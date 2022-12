Pirmdienas rītā daudzviet Latvijā autoceļi ir sniegoti un apledo. Uz tiem strādā 116 ziemas tehnikas vienības, portālu "Delfi" informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi" Komunikācijas daļa.

Ap plkst.6:30 sniegs un apledojums daudzviet Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem.

Sniegotos un slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 116 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir:

Tallinas šoseja (A1) no Tūjas krustojuma līdz Ainažiem;

Vidzemes šoseja (A2) no Vangažiem līdz Veclaicenei;

Valmieras šoseja (A3) visa maršruta garumā;

Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte) (A5) visa maršruta garumā;

Daugavpils šosejas (A6) no Saulkalnes līdz Nīcgalei;

Bauskas šoseja (A7) no Rīgas līdz Dimzukalnam;

Jelgavas šoseja (A8) visa maršruta garumā;

Liepājas šoseja (A9) no Rīgas līdz Blīdenei un no Kalvenes līdz Grobiņai;

Ventspils šoseja (A10) no Rīgas līdz Strazdei;

autoceļš Liepāja–Lietuvas robeža (Rucava) (A11) visa maršruta garumā;

autoceļš Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) visa maršruta garumā;

autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) no Grebņevas līdz Spoģiem;

Rēzeknes apvedceļš (A15) visa maršruta garumā;

valsts reģionālais autoceļš Tīnūži–Koknese (P80) visa maršruta garumā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Bauskas, Daugavpils, Krāslavas, Kuldīgas, Saldus, Talsu un Ventspils apkārtni.

Autovadītāji aicināti būt piesardzīgiem un izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, un ieplānot papildu laiku ceļam.