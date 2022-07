Daudzos valsts ceļu remonta posmos palielinājies luksoforu skaits, brīdina LVC

Valsts ceļu tīklā turpinās intensīva būvdarbu sezona, visvairāk remontdarbu posmu ir uz reģionālajiem autoceļiem. Daudzviet būvdarbu posmos palielinās luksoforu skaits un jārēķinās ar ievērojamu papildu laiku ceļā, portālu "Delfi" informē VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Septiņi luksoforu posmi ir uz autoceļa Rīga–Ērgļi (P4) posmā no Rīgas apvedceļa (A5) līdz pagriezienam uz Tīnūžiem. Ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h. Lai posmu šķērsotu jārēķinās ar stundu un 40 minūtēm. Iesakām posmu apbraukt pa autoceļu Inčukalns–Ropaži–Ikšķile (P10) un Ulbroka–Ogre (P5).

Pieci luksoforu posmi ir uz autoceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37) posmā no Madonas līdz Dzelzavai. Posmā ir arī ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Arī uz autoceļa Smiltene–Gulbene (P27) posmā no pagrieziena uz Ranku līdz Gulbenei iespējami no trim līdz sešiem luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Lai šķērsotu katru no šiem remonta posmiem nepieciešama aptuveni stunda.

Plānojot braucienus, aicinām ieskatīties remontdarbu kartē LVC mājaslapā, kur atzīmēti visi aktuālie satiksmes ierobežojumi uz valsts autoceļiem.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:

Turpinoties Ķekavas apvedceļa būvdarbiem, līdz 2023. gada jūlijam tiek slēgts Bauskas šosejas (A7) posms no pagrieziena uz Baložiem līdz Katlakalnam. Satiksmes plūsma no slēgtā posma novirzīta pa jaunizbūvēto Ķekavas ielu paralēli Bauskas šosejai;

uz Bauskas šosejas (A7) posmā no Iecavas līdz Bauskai. Ieviesti ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, viens luksofora posms. Autobraucējiem jārēķinās ar papildu 20 minūtēm ceļā;

Uz Vidzemes šosejas (A2) turpinās ceļu pārvada pār dzelzceļu pie Siguldas remontdarbi. Notiek pārvada demontāža un satiksme ir novirzīta pa lokālu apbraucamo ceļu. Ātruma ierobežojums 30 km/h;

Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas līdz Jaunolainei satiksme abos virzienos organizēta pa vienu brauktuvi, katrā virzienā viena braukšanas josla; ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h, posma šķērsošanai nepieciešamas 20-45 minūtes;

Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz Smārdes pagriezienam līdz piecos posmos satiksmi regulē luksofori vai satiksmes regulētāji. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums – 3,25 m, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 50 minūtes; lai apbrauktu remontdarbu posmu, aicinām izmantot alternatīvo maršrutu pa Liepājas šoseju un autoceļu Jelgava (Tušķi)–Tukums (P98);

Ventspils šosejas (A10) posmā no Talsiem līdz Aizupēm divi luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50 km/h, paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 30 minūtes.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem:

autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) Gaujas un Turaidas ielu pārbūve posmā no Siguldas līdz Turaidai viens luksoforu posms, divos posmos pārvietojami vairogi vai ceļazīmes. Kravas transportam satiksme slēgta. Ātruma ierobežojums 50 km/h, paredzamais šķērsošanas laiks aptuveni 25 min;

autoceļa Butnāri–Saldus–Ezere (P105) posmā no Kursīšiem līdz Lietuvas robežai līdz astoņiem luksoforu posmiem, braukšanas ātruma ierobežojums darbu vietā 50 km/h, platuma ierobežojums 2,75 m. Paredzamais posma šķērsošanas laiks – pusotra stunda;

autoceļa Smiltene–Valka (P24) posmā no Valkas novada robežas līdz Valkai divi luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais posma šķērsošanas laiks 50 minūtes;

autoceļa Krāslava–Dagda (P61) posmā no Veceļiem līdz Vorzovai trīs luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, būvobjekta šķērsošanas laiks 37 minūtes;

autoceļa Ventspils–Kuldīga–Saldus (P108) posmā no Ķimales līdz krustojumam ar autoceļu Ēdole–Liedikas (V1288) viens luksoforu posms, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 35 minūtes;

autoceļa Tukums-Kuldīga (P121) posmā no Ventspils šosejas (A10) līdz Grenčiem, līdz trim luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums 50 km/h, platuma ierobežojums 3 m. Posmā liegta kustība kravas transportam. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks – 30 minūtes;

autoceļa Jaunkalsnava–Lubāna (P82) posmā no Ļaudonas līdz krustojumam ar autoceļu Krāslava–Preiļi–Madona (P62) divi luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 30 minūtes;

autoceļa Jelgava–Iecava (P93) posmā pie Garozas divi luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 30 minūtes;

autoceļa Alūksne–Liepna (P41) posmā no Liepnas līdz Malienai viens luksoforu posms, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Posma šķērsošanai nepieciešamas aptuveni 25 minūtes;

uz autoceļa Kuldīga–Skrunda–Embūte no Pelčiem līdz Skrundai divos posmos satiksmi pa vienu joslu regulē ar luksoforiem vai priekšrocības ceļazīmēm. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Posma šķērsošanas laiks palielinājies līdz 45 minūtēm.

Lai iegūtu vai nodotu informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, autovadītāji aicināti zvanīt uz LVC diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 80005555.