" arī nedaudz savainojies. Lai alni notvertu un nogādātu drošā vidē, kārtības sargi piesaistījuši speciālistus no "Dr. Beinerta Veterinārās klīnikas".

Gaidot dzīvnieku ķērājus, kārtības sargi alni uzmanījuši un sekojuši tam, lai dzīvnieks nepazustu no redzesloka. Kad speciālisti no veterinārās klīnikas ieradās notikuma vietā, viņi nolēmuši pielietot trankvilizatorus. Pēc veiksmīgas trankvilizatoru izmantošanas, brūcēm, kas bija uz aļņa pleciem, uzliktas šuves, bet vēlāk dzīvnieks tika izvests no Rīgas un palaists mežā, norāda policijā.

Pirms došanās prom klīnikas speciālisti pārliecinājušies, ka meža dzīvnieks ir pilnībā atguvies no trankvilizatoriem un noskatījušies, kā viņš ieskrien meža biezoknī.