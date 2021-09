Daudzbērnu tēvs sašutis par 'Studētgods' stipendijas kritēriju – piešķir tikai pirmkursniekiem

Jaunieviestā sociālā stipendija "Studētgods" studentiem no daudzbērnu ģimenēm šogad pienākas tikai tiem, kuri studijas uzsāk koledžas un bakalaura līmeņa programmās pirmajā kursā – to nosaka viens no stipendijas saņemšanas kritērijiem. Kāds "Delfi" lasītājs par šo nosacījumu ir sašutis, jo tikai tas viņa bērnu, šobrīd 3. kursa studentu, nošķir no stipendijas saņēmēju loka.

Stipendija ir 160 eiro un to var saņemt 10 mēnešus gadā.

"Tad sanāk nejēdzība, man bērns mācās trešajā kursā, esam no daudzbērnu ģimenes – atbalsts nepienākas. Smieklīgs risinājums – jāstājas no trešā kursa ārā un jāsāk mācīties pirmajā, lai iegūtu stipendiju? Kāpēc nevar diferencēt pabalstu visiem studentiem no daudzbērnu ģimenēm?" jautāja lasītājs.

Viens no stipendijas saņemšanas kritērjiem nosaka, ka studentam jābūt imatrikulētam 1. kursā koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē gan valsts, gan privātajās augstskolās un koledžās vai jāatjaunojas studijās 2021. gada rudens semestrī pēc studiju pārtraukuma koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) preses nodaļa portālam "Delfi" norādīja, ka iemesls tam ir ierobežotie valsts budžeta līdzekļi. "Ar pasākumam rezervēto finansējumu ministrija nevar nodrošināt šāda apmēra stipendiju studējošiem uzreiz visos kursos," norādīja ministrijā.

IZM komunikācijas nodaļā gan norādīja, ka katru gadu stipendiju saņēmēju loks paplašināsies, jo to piešķirs studiju jaunpienācējiem un tiem, kas to jau saņēma, sākot no šī gada.

Stipendiju varēs piešķirt plašākam studentu skaitam, jo paredzēts, ka pieaugs arī stipendiju fondam piešķirtais valsts finansējums.

Latvijas Studentu apvienības prezidents Kristafers Zeiļuks portālam "Delfi" norādīja, ka apvienības ieskatā stipendijas būtu jāsaņem visiem studējošajiem, kas atbilst kritērijiem neatkarīgi no studiju gada, kurā studējošais studē, taču ir jāņem vērā ar valsts finansiālo līdzekļu apmērs.

"Te mums ir jāsaskaņojas ar valsts budžeta iespējām, līdz ar to, lai bez aizķeršanās Latvijā šogad tiktu atvērta pirmā valsts budžeta stipendija pēc sociālajiem kritērijiem, vienojāmies par kompromisu, ka stipendija uzsāks savu dzīvi kopā ar pirmgadniekiem, kas to saņems, līdz tā kļūs pieejama visiem," pauda LSA prezidents.

Viņš arī norādīja stipendijai pēc sociālajiem kritērijiem nevajadzētu iekļaut akadēmiskos kritērijus, jo vispārējās izglītības kvalitāte dažādās vietās Latvijā mēdz krasi atšķirties, kas, savukārt, ietekmē studējošo iespējas pretendēt uz šo stipendiju.

"Stipendijas pēc sociāliem kritērijiem ieviešana ir pareizais solis valsts sociālās atbildības pret studējošajiem stiprināšanā, un ceram, ka šī nebūs vienīgā šāda veida stipendija," atzina Zeiļuks.

Jau ziņots, ka līdz 20. septembrim studenti var pieteikties stipendijai "Studētgods". Uz stipendiju var pretendēt ikviens students, kas imatrikulēts 1. kursā koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē gan valsts, gan privātajās augstskolās un koledžās. Stipendijas piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi.

Tā, centralizēto eksāmenu rezultātiem matemātikā jābūt ne zemākiem par 30 procentiem, bet latviešu valodā ne zemākiem par 40 procentiem. Savukārt studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt 6 un augstāk, studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskiem parādiem.

Kritēriji tiks pārskatīti reizi semestrī, nākamā pieteikšanās stipendijām – februārī.

Sīkāk par pieteikšanos stipendijai var lasīt šeit.