Daugavpilī karantīna saslimšanas ar Covid-19 dēļ noteikta trīs skolu četrām klasēm, liecina Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes apkopotā informācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēc skolēnu ziemas brīvdienām Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde no pilsētas izglītības iestādēm saskaņošanai atkal saņēma rīkojumus par attālinātā mācību procesa noteikšanu. Vairāk bija noteikta individuālā karantīna skolēniem atsevišķās klasēs, bet bija arī gadījumi, kad noteica attālinātas mācības arī daļai klases/grupas, kā arī visai klasei/grupai.

Apkopojot informāciju, redzams, ka pirmdien karantīna visai klasei/grupai noteikta trīs skolu četrām klasēm 1.-6.klašu posmā. Pavisam pilsētas skolās no 1. līdz 12.klasei ir 350 klašu komplekti, līdz ar to redzams, ka karantīna noteikta 1,14% klašu no kopējā klašu komplektu skaita. Tāpat karantīna noteikta arī vienas pirmsskolas vienai grupai.

Savukārt karantīna daļai klases/grupas noteikta divu skolu divām klasēm, proti, 1.-6.klašu posmā vienas skolas vienai klasei un arī 10.-12.klašu posmā vienas skolas vienai klasei, kā arī trīs pirmsskolu četrām grupām.